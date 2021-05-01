闖村傷人…東北虎下山後的村莊 村民嚇得夜不能眠

闖進村裡的東北虎，就躲在民宅旁邊。（取材自中新網）

在黑龍江密山市村落裡引起騷動的東北虎，如今運至中國 橫道河子貓科動物繁育中心進一步隔離觀察，並命名為「完達山一號」。

村民李春香正在臨湖村一組東北側的苞米地收拾秸稈。臨近中午，一起幹活的幾個村民陸續回家準備午飯，田裡只剩下她一個人。

11點左右，李春香發現一輛白色小轎車按著喇叭衝進田地朝她衝來，還來不及反應，她整個人突然被龐然大物撲倒，肩頭一陣巨痛瞬間傳來，她被老虎咬了。

新京報報導，黑龍江省密山市白漁灣鎮臨湖村這幾天很不平靜，一隻重約400多斤的成年東北虎，在中俄界湖邊的臨湖村傷了人、拍碎了車窗、遊蕩了十幾個小時後，被五支麻醉劑制伏帶走。

時間回到4月23日早晨6點多，村民劉洪相只隔著一扇窗戶，「看見個嘴巴子，兩個大牙支棱著」，他還沒有反應過來窗外的是什麼，一聲咆哮，窗戶被拍碎了。

老虎出沒 咬傷村民、拍碎窗戶

嚇傻了的劉洪相看著老虎跑開，附近有村民看到老虎趴在變電箱下面，據目測，這隻老虎大約兩米多長，站起來約一米高，肚子很寬。

得到老虎出沒於臨湖村的消息後，村幹部發出通知，「村裡來了老虎，禁止外出」。

老虎出現時，還有很多村民在田間活動，白漁灣鎮政府派了至少20輛車前往村外尋找村民，一邊接人回村避難，一邊開往北側的玉米地合圍老虎。

村民王雪一聽說老虎往村子東邊跑了，立即開車出門去接附近的嬸嬸回家。途中看到老虎正朝田裡燒秸稈的村民走去，她拉開嗓子大喊「老虎來了，快跑」，兩個村民聽到喊話，立刻騎上摩托車跑了。

但隨後撲上來的老虎卻把王雪車給掀起來，左後窗玻璃也被老虎爪子打碎，坐在車子右後座的王雪姑姑的手被飛濺的玻璃碎片劃出了幾個口子，「當時大腦一片空白，記不得（老虎）撲了幾下，踩油門趕緊跑了」。

人在密山市人民醫院的李春香就沒那麼幸運了。她被撲倒、被咬傷，老虎在她身上留下了右肩的肌肉損傷，和大大小小五處傷口，她接受了肩膀的清創、縫合手術，進行了一次核酸檢測——考慮到這隻老虎可能來自境外。

「肩膀都咬穿了，傷了兩條大筋。」李春香的丈夫李保軍說，以後能不能徹底復原還不好說。

東北虎在黑龍江省密山市村莊傷人後被捕獲，被命名為「完達山1號」。（取材自貓盟CFCA）

莊稼護色 中5麻醉槍才制服

開車按喇叭嚇跑老虎，救下李春香的車主宋喜國回憶當時的畫面，他發現老虎朝田裡落單的李春香跑去，他急踩油門將車開進田裡，地壟溝讓車晃得非常嚴重，他想著如果不行就撞上老虎，希望將牠攆走。油門猛踩開到6、70公里時速，還是跑不過老虎。

李保軍看到宋喜國先生的白色轎車「在地裡被剮得夠嗆」，「真是見義勇為」。為此，宋喜國還被當地政府頒發兩萬元（人民幣，下同）獎金。

老虎咬傷李春香後，躲在了一組北側的地裡。參與現場抓捕的工作人員提到，現在是春耕時期，農田裡的雜草和莊稼顏色與老虎皮毛顏色相近，距離較遠很難用肉眼發現老虎的身影。

下午2時，臨湖村村民張富親眼看到老虎從自己後院的水溝旁出來，「就不到20米的距離」，為了保證安全，他被安排到鄰居家裡暫時躲避，兩個民警在他家房頂上關注著老虎的動向。

當晚9時許，身中五槍麻醉針的東北虎終於被制伏。

籠裡的完達山1號。（取材自猫盟CFCA ）

留後遺症 村民嚇得不敢睡覺

隔天，牠被送往位於黑龍江省牡丹江市橫道河子鎮的東北虎林園進行觀察、體檢、隔離檢疫，工作人員已對其進行基因提取。該虎近日活動於中俄邊境 地帶，等待種群識別結果，才能判斷其是否來自俄羅斯 境內。

