遭遺棄的柴犬網上暴紅 法拍飆16萬助牠覓得新家

網紅狗登登經由司法拍賣找到了新主人。（取材自錢江晚報）

網紅狗登登因為「被拍賣 」找到了新主人。但在司法對拍賣動物未賦予更多生命的特別規定之前，不是每個被當做「標的物」的動物，都能和登登一樣找到新家。

登登是中國 司法史上首隻被拍賣的寵物犬。在牠被拍賣的背後，隨著近年相關法規與說明的出台，狗已從傳統家畜「特化」為伴侶動物。而動物成為司法拍賣的對象也越來越常見。

11月4日下午2點42分，經過267次延時加價，柴犬登登以16.001萬元（人民幣，下同）被拍下，有了一位新主人。競價在拍賣的最後5小時格外激烈，價格從6萬餘元一路抬升至16萬元，幾乎每隔幾十秒就有新的出價。拍下登登的舒先生將這5小時的競價稱為「你爭我趕」。

舒先生以競買號A9977與競買號M6653緊緊咬住，策略是不管對方加多少，只在對方的基礎上加10元。策略生效了，A9977在M6653的16萬元出價上加了10元，終於擊潰了對方。

過去7年，登登被原主人肖佳博遺棄在北京 寵樂會寵物學校（簡稱「寵樂會」），從一歲長到八歲，頭頂開始發白，背毛不再柔軟。2018年及2021年，北京市朝陽區法院兩度對登登進行司法拍賣，各吸引超過2600人、近500人報名。

激烈競價 2600人關注

舒先生是在2021年11月18日從深圳來北京接走登登。他養過兩條狗，也養過貓，還有一個上幼稚園、喜歡動物的小女兒，這是一個寵樂會負責人汪愛瓊認為合適的家庭。

根據農業農村部2020年4月8日發布的「關於國家畜禽遺傳資原始目錄（徵求意見稿）的說明」（簡稱「說明」），狗已從傳統家畜「特化」為伴侶動物。「隨著人類文明進步和公眾對動物保護的關注及偏愛，狗在國際上普遍不作為畜禽，我國不宜列入畜禽管理」。

常規司法拍賣中，法院會通過多渠道尋找被執行人可執行的財產，被拍賣的財產常具有較高的價值，以實現申請人的訴訟權益，但寵物犬在過去從未成為司法拍賣的對象。北京德翔律師事務所主任安翔表示，原因之一是犬隻不會有很高的拍賣價格，價格也不好確定。

而這一次，償還欠款並不是朝陽法院對登登進行司法拍賣的唯一目的，而是為了幫牠找到一位新主人。

時間回到2014年10月5日，肖佳博將登登送至寵樂會，辦理了包年續費服務，寄養費用交付至2015年12月19日，共計1萬元。汪愛瓊記得，當時肖佳博說自己要出國，寄養時間會久一些。肖佳博曾將自己的喜樂蒂牧羊犬「迪迪」和田園犬「樂樂」寄養在寵樂會，都按時接走。

北京寵樂會寵物學校的入口，柴犬登登在這座學校生活了7年。（取材自中國新聞周刊）

狗主失聯 柴犬二次拍賣

而在登登的寄養期限屆滿後，肖佳博卻沒有出現，他的手機號與緊急聯繫人的手機號都無法打通。2017年初，汪愛瓊聯繫律師提起訴訟。2017年9月5日，朝陽法院宣判，讓肖佳博將登登從寵物學校接走，並按照60元/日的標準支付拖欠的寄養費用。但肖佳博仍未出現。

2018年，朝陽法院再次對登登進行司法拍賣，登登因此成為網紅狗，即將在阿里司法拍賣平臺被拍賣之時，肖佳博打了越洋電話給法院，承諾於聖誕節期間回國接走登登，還付清了6.3萬餘元欠款。由於寵物學校和肖佳博達成和解，登登的第一次拍賣中止了。

但2018年聖誕節過了，肖佳博還是沒有來接走登登。2019年初，汪愛瓊接到一通肖佳博以虛擬號碼打來的電話。「他給了很多理由，總之就是挺忙的。」自那以後，肖佳博再次失聯。

2021年9月，汪愛瓊又接到朝陽法院的來電。當初判決的其中一條，是讓肖佳博從寵物學校接走登登，肖佳博始終未履行其職責，登登的所有權仍歸他所有，因此必須通過二次上拍，才能變更登登的所有權。登登於是在2021年10月18日再次被掛上司法拍賣平臺。

