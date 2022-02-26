柬埔寨「血奴」背後… 還有更多逃不掉的年輕人

血奴的李亞緣綸在治療後，狀況好轉。（取材自上游新聞）

柬埔寨「血奴」案遭遇令人怵目驚心，但是在當地詐騙基地裡，還有許多被拐賣、被綁架的年輕人，仍然在等待逃出的機會。

一個31歲的年輕人2021年6月被騙到柬埔寨，因為拒絕參與電信詐騙，他多次被送去賣血淪為「血奴」。被救出時，體內血液幾乎被抽乾瀕臨死亡。

「去柬埔寨工作」到底有什麼樣的黑幕？三聯生活周刊進入受害者群裡，藉由親歷者的血淚經歷揭露人口販賣產業鏈黑暗一環。

淪為血奴的李亞緣綸被救出時，幾乎瀕臨死亡。 （取材自上游新聞／中柬義工隊圖）

●燈光師被綁 賣給詐騙集團

方鐘平(化名)是一個燈光師，他在2021年8月來到柬埔寨朋友的劇組工作。

劇組工作完成後，方鐘平因為護照逾期的關係接觸一名叫小葉的代辦，沒想到護照被拿走後，他被小葉以1.8萬美元(約11.3萬人民幣)賣給西港的詐騙集團，在深夜被擄走。

方鐘平後來才知道這種綁架和販賣在當地很常見。因為疫情的關係，中國人很難進入柬埔寨；詐騙集團招不到員工，就只能透過這種方式補充人手。

他們有一群專業的綁匪，綁架人後先洗劫身上財物，再通知中國家屬打贖金。但就算收到贖金也不會放人，綁匪會再人賣到「園區」去。

所謂的「園區」就是詐騙基地，方鐘平在一個類似辦公室的地方工作，好幾排的電腦，房間裡面有很多監控；門口站著帶著槍的保鏢，一個房間裡有100多人都在從事詐騙犯罪。他們的詐騙方式一般被稱為「殺豬盤 」，三個人一個小組，「接粉的」每天會往中國國內發短信，一般內容是免費領取電飯鍋或者是電烤箱之類，只要民眾點了短信裡的鏈接，就會加上他們的微信。

加上微信之後，受害者會被拉進一個微信群，等初步獲取被害者信任後，他們就會讓受害者下載第三方APP，除了套取個人信息，也利用套路騙取更多錢財。

在裡頭的工作環境非常壓抑，每天早上8點50分工作至晚上11點下班，業績不達標就加班。有時候有成員騙到10萬、20萬元人民幣，會突然站起來大喊一聲，然後其他人就會替他鼓掌。

辦公室的房間裡有兩個巨大的音響，專門用來播放受害者哭喊、哀求他們把錢還回來的聲音。聽到哭聲，沒有人理會，許多人在一邊哈哈大笑，這些魔幻的場景讓方鐘平覺得身邊的人都不是正常人。

方鐘平在第一個園區待了20多天，被打了許多次。他曾偷偷買了手機 和電話卡聯繫朋友他被綁架了，但這件事被綁匪知道了，他們威脅了他的朋友，方鐘平則是被痛打一頓。

在這裡工作的人並不全是被綁架或者被騙去的，方鐘平聽大組長們聊天的時候說，很多人是自願從中國偷渡到柬埔寨做詐騙工作。所以在這裡根本不能相信身邊的任何人，身邊的人隨時都可能把消息傳給管理者。

方鐘平住的宿舍12人一個房間，他曾問一個做後台技術的朋友，如果自己付了賠付的錢能不能出去。那人已經被打得有點殘疾了，他說出去是不可能出去了，「在這裡的話，有口氣活著就不錯了」。

後來，方鐘平被轉賣到下一個園區，為了降低管理者的戒心，他告訴他們自己是「正常過來上班」的，不是被綁架來的，後來他得到一部手機用於聯繫公司的人。他通過各種軟件聯繫朋友，發出定位和園區的照片，最後在中柬義工隊的陳隊長幫助下，方鐘平終於被西港警察從園區帶出來。

2021年7月，小許跳樓出逃後，在醫院接受治療。 （取材自封面新聞）

●輪胎工想逃 自由費要12萬

崔風(化名)今年24歲，來自安徽亳州。2021年初他在輪胎廠工作，聽說在柬埔寨工資很高、能賺大錢，也看到了他朋友圈所曬的生活十分滋潤，於是在父母的支持下，2021年4月他坐上前往柬埔寨的飛機。

