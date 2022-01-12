他退休、她出局…盤點中國2021年互聯網十大「意外」人物

薇婭。（取材自微博）

他38歲退休，她巔峰期出局；無論在商海中沉浮，或是欠債仍笑到最後......互聯網的十個意外，似乎也在意料之中。

中國的2021年，是「雙減」等政策陸續出台的教育改革大年；是光鮮亮麗帶貨主播們的直播補稅大年；是即使再大巨鱷也必須低頭認罰的反壟斷大年…而對於消費互聯網來說，造富神話在這一年關上了一扇大門，許多功成名就的大佬們，選擇了各自被認為意外的結局。

南方都市報報導，其中，有人在鼎盛之時退往「詩與遠方」；有人在巔峰時刻突然出局；也有人在黑天鵝到來的時候選擇了讓人萬萬沒想到的轉型自救。報導選出了「2021互聯網十大最意外人物」，他們在今（2022）年的動向是否會走回常軌，也讓人拭目以待。

張一鳴。（新華社）

字節跳動張一鳴 38歲退休

2021年5月20日，38歲的張一鳴自字節跳動CEO一職卸任，創下互聯網巨頭掌舵者「退休」的最小年齡。但「退休」並不影響財富增長，據軟銀估算，張一鳴的財富增加了195億美元。這在一定程度上要歸功於他讓這家TikTok的母公司保持非上市地位，從而免受市場波動的影響。

比起管理和社交，38歲的張一鳴更喜歡研究組織和市場原理，喜歡自己上網、看書、聽歌、發呆。他在宣布卸任的郵件中也帶著浪漫主義色彩：「在公司2012年的商業計畫書中，我對團隊說，希望大家把創業的過程當作同行去欣賞風景的旅行。希望大家支持我在這旅行中的『旅行』」。

黃錚。(取材自彭博)

拼多多黃錚 轉投生命科學研究

即使此前已卸任拼多多CEO一職，黃錚在不到41歲之年徹底「退居二線」仍出乎無數人意料。更讓人意外的是，宣布辭任董事長職務之時，拼多多股價持續走高，黃錚的身價也隨之暴漲，他卻選擇拿出股份分給其他合夥人，並捐贈出部分股份成立慈善基金，持股比例減至29.4%。

從創辦拼多多到隱退，黃錚僅用了六年時間。但在實現財富自由後，他選擇了急流勇退，投身精英扎堆的生命科學研究。而這一切，黃崢說，都源自於他童年那個想成為科學家的夢。

宿華。（取材自新京報）

快手宿華 回歸戰略「遠方」

2021年年底，宿華辭去快手首席執行官一職退居二線，僅保留董事長、執行董事以及薪酬委員會委員的頭銜，未來將更專注公司的長期戰略。成為互聯網行業在2021年迎來真正的強監管時代，與時代紅利一起退場的眾多互聯網企業當家人之一。

面對抖音和微信視頻號的前後夾擊，宿華和程一笑主導的「雙核心」模式，被外界詬病拖慢了快手的發展腳步，快手股價下挫嚴重。在面臨更多未知的當下，或許宿華回歸戰略「遠方」，程一笑回歸業務本身，是快手應對挑戰的最優解。

羅永浩。（取材自新京報）

錘子科技羅永浩 笑著還債的主播

曾被視為「行業冥燈」的羅永浩，卻在直播電商行業成了2021年笑到最後的人。先是將交個朋友從北京搬到杭州，然後進入7x24小時不斷電直播，「羅永浩」主帳號之外，又孵化出多個垂直帶貨帳號。

身為牛博網、錘子科技等創始人的羅永浩， 身上背著6億元（人民幣，下同）的巨額債務。2020年一整年，他都在為即將還完債務做預告；日前被執行人信息終於清零。雖不代表債務已了，但他已鎖定下個創業目標：VR/AR/MR。至於能否達成，「剽悍的人生不需要解釋」這句話說明了一切。

