北京環球影城姍姍來遲 能分得一杯羹？

北京環球影城主題公園的哈利·波特的魔法世界景區夜景。(新華社)

北京 環球度假區日前發布官方聲明，將於9月1日正式開啟試運行。在全球影視行業低迷、經濟受挫、影視行業大IP的影響力持續下降的情況下，姍姍來遲的北京環球影城 ，還能分得一杯羹嗎？

★9月試營運 錯過暑假

過去一年中，北京環球度假區開業的消息斷斷續續，因疫情防控要求，試運行時間一推再推，可謂吊足了遊客的胃口。這一次，期盼了十幾年的環球影城，終於要開業了。

隨著官方聲明，不少旅行社和OTA平台在網路中開始售賣環球影城的「預售票」，單日票價從1200元至2500元人民幣（約185至386美元）不等，多數「預售票」需要提前支付500元以上的定金，後續票務將於9月1日後發放。

不僅如此，在此前一個月的北京環球度假區壓力測試中，參與測試人員爆出，環球影城度假區的高消費標準，一個漢堡148元、一杯奶昔98元、一份布丁88元…。

人們結合網路「預售票」和對比上海迪士尼樂園門票價格發現，北京環球度假區的消費標準再創新高。

就在那份引來遊客歡呼的聲明發出後不久，一位北京環球度假區工作人員表示，北京環球影城試運行門票不會對公眾售賣，且不可轉讓，網傳的高價預售票本身存在風險，後續正式開業的票價和售賣方式，還要等官方的通知。

很快，有人提出了質疑，北京環球影城選擇的試營業的時間略顯尷尬。9月1日，是此前北京市教育局發布的中小學生返校開學的時間，與此同時中國疫情防控形勢依然嚴峻，是何原因讓環球影城錯過了暑期黃金試運行時間？

早在今年5月，隨著北京環球影城壓力測試的消息傳開，各大社交媒體中開始陸續爆出環球影城內部的樣子，不少旅遊達人、網紅，都通過「搶先體驗」園區環境收穫流量。

此前，北京日報稱，受疫情影響，許多北京環球影城國外供貨商的進口單據及報關信息發生延誤，嚴重影響燈具等備件類產品及強制性產品認證免辦申請工作。「所有的大型遊樂設施進入園區後，還需要通過嚴格的檢測和調試，通過國檢才能試運行。娛樂設備需要做80個小時的空轉，不出任何問題才能通過國檢，由於報關的延遲，國檢的調試也隨之延遲了。」

按照此前媒體透露的北京環球影城開業規畫，在內部壓力測試完成後，8月就可以進入試運行。但隨著疫情出現反覆，嚴格規定進出京政策，且不允許舉辦大型聚集活動，環球影城的試運行就再次被推遲了。

北京環球度假區總裁兼總經理苗樂文接受媒體採訪時表示，在試運行期間，園區內騎乘娛樂設施、演出活動等項目是否開放，會基於運營測試需要以及參與者的反饋及時進行調整。

前述工作人員表示，公園一再推遲試運行實屬無奈之舉，一方面要確保設備安全，一方面要滿足防疫要求，貿然宣布試運行，風險過高。

人們紛紛推測，將於9月1日試運行的北京環球度假區會於「十一」假期正式開園，因為北京的氣候原因，正式運行時間錯過了「十一」假期，也許就要等到明年春節了。

但即便如人們猜測，「十一」假期開業，未來遊客入園人數能否滿足開業要求？會不會實施限流？高額的門票和消費會不會影響人們的熱情？這些仍然是個未知數。「開業就賠錢，沒人會想做這樣的買賣。」

北京環球影城主題公園內的哈利波特主題城堡。(中新社)

★遊樂園門票 競相漲價

就在有人抱怨北京環球影城的高價票和高價消費品的同時，上海迪士尼樂園也在悄悄提高門票價格，從明年1月起上海迪士尼樂園的不同門票將有39至104元的漲幅，最便宜的平日門票也將高達435元，這是上海迪士尼樂園開業五年來第三次上調價格了。

