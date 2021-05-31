百萬流量用買的？直播主衝人氣 評論、點讚都造假

中國網絡直播行業蓬勃發展，帶動周邊硬體設施也大賣。此為示意圖。（新華社）

主播流量可以用買的，只要願意花錢，要多少有多少。官方祭出監管新法，真能戳破一個個百萬人氣泡沫?

中國 直播電商 行業快速發展，亂象也頻傳，其中，「造假流量」情形屢見不鮮。據了解，無論在哪個平台，人氣等數據都被明碼標價，「你看到的百萬人氣主播，可能都是買來的」，也引來官方近日出手整頓。

成都商報報導，從2016年發展到現在，中國的直播電商不過走了短短5個年頭，但根據商務部中國國際電子商務中心研究院發布的「2021年中國直播電商產業研究報告」，電商直播用戶已高達3.88億，2020年直播帶貨整體規模突破萬億元，預計2021年將接近2萬億元（人民幣，下同，約3100億美元）的規模。

在激烈的競爭下，強者愈強的「馬太效應」愈發凸顯，少數的頭部主播佔據了絕大多數的市場份額。而頭部主播之下的其他主播想要生存，流量造假就成了他們慣用的方式之一。

「（流量造假）很正常，就是把數據搞好了給客戶看。」某MCN（多頻道網絡）機構的創始人這麼表示。也就是說，不管是哪一個平台，在灰、黑色市場上，人氣等數據都被明碼標價。而擁有頭部主播的三大平台──淘寶直播、快手和抖音 的流量數據，在灰、黑色市場上都被明碼標價。

報導調查，有人隱晦地用「一站式直播服務」等關鍵詞在淘寶等電商平台引流，也有人直接建立網站買賣。不僅銷售直播間的觀看人次，評論和點讚等互動數據也都能交易。

中國網路直播監管的新規實施，有望對流量造假產生震懾。此為示意圖。（中新社）

淘寶直播：百萬觀看人次1.2萬元

以淘寶直播為例，有人量身打造推出了套餐。高級套餐包括1萬人工觀看、10萬點讚、400uv（獨立訪客）以及10人互動1小時，售價是328元（約51美元）。除了類似的組合套餐，也有人將單項數據拆開售賣。

小若（化名）在淘寶開設一間售賣直播流量數據的店，她說，大主播不用刷人氣，主要是小主播刷。以1萬觀看人次是120元（約19美元），1萬點讚10元（約1.6美元），不同用戶發言互動1小時50元（約7.9美元）的價格計算，想在淘寶直播炮製出一個擁有百萬人次觀看的主播，只需要1.2萬元（約1882美元）。

但因為官方一直在改版，小若說，這個價格不算穩定，現在這個價算高的了，至於以後還會不會漲，現在還不清楚。

中國網路直播行業用戶規模噴發，吸引許多人投入主播行業。此為示意圖。（中新社）

抖音直播：價格昂貴和DOU+服務

和淘寶直播相比，抖音直播的各項虛假數據，在灰、黑色市場上相對比較昂貴。按照人氣計算，想靠流量造假在抖音成為百萬人氣主播，至少需要40萬元（約62731美元）。

在抖音平台上，隨直播帳號的主體不同，會顯示不同的數據。如果直播帳號的主體是機構和公司等，右上角顯示的數據為觀看人次；如果直播帳號的主體是個人，右上角顯示的數據為人氣，可以實時查看在線觀眾（榜）。

「人氣價格高，人次相對便宜、性價比高。」報導引述開設網店提供抖音平台各項數據的豆豆（化名）表示，店裡價碼是1萬觀看人次只需要280元（約44美元），想在抖音平台「捧」出一位百萬人次觀看的機構主播，需花費2.8萬元（約4391美元）。

如果是個人帳號要上榜，「每100人氣50元，維持2小時；如果不上榜，就是沒有頭像和暱稱的帳號，每100人氣是40元（約6.2美元），維持2小時。」豆豆稱，維持的時間拉長，價格也會相應上漲。