北京寵樂會寵物學校負責人汪愛瓊和登登。（取材自中國新聞周刊）

替主還債 知名度大增

寵物棄養難題兩次拍賣中，登登的起拍價都為500元。舒先生在登登第一次被拍賣時就注意到牠，希望這隻高齡的狗能夠來到自己身邊。他對母親說，登登承載了太多的愛、希望和善良。「我希望這個故事能夠留下來，這個故事我也是送給女兒的。」

2018年10月中旬，登登「替主還債」的經歷被阿里拍賣和朝陽法院在微博上首次公開，之後的幾天，每天都至少有四五撥人來看牠。登登的飼養員賈源說，他眼看著登登從一隻閒不住的狗，成為一隻能靜靜坐下來看人聊天的狗，「人能等，但狗不一定能等了。」

中南財經政法大學法學院教授高利紅表示，國外對棄養動物的打擊力度很大，該類規範條款是動物福利法立法的基本條款，相關考慮有的基於動物福利，也有基於人畜共患病風險的防範。

以美國紐約州動物保護法2017年修正案規定，動物的所有者或持有者，或動物的管理及監管者，遺棄該動物或任其死在街道、道路或公共場所，或在接到通知逾三小時後任由該動物殘廢，躺在公共街道、馬路上即為輕罪，可處以一年以下監禁，單處或併處兩千美元以下罰金。

而在遺棄動物同樣多發的中國，尚未有全國性的統一立法對遺棄動物的行為進行規制。但不再罕見的是動物成為司法拍賣的對象。

2017年，中國蘇州市姑蘇區人民法院司法拍賣372頭梅花鹿。（取材自現代快報資料照）

2014年5月，江蘇宜興市法院拍賣11146頭生豬，經過46輪的激烈競價，最終被浙江嘉興的一家買家以460萬元拍走。（取材自現代快報資料照）

生豬、梅花鹿、金龍魚 司法拍賣都有

阿里司法拍賣的負責人陳春說，動物的拍賣程式與房產、汽車等拍品的拍賣程式是基本一致的，只是由於動物需要活動、進食、被照料，因此會採用「活封」的形式，由被執行人或相關當事人飼養。

第一次出現在阿里司法拍賣平臺的動物拍品，是2014年5月江蘇宜興市法院拍賣的11146頭生豬，僅有兩人報名，但雙方在16分鐘內出價46次，最終成交價為460萬元，高出起拍價130萬元。

另一個是2014年江蘇銀寧擔保有限公司欠39名員工近百萬元薪資，法院拍賣6條金龍魚，評估價5.3萬元，以7萬元成交。

2017年8月，由於蘇州市雙陽鹿業公司拖欠土地租金等，且未尋覓到適合馴養梅花鹿的場地，蘇州市姑蘇區人民法院司法拍賣372頭梅花鹿，成為中國網路司法拍賣活體野生動物首例。阿里司法拍賣平臺其後又多次出現梅花鹿拍品，最近一次成交是2021年1月拍賣的84隻梅花鹿。

對動物進行司法拍賣的一個難題在於估價，因為動物大多沒有統一的市場價格，其生長情況也會影響價格。登登的500元起拍價，是朝陽法院為方便快捷且節省當事人成本，採取定向詢價，在徵詢相關寵物機構後根據牠的品種、年齡、身體狀況確定的。

2017年6月，蘇州市姑蘇區人民法院審判員張勇在拍賣前到養殖場清點梅花鹿的數量。（中新網資料照）

動物司法拍賣也時常遇到流拍的狀況，尤其是梅花鹿這樣的國家一級保護動物。例如2017年的那次372頭梅花鹿，一拍和二拍都流拍了，後來以172.2萬餘元變賣。

朝陽法院擔心登登作為網紅狗，會引發惡意競價的行為，因此在競拍公告中特別提醒，競買人不得惡意競拍。登登的飼養員賈源還有另一個擔憂。「網上宣傳太大了，登登已經8歲，擔心牠會被網紅機構拍走，經不起總是要拍攝或讓牠做吃播。」他說。

北京德翔律師事務所主任安翔說，目前國內的司法拍賣中，對動物是歸為一般標的物對待，保護也主要是從財產價值的角度進行保護，沒有更多對生命的特別規定。江西石城縣法院拍賣84頭梅花鹿之前，法官袁昱前往實體勘察了四五次，給分散在九個籠子裡的梅花鹿單獨拍照、錄影，對梅花鹿的狀態進行記錄，確保當事人有對梅花鹿進行養護。

對於特殊情況下的動物拍賣，法院會要求競買人具備相應的資質，例如2017年的372頭梅花鹿拍賣中，蘇州市姑蘇區法院要求馴養繁殖梅花鹿需取得國家重點保護野生動物馴養繁殖許可證等。現行法律中沒有對寵物犬拍賣中競買人資質的要求，在登登的拍賣中，北京朝陽區法院採取的是競買人中價高者得。