環球影城票價的制定，會因當地的經濟和消費水平而異。美國的兩家環球影城單日票價都在1000元左右，亞洲另兩家環球影城的票價均在三、四百元左右。

雖然之前坊間流傳的北京環球影城天價門票已得到官方闢謠，但是通過行業分析來看，北京環球影城的單日門票價格至少會與上海迪士尼樂園持平，甚至更高。

一位業內人士表示，由於迪士尼和環球影城都採用大量國外供應商提供的設計和設備，大大推高了成本，運行幾年後的設備折舊率也非常驚人。所以提升門票價格，是主題公園最快見到收益的方式。

北京環球影城的投入使用，是否會成為上海迪士尼樂園的對手？目前看很難說。

從地理位置上看，一南一北兩個超一線城市，分處於長三角和京津冀兩個截然不同的經濟圈中，氣候條件、輻射面積都截然不同。

根據MobData研究院數據顯示，中國的主題公園大多聚集在華東和華南地區，東北和華北地區數量較少，且北方的主題樂園市場都被歡樂谷和華強方特等本土主題公園品牌占據。據沙利文研究院統計，即將和已經在華落地的世界知名主題公園品牌中，迪士尼、時代華納夢工廠、樂高樂園 、六旗樂園都擇址南方，只有環球影城在北京。

也即從地理位置上來說，北京環球影城要比迪士尼更有優勢一些，相似的運營模式，相似的特大城市，環球影城和迪士尼終有一戰。

北京環球影城主題公園的小黃人樂園景區。(新華社)

★影視IP過時 還會香嗎？

價格戰是暫時的，最終二者之間的競爭恐怕還是要回歸到IP開發上，從全球主題公園發展經驗來看，IP打造是主題公園的中心工作，將IP場景移植到主題公園園區建設，營造第一視角，是主題公園建設與運營的發力點。

也就是說，誰能源源不斷有IP產生並形成爆款，誰就將在最後的戰爭中勝出。

公開資料顯示，地處北京市通州區的北京環球影城，總占地4平方公里，由北京環球影城主題公園、北京環球城市大道以及兩家度假酒店組成，是世界第五個、亞洲第三個、中國第一個環球影城主題公園，也是迄今為止規模最大的環球影城主題公園。

根據北京環球影城度假區曾發布的公告，即將試運行的景區內共有七大主題景區，分別是功夫熊貓蓋世之地、變形金剛基地、小黃人樂園、哈利波特的魔法世界、侏羅紀世界努布拉島、好萊塢、未來水世界。

除好萊塢外，剩下的主題景區均基於影視IP打造，相比迪士尼樂園打造的漫威、星戰、皮克斯、公主系列等IP，環球影城的IP看上去並不那麼香。

除了小黃人系列電影，功夫熊貓系列電影則是為中國觀眾量身打造的本土化IP，此前的3部曲於2016年完結，環球影視曾表示要拍攝第四部，但是遲遲沒有消息。

再來說侏羅紀世界，作為「侏羅紀公園」的第4部作品於2015年上映，隨後「侏羅紀世界2」於2018年上映，兩部作品雖然特效拉滿，但是單調陳舊的故事，依然讓不少觀眾感到乏味。

變形金剛系列電影作品，則已經成為眾多爆米花電影中最先倒下的那一個。至於「未來水世界」，那是一部1995年的電影。

這幾個IP看下來，彷彿只有哈利波特系列電影在影響力和作品滿意度上可以贏回觀眾的好感度。

「早開業五年，環球影城估計會成為全國（中國）的爆款，但現在開業，這些IP基本上都涼了半截了，不好說了。」一位遊客表示。

中國藝術研究院副研究員孫佳山表示，迪士尼和環球影城基於影視IP打造主題公園的模式，是上一個周期的產物，在移動互聯網沒有普及的時代，是非常見效和獲利的，但是在現在這個時代，高成本大投入基於老IP的開發，如果跟不上年輕人的喜好和認知，回本的周期將會相當長，對於未來公園的維護和運行提出了全新的挑戰。(中國新聞組整理)