住在臨湖村最北側的幾戶村民，因為家裡後院留下了東北虎遊蕩時的痕跡，不斷有村民前來圍觀，成了村裡的紅人。村民老周看到了「兩下就把水溝刨開了」的東北虎，「我在村裡住了60多年，第一次見到活老虎」。

突然造訪臨湖村的東北虎已經得到妥善安置，但部分村民近距離接觸老虎的後遺症還在。劉洪相現在晚上不敢開門，總覺得一開門就會出來點什麼東西，也不太敢睡覺，「一閉上眼睛就是老虎」，他嘀咕著，以「後不會再有老虎來了吧？」

被咬傷的村民李春香。（視頻截圖）

活動範圍變大 「大王」頻「下山」

半年內東三省頻現野生東北虎蹤跡，「大王」為何頻頻「下山」？

東北虎又稱西伯利亞虎，生活在俄羅斯西伯利亞、朝鮮以及中國東北地區，屬於中國國家一級保護動物。大王並非首次下山。近半年來，黑龍江、吉林曾多次發現野生東北虎蹤跡。

新華視點報導，黑龍江省林業科學院野生動物研究所瀕危野生動物保護研究室主任周紹春介紹，密山市不處於東北虎豹國家公園保護區範圍內。4月23日在密山市出現野生東北虎，說明東北虎活動範圍變大。目前，中國東北虎種群數量不斷增加，活動範圍越來越廣，多地頻現東北虎，是東北生態環境向好的體現。

東北虎出現在黑龍江省密山市白魚灣鎮臨湖村。（新華社， 受訪者航拍供圖）

停止商業濫伐 森林覆蓋提高

據了解，停止對天然林的商業性採伐、森林覆蓋率提高，為東北虎生存提供了重要保障。「十三五」期間，黑龍江省累計完成營造林38.8萬公頃，森林撫育349.2萬公頃，森林覆蓋率提高到47.3%，森林蓄積增加到22.4億立方米。

東北虎豹國家公園的成立，標誌著東北虎保護進入了新階段。

東北虎豹國家公園跨黑龍江、吉林兩省，自成立以來，相關部門開展修復棲息地植被、恢復獵物種群、植樹造林等保護工作，科研部門也對東北虎開展大量的監測與調研。

周紹春說，經過這幾年的保護工作，如今，東北虎豹國家公園黑龍江範圍內所分布的東北虎數量，占黑龍江省野生東北虎種群數量的60%以上。

東北虎豹國家公園提供的數據顯示，東北虎豹國家公園內至少有野生東北虎27隻、東北豹42隻，僅2017年至2019年期間，就監測到新繁殖東北虎幼崽10隻，東北豹幼崽7隻。

2020年，在東北虎豹國家公園管理局東京城局試點區內，首次拍攝到野生東北虎。這說明，隨著東北虎豹國家公園試點持續建設推進，虎豹定居種群數量增長，並已開始由邊境地區向內陸擴散。

近年來，黑龍江省野生動物保護主管部門採取組織巡護人員加大野外巡護、監測力度等多種措施，加強對野生動物野外種群的保護，野豬和狍子等種群恢復，保障了野生東北虎的食物鏈。

「保護宣傳力度的加大，也是東北虎種群數量增多的重要因素。」黑龍江小北湖國家級自然保護區管理局野生動物監測中心工程師孫繼旭說，人們對野生動物的保護意識越來越強了。

隨著生態環境向好，東北虎「頻頻做客」對人的生活也產生很大影響。保護大王的同時，如何加強對當地居民的生命與安全保護？

「因為臨近保護區，之前也出現過牲畜被攻擊的情況，所以當地人具有一定防範意識。如果發現疑似東北虎的蹤跡，我們會盡快通知村民減少外出，加強防範。」黑龍江省寧安市三陵鄉黨委書記關志君說。

面對東北虎不時前來巡視的情況，中國橫道河子貓科動物飼養繁育中心總工程師劉丹認為，要提高村民自身防範意識，充分認識大型猛獸的危害性，遇到像老虎一樣的猛獸，不要圍觀、靠近，應第一時間躲避，並報警或上報到野生動物保護部門。