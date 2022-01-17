冷資源變熱錢…中國冰雪運動吸3億人參與

2021年12月8日，滑雪愛好者在張家口崇禮富龍滑雪場享受冰雪運動。 （中新社）

北京冬奧 漸近，克服南北氣候差異、冰雪分布不均、設施服務不完善等困難，「冷資源」變「熱經濟」，中國實現了帶動3.46億人參與冰雪運動的目標。

北京冬奧是今年中國展現國力的重頭大戲，新華社報導，2021年10月，受中國國家體育總局冬季運動管理中心委託，中國國家統計局社情民意調查中心開展了「帶動3億人參與冰雪運動」統計調查。調查數據顯示，2015年北京成功申辦冬奧會以來，截至2021年10月，中國冰雪運動參與人數達到3.46億人。 中國冰雪大篷車「開進」江西南昌 民眾體驗冰雪運動。（中新社）

以地區來看，東部地區參與人口為1.43億，中部地區為0.68億，西部地區為0.84億，東北地區為0.51億。由於氣候原因，東北地區居民的冰雪運動參與率最高，其後的東部、西部和中部地區參與率相差並不是很明顯。

輪滑俱樂部 遍地開花

報告顯示，在18歲及以上的居民中，參與過陸地冰雪項目的人數達到0.65億。近年來，江蘇、上海、福建、四川、廣東、廣西、湖南、雲南等省區市已經率先破題，積極實施「輪轉冰」、「輪轉雪」計畫，打通輪滑和滑冰、滑輪和滑雪 項目之間的通道，擴大參與冰雪運動的人口基礎；目前，輪滑俱樂部已遍布全中國各地。

數據顯示，在2015年以來參與過冰雪運動的受訪群眾中，「個人自發參與」的比率最高，為92.64%。從參與冰雪運動的目的來看，選擇「娛樂休閒」的比率最高，為70.35%，其次是「強身健體」占比15.78%，選擇「興趣愛好」的占比11.49%。 許多滑雪愛好者來到雲南曲靖會澤大海草山國際滑雪場，享受冰雪運動的樂趣。（新華社）

近三分之二的受訪群眾表示願意參與冰雪運動，近六成的受訪群眾認為當前參與冰雪運動的氛圍較好。受訪群眾對中國成功舉辦2022年北京冬奧會充滿信心。 貴陽一中學開設冰雪運動課程，受學生歡迎。（中新社）

藉北京冬奧 大力推廣

中國國家主席習近平曾向國際奧委會主席巴赫講述：「我們申辦冬奧會的最大目的，就是在3億人中推廣普及冰雪運動，推動中國冰雪運動跨越式發展。」而「帶動3億人參與冰雪運動」的實現，不只讓中國冰雪運動從中受益，還將改變世界冰雪運動風貌，開拓奧林匹克運動新境界。正如巴赫所言：「隨著3億人參與冰雪運動，世界冰雪運動的歷史將以北京冬奧會作為分界線，北京冬奧會將成為世界冰雪運動發展的里程碑。」

在申辦北京冬奧會過程中，中國做出「帶動3億人參與冰雪運動」的莊嚴承諾。借助北京冬奧會的重大機遇，中國努力克服南北氣候差異明顯、冰雪資源分布不均、設施服務尚不完善等不足，創新擴大冰雪運動產品和服務供給，完善建立冰雪運動普及推廣體系，打破了冰雪運動時空局限，讓冰雪運動的參與人群從小眾走向全民，參與時間從冬季變為全年。

增場地設施 激發熱情

北京市更通過增加冰雪場地設施供給，擴大冰雪運動覆蓋面，激發了民眾參與冰雪運動的熱情。北京市體育局副局長葛軍表示，北京冬奧會的成功申辦為首都體育事業提供新的發展契機。面對開展冰雪運動供需矛盾的實際困難，北京市逐年增加冰雪場地設施供給，冰雪場地由冬奧申辦前的42座冰場、44塊冰面，22所雪場，發展為82座冰場、97塊冰面，32所雪場。

與此同時，北京市連續舉辦七屆市民大眾歡樂冰雪季 活動，開展各級各類民眾活動2萬餘場，參與人次達到3100餘萬，冰雪運動覆蓋面進一步擴大。 遊客日前在新疆墨玉縣舞伊納克滑雪場滑雪圈。（新華社）

北京市教育委員會副主任劉曉明提到，北京市中小學生上冰上雪人數已近210萬人次。劉曉明說，中小學生冬季運動會的比賽項目，從最初的冰上拼圖、雪地登坡等趣味項目，逐漸發展到短道速滑、花樣滑冰、冰壺、冰球、高山滑雪、單板滑雪等專業性項目；賽期也從最初一個月，到持續近兩個月。

