武漢中場戰事：加拿大一枝黃花之亂

11月17日，前往江夏區的路上，褚世海正在查看護坡地上的「加拿大一枝黃花」。（取材自新京報）

「黃花開處百花殘」的現象，導致解決外來入侵植物的行動迫在眉睫。在武漢 乃至湖北之外的這場「戰事」，也相繼在全中國打響。

近日，「加拿大 一枝黃花」登上熱搜，多地發布公告嚴查此類入侵植物。花形繁茂、色澤亮麗的「加拿大一枝黃花」，如何從19世紀二三十年代的觀賞花卉「舶來品」，變成了如今中國多地「通緝」的「生態殺手」？

劉勝祥教授發現的「加拿大一枝黃花」群落。（取材自新京報／受訪者供圖）

從舶來品變生態殺手

駕車行駛G0422武深高速公路上，一團團盛開著黃花的高大植株，有的蔓延100多米。「怎麼會這麼多……」開著車的湖北省農科院植保土肥所雜草與外來入侵生物研究室副主任褚世海憂心忡忡地說，2007年，他第一次在武漢市江夏區一處茶園山腳下見到「加拿大一枝黃花」，「當時只是兩三株」。

新京報報導引述褚世海表示，「加拿大一枝黃花」主要通過地下根狀莖和種子兩種途徑進行傳播，地下根狀莖會不斷向周圍快速蔓延，種子的傳播能力更可達每株生產20000顆種子，它們像蒲公英一樣，借助風力作用，動物、人類活動或交通工具等方式傳播，造成災情擴大。

由左至右分別為「加拿大一枝黃花」、「一枝黃花」、「毛果一枝黃花」、「鈍苞一枝黃花」。（取材自揚子晚報／中國植物圖像數據庫圖）

「這就是『黃花過處，寸草不生』。」褚世海說，「加拿大一枝黃花」的生存競爭能力很強，會與其他植物搶奪水分、營養和生長空間，造成本土植物凋亡。有資料表明，它的入侵已造成上海30多種本土物種消失。而1935年起剛引進時，它還是鮮切花商販們口中的「黃鶯」。

曾經的「黃鶯」成了生態殺手、「惡魔之花」，還被列入了「中國外來入侵物種名單」（第二批）。褚世海說，目前，國內沒有「加拿大一枝黃花」的天敵，如果任由其生長擴張，再過一兩年，消滅它的難度會成倍增加，最有效的方法還是清除。

華中師範大學生命科學學院教授劉勝祥，是拉響「入侵警報」的人之一。10月22日，他在武漢市江夏區進行野大豆資源調查時，發現了一片長約2公里的「加拿大一枝黃花」群落瘋長。研究植物資源與生態評價近40餘年，深知任由這種惡性雜草蔓延會造成何種影響，劉勝祥心急如焚。

11月4日，劉勝祥撰寫文章並上報給湖北省農業農村廳。武漢市農業農村局等八部門11月10日就聯合召開防除工作會議，要求在11月20日前完成農田、道路、風景區等全市地面上的防除任務，並號召武漢市民舉報。開啟了武漢對「惡魔之花」的圍剿。

武漢市蔡甸區李集村村民正在清除「加拿大一枝黃花」。（取材自新京報／受訪者供圖）

武漢拉起群眾防控網

官方初步調查後發現，「加拿大一枝黃花」從高速公路一路延伸到村莊，包括蔡甸區、江夏區、黃陂區等地的農田、果園、林地、護坡、高速公路兩旁都被瘋狂攻占。截至11月16日，索河街道下轄的20多個行政村中，僅有一個沒有發生「加拿大一枝黃花」災情。

其實，早在10月底，李集村已經進行過一次統一的大清理。村裡以每名工人一天100塊的工資請來了五六位村民，花了十天才清除掉，仍難以阻擋「黃花」小片零星地發生，村委會只能多進行動員，希望村民能主動拔除。

類似的場景也在武漢其他區域上演。江夏區金口街道南環公路附近，附近村莊的負責人請來六名女工清除。一位女工說，清理中時不時會遇到帶刺的野草和小灌木，會將人劃傷，且割除時草叢灰土飛揚，很嗆人，困難的還包括「有的花枝能長成小樹苗一樣粗細，很難拔出來。」

加拿大一枝黃花。（取材自揚子晚報）

由於清除人力有限，武漢市治理工作專班負責人決定「利用群眾的力量解決群眾的問題」，效果意外的好。隨著「武漢市民看到這種花請上報」的詞條登上微博熱搜，武漢市農業農村局的熱線一天能接到幾百個來電。

與此同時，農業農村局聯合武漢市多個部門也進行了分工。截至11月20日，武漢市已開展集中行動52次，各區籌措除治資金576萬元，參與人數24756人次，動用機械438台次，完成防治面積83%，取得初步成效。

但這是項不能放鬆警惕的長期任務。因為超強的繁殖能力，「加拿大一枝黃花」防除工作不是一年就能徹底完成。武漢市農業農村局已經著手在做點位圖，上面標註今年分布的點位、經緯度、面積、危害程度等供明年清除時參考，並請來專家為每個區培訓防治專家。

自武漢報告入侵後，「加拿大一枝黃花」也相繼在河南 、浙江、江西、安徽、湖南、江蘇等十幾個省份被發現，越來越多的人開始更深入地了解這種植物可能造成的嚴重危害。

武漢市蔡甸區李集村一片荒地中生長的「加拿大一枝黃花」。（取材自新京報）

危害遠超過藥用價值

隨之而來的熱議，也出現了「不應該將『加拿大一枝黃花』一棒子打死」的聲音。持此主張者建議，可以針對花的價值進行利用。網民們也紛紛評論：「『加拿大一枝黃花』有藥用價值」、「可以學習國外煉精油」、「可以推廣到其他植物難以生存的土地上」等。

對此，褚世海表示，「加拿大一枝黃花」確實有藥用價值，它提煉出的精油也可以做化妝品，枝幹可以造紙，幼苗可以餵馬牛羊，「但這些並非不可替代。」鑑於該花對生態平衡、生物多樣性以及農業生產的巨大破壞作用，防治又非常困難，其帶來的危害已經遠大於可利用價值。

在武漢市應急管理專家、華中農業大學植物科學技術學院教授盧新民看來，防治工作有熱度、有討論是一個很好的契機，「會讓更多人來了解入侵的外來動植物，可以促進全民科普。」畢竟治理外來入侵物種是一項任重道遠的工作。

成熟的「加拿大一枝黃花」，果實帶有冠毛，能像蒲公英一樣四散傳播。（取材自新京報）

前幾天，他的學生也到武漢市蔡甸區做了「加拿大一枝黃花」的相關調查。「這種入侵植物肆意生長，可能與本土生物多樣性降低、耕地拋荒有關——如果構建一個穩定的本土生物群落，它（的生長）是不是可以被抑制？」為此，盧新民正在做著大量的調查和實驗。