值得一提的是，抖音官方推出了DOU+（加熱）服務，聲稱能為直播間帶來更多觀眾。其中，100元（約16美元）預計可以為直播間帶來50至300人。

中國直播電商行業快速發展，也催生了龐大的市場。圖為內蒙古一家電商公司的兩名工作人員在直播帶貨。（新華社）

快手：百萬播放量只要899元

令人意外的是，多家提供流量造假服務的店舖和網站都表示，不刷快手直播的數據。

「快手折騰得厲害，（我們的）號進去，動不動就被封了。和主播沒有關係，封的都是我們的資源，所以直接不做快手直播。」某位提供虛假流量數據服務的老闆說。

不過，報導說，快手的視頻播放量仍買得到。根據買家的需求，業者提供秒刷和慢刷服務，秒刷1萬次播放量是11.23元（約1.7美元），慢刷1萬次播放量是8.99元（約1.41美元）。

這也意味著：如果想要通過流量造假的方式，讓快手出現一個百萬播放量的視頻，大約只需要899元（約141美元）。

在淘寶直播、抖音等多個平台，人氣、按讚等數據都被明碼標價。（取材自央視）

有業者隱晦地用「一站式直播服務」等關鍵字在淘寶等電商平台引流，提供「掛機刷量」服務。（取材自上游新聞）

8紅線 直播最強監管亮劍

「流量造假對電商直播行業來說有兩方面的危害：對消費者來說，虛假的數據容易對消費者的購買決策產生誤導；對行業來說，這會出現劣幣驅逐良幣的現象。」中國電子商會社交新零售專委會副會長馮凌凜表示。

官方也注意到了這個現象，國家互聯網信息辦公室、公安部、商務部等七部門聯合發布了「網絡直播營銷管理辦法（試行）」，自2021年5月25日起施行。對於直播間運營者、直播營銷人員，提出了八條紅線。

其中包括不得虛構或者篡改交易、關注度、瀏覽量、點讚量等數據流量造假，並規範，直播間運營者、直播營銷人員從事網絡直播營銷活動，不得營銷假冒偽劣、侵犯知識產權或不符合保障人身、財產安全要求的商品等。

而針對直播行業的其他亂象，比如「三無」產品搖身一變「網紅爆款」、直播售賣違禁產品等等，「網絡直播營銷管理辦法（試行）」規定直播營銷平台應當制定直播營銷商品和服務「負面目錄」，列明法律法規規定的禁止生產銷售、禁止網絡交易、禁止商業推銷宣傳以及不適宜以直播形式營銷的商品和服務類別。

售前把關 揪出三無產品

中國消費者協會發布的2020年「6·18」消費維權輿情分析報告中，直播帶貨方面消費者維權負面消息達到112384條，銷售「三無」產品、無法提供質量檢測報告、貨不對版等現象頻發。

為了保障消費者合法維權，這項辦法第23條規定，直播間運營者、直播營銷人員應當依法依規履行消費者權益保護責任和義務，不得故意拖延或者無正當理由拒絕消費者提出的合法合理要求。

售後服務 平台承擔責任

而對於直播電商在售後責任上的釐清，第15條規定，消費者通過直播間內鏈接、二維碼等方式跳轉到其他平台購買商品或接受服務，發生爭議時，相關直播營銷平台應當積極協助消費者維護合法權益，提供必要的證據等支持。明確了平台方作為主體責任的承擔者。

除了售後服務，售前也應該把好關。第22條規定，直播間運營者應當對商品和服務供應商的身分、地址、聯繫方式、行政許可、信用情況等信息進行核驗，並留存相關記錄備查。

有著「史上最強網絡直播監管」之稱的「網絡直播營銷管理辦法（試行）」，能否帶動「直播帶貨」等行業朝著健康方向發展？馮凌凜認為，新規或許不能讓流量造假的現象立刻轉變，但對流量造假等行為，終於有了一個管理辦法，「這相當於是懸在他們頭上的達摩克利斯之劍，對他們是有震懾效應的。」

「隨著監管加強，直播售賣假冒偽劣商品的現象肯定會慢慢減少。」馮凌凜認為。站上風口的直播帶貨，在經歷高速、野蠻生長之後，面對最嚴監管，將可直接打擊到直播營銷平台的這些「灰色地帶」。