除了中小學生以外，自2014年開始，北京市圍繞「冰雪運動進公園，快樂健身迎冬奧」主題，連續多年舉辦冰雪遊園會，吸引了近200萬人次參與。 遊客在山東省青州市一處滑雪場體驗滑雪。（新華社）

北京市公園管理中心副主任張亞紅表示，今年冰雪遊園會設置了冰上運動、雪地運動、冬奧主題展三大類活動，開放11處冰雪場地，包括7處冰場和4處雪場，總面積60萬平方米，提供40餘種冰雪活動。

北京市還透過微博話題、創意海報、短視頻等趣味性強、年輕化的表達方式，提高年輕消費群體對冰雪文旅消費關注度，提升人們對冬奧話題、冰雪旅遊、體育旅遊的接受度，進一步將「冷資源」變成「熱經濟」。

葛軍表示，短短幾年時間，冰雪運動走進千家萬戶，從一開始的「小眾和冷門」，逐漸成為大眾心中的「時尚之選」。北京市還將積極申辦國際雪聯高山滑雪世界杯、國際滑聯花樣滑冰世界錦標賽等賽事，推動首都冬、夏季項目均衡發展，繼續全面推進冰雪運動、民眾體育、競技體育、體教融合、體育產業等高質量發展。 張家口高新區冰雪運動裝備產業園裡，工人們正熱火朝天地趕製滑雪板、冰鞋，與冬奧一起升溫的，是張家口日漸沸騰的冰雪經濟。（中新社）

中央財經大學體育經濟研究中心主任王裕雄說：「帶動3億人參與冰雪運動的目標能夠提前達成，得益於我們做了很好的頂層設計，從中央到地方，出台了很多促進冰雪運動發展的政策文件作為引領。此外，在體育消費、體育產業、全民健身、青少年體育、競技體育的政策文件和發展規畫中，均把冰雪運動放在了極其重要的位置。」

大眾冰雪季 年度盛會

積極引導之下，大眾冰雪健身的意識不斷提升，截至2021年12月，中國正式註冊的各級冰雪運動社會組織共有792個，其中國家級協會8個，省級協會32個，其他冰雪運動社會組織752個。

去年2021年，有更多的社會力量加入「帶動3億人參與冰雪運動」之中，自2014年啟動的「大眾冰雪季」已成為冰雪運動普及推廣的年度盛會，規模從第一屆時的10個省區市參與，發展到31個省區市聯動，參與人數也從千萬量級上升到了2020至2021雪季的近1億人次，大眾冰雪活動近1200場。

可以想見，北京冬奧會之後，「冰雪熱」將經久不息。

南展西擴東進 特色校拚5000所

在2022年新年賀詞中，習近平説：「讓更多人參與到冰雪運動中來，這也是奧林匹克運動的題中之義。」曾幾何時，冰雪運動在中國不出山海關。如今，在冰雪運動「南展西擴東進」和「四季拓展」戰略持續實施下，冰雪運動在大江南北呈全面開花之勢，冰雪場地數量大幅增加，其中654塊標準冰場較2015年增幅達317%；2014年首屆「全國大眾冰雪季」只有10個省區市參與，近兩年來中國31個省區市聯動，各類賽事活動覆蓋區域超過中國一半的地級市。 孩童在內蒙古呼和浩特的馬鬃山滑雪場體驗滑雪。（新華社）

尤為重要的是，有92.64%的大眾是以個人自發方式參與冰雪運動，冰雪運動被越來越多人列入「運動清單」。南京姑娘肖雅妮兩年前接觸滑雪後就愛上了這項運動，2021年她和幾個朋友成立了滑雪俱樂部，「現在已經有了100多個鐵桿會員，今年估計會員能達到四位數。」從愛好者到從業者，肖雅妮對冰雪運動在中國的未來發展信心滿滿。

北京冬奧組委總體策畫部表示，青少年一直是冰雪運動發展的基礎和未來，在教育部門、體育部門的共同努力下，開展了百萬青少年上冰雪、校園冰雪計畫來推動冰雪運動進校園。目前已經把冰雪運動的知識納入了學校體育教學的內容，制定並實施運動教學的計畫。這項措施也將在冬奧會以後，一直在中小學來實施，2020年，中國冰雪運動的特色校達到2062所，到2025年，預估要達到5000所。

過去幾年裡，中國冰雪運動在推動鄉村振興和地方經濟轉型中發揮越來越重要的作用，「帶動3億人參與冰雪運動」目標的完成，更點燃冰雪運動的熱情。