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二手鞋盒也可「炒」 一個居然賣到24萬元

中國新聞組／整理
鞋盒背後暗藏玄機和商機。（取材自微博）
鞋盒背後暗藏玄機和商機。（取材自微博）

近年球鞋文化不斷翻轉，跨足潮流與時尚，延伸出轉賣和炒價等現象。球鞋之後，鞋盒也「炒」起來了，LV一款鞋盒更賣到24萬人民幣(約3.7萬美元)，讓人稱奇。

★限量鞋盒 有價無市

在「潮文化」驅使下，鞋盒也擁有了和球鞋一樣的地位，引得各路潮人蜂擁而至。二手平台上，阿迪達斯（Adidas）YEEZY系列100多元的原裝鞋盒，賣到280元。電商平台上原創鞋盒價格從幾十元到幾百元不等，部分品牌商家已實現月銷鞋盒上千個。

紅星新聞報導，幾百元、上千元甚至上萬元的鞋盒，在各類展會、網上商城及二手交易平台都有出現。其中，在2020年年底的Louis Vuitton硬箱展上，有奢侈品牌的潮流鞋盒以24萬元的價格，刷新了鞋盒價格的「天花板」。

展會受邀人小陸表示，展會很多物品都是正常專櫃、專賣店買不到的，或是沒有辦法放在專櫃裡展示的，比如台球桌、特殊材質的化妝箱，還有一些如沙發、床一類的家具。小陸表示，這些屬於奢侈品性質的鞋盒，更多地在於其品牌收藏價值，鞋盒本身的實用性不再被強調。

近20年前，耐克（Nike）Air Jordan 17球鞋搭配的金屬手提箱鞋盒，當年就引起了消費者的廣泛關注。

Air Jordan 17球鞋，是美國籃球明星喬丹（Michael Jordan）的第17代戰靴，同時也是他的復出鞋款，於2002年推出，包裝採用金屬鞋盒，隨鞋贈送一張介紹AJ17研製過程的光碟。

Air Jordan 17發售價格為200美元（約1290元人民幣）。隨著這雙鞋橫空出世，短時間內就一售而空，現今已是有錢難買的絕版。同時其配套的金屬手提箱鞋盒，也幾乎成了千金難購的收藏品。

在鞋盒上「做文章」的趨勢，在隨後幾年有增無減。比如2009年CLOT x NIKE AIR FORCE 1「紅絲綢」球鞋，將中國風傳統六角形糕點盒融入配套鞋盒。據此前「砍柴網」援引市場的數據，其普通款標價已高達10萬元人民幣（約1.5萬美元），配上限量鞋盒的價格飆升至35萬元（約5.4萬美元）。

上述鞋盒，幾乎都是有價無市的存在。鞋圈人士「巴伯爾大俠」認為，與其說它們是一種儲物工具，還不如說它們完全成了一種可單獨售賣的商品，是一類昂貴的收藏品。

Nike這款鞋盒，正面以腰果花花紋作為裝飾，巨大的粉色Nike Swoosh L...
Nike這款鞋盒，正面以腰果花花紋作為裝飾，巨大的粉色Nike Swoosh Logo橫亙於鞋盒之上，玩家認為顏值極高。（取材自電商報）

★原創鞋盒 月銷千個

不同於LV鞋盒、「紅絲綢」鞋盒等有限量款式，真正有市場的鞋盒，存在於各大二手交易平台和大型電商平台，這類鞋盒價格沒有那麼高。

近幾年，以原創鞋盒為賣點的GOTO、SupBro等品牌相繼出現，GOTO、SupBro熱銷的發光聲控鞋盒價格在100至200元，月銷上千個不成問題。

在閒魚上，價格高一點的可能是2019年Nike SB展會上出現的Nike SB×喜茶聯名的粉鑽超限量聲控鞋盒。目前，閒魚平台上這個鞋盒售價為2400元。

一位賣家透露，「這款聯名鞋盒是展會發售，目前在市面上很難買到，我現在也只有兩個」，而且其中有一個鞋盒是有瑕疵的。但賣家說，這並沒有影響到顧客的熱情，仍然不斷有人來問價，有高價購買存在瑕疵鞋盒的意願。

二手平台閒魚上，並不是所有限量款鞋盒都溢價，也有例外。比如原價399元的GOTO塔克聯名全球限定款鞋盒已跌至180元，在其他電商平台上，更有跌至100元左右。

鞋盒走紅，在球鞋市場備受追捧，玩家收納球鞋愈來愈講究。(Getty Images...
鞋盒走紅，在球鞋市場備受追捧，玩家收納球鞋愈來愈講究。(Getty Images)