到了柬埔寨後，他發現朋友做的工作竟然是賭博，果斷拒絕後，他選擇了另一份可靠的工作。

2021年10月，崔風聽聞柬埔寨發生了許多起詐騙、綁架等惡性事件，連中國警方都驚動了。有些害怕的他有了回家的念頭。但當時因為疫情的關係，柬埔寨飛往中國的機票價格已經從原來的二、三千元漲到1萬6000元了。

也許是心存僥倖，崔風以為過幾天機票就會降價，於是不斷延後返國的時間。終於機票漲到他再也負擔不了，等待過程也讓他的存款花光。

當時他窮困到連一頓飯都吃不起，於是有人鼓勵他去「盤口」碰碰運氣，「盤口」就是詐騙窩點。

崔風最開始做的是彩票類的網路詐騙，主要是假扮富二代和擬造彩票課程騙取客戶的信任，然後再讓他們匯款。在四個月後的某一天，他們被賣到西港的另一個園區，一個月後團隊又被賣給另一個盤口。在轉移的過程中，崔風從酒店成功逃跑了。

他逃到了一個本地人開的酒店暫時落腳，兩個月後生活費花光後，一個幹彩票項目的老鄉叫他過去試試。

崔風離開了一個蛇窟卻又進了一個虎穴。2021年6月1日，他到職第一天就發現老鄉做的業務是實實在在的詐騙團夥。一聽到他想離開，老鄉變臉威脅他要拿出1萬美元贖金，不然沒做半年時間他別想出去。

崔風每天11點上班至深夜11點，他和同伴住在安保24小時看管的宿舍裡，同伴告訴他，這個樓的八層可能是個刑房，專門把人綁架到那毒打和電擊。

團隊裡除了他還有30幾名中國的受害人，經歷這一系列事情後，崔風再也不相信這些看似無害的人，生怕哪一天說漏了什麼就招來毆打和電擊。

進入這個團隊五個月後，想逃跑的崔風終於受不了從三層樓窗戶跳下去，左腿摔骨折。在醫院治療時，四個保安全職看守他。出院後，崔風的「自由費」被加到2萬美元(約12.6萬人民幣)，腿好了之後還是要正常上班。

崔風逃跑的關鍵是撿到了離開同伴遺落的手機。聯繫上父母後，他認為中國警察很難管理在境外的犯罪，於是他註冊Facebook，找到了有過相同受困經歷的同胞，循管道求助將他救了出來。

小許多次逃跑失敗，身上布滿被毆打的傷痕。（取材自封面新聞）

●偷渡客應聘 被逼幹「殺豬盤」

「只要努力工作，一個月能掙2至3萬元人民幣。」就是這樣一條招聘信息讓當時做廢品回收的小許(化名)搭上往柬埔寨的偷渡車輛。小許來自貴州，他一度以為「柬埔寨就是個寨子」，在穿越中越邊境時，小許意識到不對勁想跑，卻被對方亮出手槍震懾不敢反抗。

封面新聞報導，小許在2021年3月被帶去柬埔寨西港工作，五層樓的建築四面都有圍牆，牆上全是鐵絲網。「這份高薪工作就是電信詐騙」，每一層都有一家公司，五樓是幹「殺豬盤」，四樓是幹彩票，三樓是幹股票，還有幾家公司沒去過，小許也不敢打聽。

小許每天都在極度恐慌中度過，良心上也過意不去。被安排做網投的小許與小王(化名)假裝不會打字、不配合，心想只要被開除，就可以跑了。沒想到，兩人因為業績不達標，被轉賣到另外一個公司。

他們每日上班時間超過十小時，每個人會被分發多部工作使用的手機、電腦，學習不同的詐騙套路。最典型的騙局針對女性的「情感殺豬盤」、針對男性的「裸聊勒索」、常用的「冒充公檢法」等等，並不斷換著花樣更新。

小許的手機聊天紀錄被導入電腦監控，刪除的數據也會被恢復。在「園區」近三個月裡，安保時刻看管著他們，只要工作不積極會被圍毆，「有很多給家裡通風報信的人後面都神秘失蹤了，所以我不敢冒險聯繫親人」。

消極怠工方式行不通，小許不斷尋找機會逃跑。在2021年6月一天凌晨，小許和小王從四樓跳過圍牆逃跑。但小許落地時腰部骨折受傷，下半身頓失知覺。眼看驚動了主管，他在絕望之餘，用手機給妻子撥通語音，留下了自己的遺言，「如果我死了，死在這個地方，你就帶好兩個孩子，重新找個人過日子」。隨後，他把自己定位發給了手機裡所有親戚。

小許最後沒被捉回去，或許是看到他已經摔斷腰，死了麻煩、養著累贅，於是團夥便放他自生自滅。小許在醫院聯繫上中柬義工隊的陳隊長，在他們的幫助下康復出院，目前仍在等待返國機會。