俞敏洪。（新華社）

新東方俞敏洪 放下教培改帶貨

新東方教育科技集團總裁俞敏洪一定想不到，若干年後，他將在直播帶貨這個領域，和曾經的新東方老員工羅永浩「狹路相逢」。只是一個是為了還債，一個是為了轉型。轟轟烈烈的「雙減」從年初預告到年中靴子落地，包括新東方在內的教培企業紛紛踏上轉型之路。

在剝離了K9業務後，新東方選擇創立農產品直播帶貨平台「東方甄選」於去年底首秀。俞敏洪說，「直播也是不容易的。我知道薇婭 、李佳琦一直播就是十幾個小時甚至二十個小時，沒日沒夜地努力，沒有一項行業是好做的。」不過有網民建議，他其實可考慮向老下屬羅永浩學習。

小米集團董事長雷軍 。（取材自澎湃新聞）

小米 雷軍 造車自研自造

2021年3月，熱度維持了七年之久的小米造車傳聞終於迎來答案。雷軍為小米汽車項目親自站台，並稱這是他「人生中最後一次重大創業項目」，初期投資 100億元，未來10年預計投資100億美元。

讓人意外的是，雷軍選擇了看似難度更大的全資「自研自造」的路徑，自行搭建汽車研發團隊以及分兩期建設年產量30萬輛的整車工廠。小米還投資布局了62家智能汽車相關企業。雷軍宣稱，他要「一心二用」同時實現兩個「小目標」：2024年，小米手機銷量全球第一，小米汽車也實現量產。

淘寶主播薇婭 偷漏稅出局

從最吸金主播，到被封號，薇婭的出局幾乎是瞬間發生。前腳她還在為年貨節預熱、招商，後腳就突然被爆出偷漏稅和罰款。杭州稅務局表示，薇婭被追繳稅款、加收滯納金及罰款共13.41億元，「一薇」迅速超越「一爽」、「一宏」成為新的計量單位。

作為2021年倒下的兩大主播，薇婭和雪梨都是以夫妻店的模式經營，主播負責台前賣貨，丈夫負責台後運營和投資。她們的故事似乎還顯露了夫妻檔的另一弊端——沒有制約的利益擴張。也許，薇婭的自傳《人生是用來改變的》成了她在2021年的註解。

張近東。（取材自南方都市報）

蘇寧張近東 意外失權

從空調安裝師傅到家電零售巨頭掌舵人，張近東一度登上江蘇首富之位，蘇寧也不斷締造傳奇，巔峰時期的市值一度達到了1600億。但在創辦30周年之際，旗下蘇寧易購卻頻頻爆出資金鍊危機。

「一部零售史，半部看蘇寧」，零售業內部人士的評價，可見蘇寧在中國零售業發展史中的地位。但過去這一年，張近東不僅失去蘇寧易購控制權，也退出了董事會。從中國家電零售巨頭，到如今深陷財務泥潭，蘇寧的大起大落，著實讓人唏噓不已。

丁磊。（取材自澎湃新聞）

網易丁磊 第四次資本市場敲鐘

2021年12月2日，在互聯網賽道創業25年、以「不務正業」聞名的網易創始人丁磊在五十知天命之年，第四次在資本市場敲鐘。此前，網易在納斯達克上市，網易有道在紐交所上市，當天，網易雲音樂登陸港股，回歸港交所上市。

當友商們忙於整改、受罰時，丁磊似乎成為僅存的贏家。但正如丁磊在上市儀式上表示，網易雲音樂依舊面臨「情懷與盈利」的挑戰。而業務拆分後的網易，能否依靠「元宇宙」續寫新故事也還是未知數。

王衛。（取材自時代周報／視覺中國圖）

順豐王衛 一年3家公司上市

1993年，當王衛用父親借給他的10萬元創立順豐時，也許想不到，28年後的今天，他會以2000億元的身家躋身富比世中國富豪榜前十。繼順豐控股後，僅2021年，從嘉里物流、順豐房託到順豐同城，順豐集團總裁王衛名下的上市公司已達四家，總市值合計近4000億元。

2021年的快遞物流行業持續高速增長，市場從價格競爭轉向服務、價值競爭。與各行業頂尖選手「強強聯合」是王衛和順豐一貫的作風，朝著國際型綜合物流服務商邁進，則是王衛的最終夙願。