★基礎款 盒子沒價值

收藏鞋盒，許多鞋友都有如數家珍的經驗，家裡擁有一整面鞋盒牆的雷文覺得，「球鞋和鞋盒在一起，才是完整的。就像收藏家眼中的櫝和珠，買櫝還珠或買珠還櫝都不是真愛。」

混跡鞋圈多年的Bruce則認為，如果是限定款鞋子的鞋盒，就會有人買。而如果是基礎鞋款，鞋盒就沒什麼價值。

雷文說，鞋盒除了滿足基礎的收納功能，還具備高「顏值」、可疊成鞋牆等功能，所以才能吸引一眾粉絲，如GOTO、SupBro熱銷的鞋盒就有很多回購買家。在商品評論中，很多買家曬出自己DIY的鞋牆，五花八門的樣式配上潮鞋，顯得格外有「範兒」。

不管是限量款的部分鞋盒，還是月銷上千個的原創鞋盒，買家表示，他們購買鞋盒的目的，是為了使用，且不會考慮再將其轉賣。

知名品牌限量款球鞋，在二手市場上存在一定溢價並不新鮮。所謂炒球鞋，指的是一種資本遊戲，轉手買賣球鞋，炒作、操控鞋價漲跌。

那麼，和炒球鞋類似，鞋盒也被「炒」起來了嗎？混跡鞋圈多年的鞋友Bugles認為：「『炒』這個點，目前來看，不成熟也不成立。」

他認為，「炒」的基礎是有人希望買到鞋盒並再以高價轉手。但現實情況是，很多鞋盒買家購買的目的純粹是為了自己使用或者收藏。「之前有人炒球鞋，幾百元的東西炒到1000元，但仍有人願意花1000元去買。他買的目的並不是為了自用，而是以1500元的價格賣出去。但說到鞋盒，800元一個的鞋盒，我了解的業內情況是，買家基本上是自用。」

「在我們業內看來，（買鞋盒）不同於炒球鞋。商家發售數量少，需求的人多，價格稍微貴些，這是正常的商品經濟。」Bugles將這些鞋盒分為兩種：第一種是作為商品、裝飾品進行銷售，鞋盒本身具有價值；第二種是作為鞋子的附屬品，就是承載鞋子並一起進行銷售。鞋盒如果脫離鞋子，本身沒有多大價值。他指出，這兩種雖然都是鞋盒，但具有完全不同的屬性，不能認為其價格高不可攀，就將這個問題歸類為「炒」。

喜歡潮鞋的玩家，都希望家裡有一面「鞋牆」。（取材自新京報）
喜歡潮鞋的玩家，都希望家裡有一面「鞋牆」。（取材自新京報）

●炒球鞋配件 成了一門生意

一個鞋盒炒至千元以上，誰把球鞋配件做成了生意？搶到球鞋的玩家，習慣性地將球鞋放入鞋盒——不是傳統老舊紙盒，而是由亞克力板、有機玻璃或樹脂等材質製作的個性化鞋盒。他們用鞋盒、球鞋，打造成一面「鞋牆」，有意無意帶火了鞋盒產業，激起又一波狂炒。

新零售商業評論認為，加入鞋盒的追逐與炒作，每個人似乎都擁有高度能動性，卻無一不被潮流推著走，就在這個過程中，悄悄被收割了「智商稅」。

玩家展示個性，或利用賣點炒作需求，迅速傳導至生產端，為鞋盒品牌商家指明了以下四種「操作方式」：

1. 功能加分：相比傳統鞋盒、鞋櫃，透明、整齊的鞋盒更能承重，也更加通風、防潮，雖然整體工藝門檻不高，卻不乏亮點。

比如，知名鞋盒品牌GOTO提供了更多功能，包括LED氛圍燈、聲控開燈等。這些給人酷炫感覺的功能，讓原價幾元至數十元的鞋盒價格飛升。

2. 品牌合作：這是鞋盒品牌的「習慣動作」。以SupBro為例，今年和李寧反伍一代「迪士尼聯名系列」、馭帥13䨻玫瑰之城，以及特步林書豪一代都有合作，搭配限量版鞋盒，作為抽獎福利送給粉絲。

3. 大IP聯名：和球鞋生產一樣，鞋盒的IP聯名也是「習慣動作」。GOTO推出過七龍珠、變形金剛、敦煌等IP聯名款，SupBro曾推出梵高星空、「這就是灌籃」、HUNTSOUL等聯名款。

據媒體報導，GOTO和敦煌博物館合作的一款鞋盒，幾秒鐘賣掉4000個，而SupBro推出的「梵高星空聯名系列鞋盒」，發售價為268元，如今價格已經在二手平台上被炒到1000元上下。

4. 玩家自主設計：大量透明鞋盒之外，可供玩家表現自己的鞋盒也有一定市場。小紅書APP上出現過一款「客製鞋盒」，圖案的線條固定，色彩可以由玩家自己決定。為幫助玩家創作，商家會隨鞋盒附贈一系列繪畫工具。

眼下的球鞋文化仍有市場，炒球鞋也好，炒鞋盒也罷，熱切逐利之時，誰都不相信自己會是「最後一棒」，收割與被收割的「大戲」仍然在火熱上演。

玩家認為，鞋盒是球鞋文化中的重要部分，沒有鞋盒的球鞋是不完整的。（取材自電商報）
玩家認為，鞋盒是球鞋文化中的重要部分，沒有鞋盒的球鞋是不完整的。（取材自電商報）

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