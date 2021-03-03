被肝癌撬起的換子疑雲…錯換28年的人生

在病房照顧兒子姚策的杜新枝。（取材自紅星新聞）

對姚策和郭威來說，28歲後的人生同時擁有親生父母及養父母雙倍的愛，應該是令人羨慕的，但當「錯換」被說成了「偷換」，變調的親情還找得回來嗎？

1992年6月15日，互不相識的杜新枝和許敏在河南大學淮河醫院先後產下一名男嬰，兩人開心抱著兒子分別返回祖籍地河南駐馬店和江西九江。28年後，許敏為救肝癌晚期的兒子姚策驗血時，才發現當年抱錯孩子。後來各自團圓的兩家人還沒度過磨合期，如今又要面對當年是「偷抱」的質疑以及許多的不諒解，遲來的幸福再蒙上陰影。

親生媽媽杜新枝、爸爸郭希寬照顧病中的姚策。（取材自澎湃新聞／受訪者供圖）

許敏至今仍記得姚策出生時那天的情景。她在凌晨陣痛，自己去了河南大學淮河醫院，一直等到下午5點多才被送進產房。許敏的軍人丈夫在軍隊裡無法趕來，許敏的父母先回家給她做飯。所以，許敏生下7斤重的男嬰時，除了醫護人員，只有她在場。

「她（護士）把孩子給我看，我想拉但是沒拉住，我想摸一下沒摸到，因為我確實沒勁…後來護士就把他抱走了」，許敏說，這是她和兒子的第一面，她沒見到。第二次再見到孩子是17日，接過護士抱來臉上有紅點的孩子，許敏夫婦帶著兒子姚策回家了。

兒得肝癌 發現非親生

許敏的家庭狀況不錯，丈夫從軍，她是醫師，也是軍隊出身的父親把工資也給了她，只為讓姚策在備受寵愛的環境中長大。姚策兩歲半時，在幼兒園入園體檢時被檢查出乙肝。許敏很疑惑：自己和丈夫沒病，家裡沒有乙肝病史，傳播條件又有限，孩子怎麼得上乙肝的？

為此，許敏心中一直覺得愧疚，認為是自己的錯，沒有把孩子照顧周全，才讓孩子得了乙肝。於是，全家跑遍各大城市尋找最好的專家，即使工資只有幾百元，也一定要給姚策用上幾千塊的藥。

在家人的呵護下，姚策的乙肝病毒從大三陽轉為小三陽乙肝攜帶者，他沒住過院，和普通人一樣上學、工作、結婚生子。畢業後，他辭去家裡為他安排在醫保局的工作創業，失敗賠錢後，姚策一家三口的開支也由許敏夫婦支付，還努力買了間房登記在姚策名下。

2020年2月，姚策忽然背痛難忍，就醫檢查發現已是肝癌晚期，醫師說若不治療，只剩下三個月能活。許敏準備割肝救子，但醫院在換肝手術前驗血時發現許敏及丈夫都是A型血，姚策卻是AB型，後經DNA 檢驗確認，姚策不是許敏生物學意義上的兒子。

姚策28歲生日時，和郭威以及雙方父母在上海團聚慶生，看起來其樂融融。（取材自澎湃新聞）

這對許敏夫婦來說猶如晴天霹靂，養了28年的兒子竟不是自己生的？但為了救孩子，她立刻回神想著必須找到他真正的父母。經大數據比對，許敏發現河南郭希寬、杜新枝夫婦可能和姚策的身世有關，紀錄顯示，郭杜夫婦的孩子郭威是1995年出生，小姚策三歲。

許敏第一次打電話給郭家被杜新枝掛斷電話，許敏的丈夫隨即報案。在駐馬店民警的協助下，許敏和丈夫先透過DNA比對找到了同樣也擔任民警的親生兒子郭威。此後，許敏聯繫到郭杜夫婦，兩人經DNA鑑定證實是姚策的親生父母。

時隔28年 兩家人相見

2020年4月30日，兩個家庭11人相見，認親後，兩家人特地給兩個孩子辦了歡樂的28歲生日宴。原本以為歷經波折之後的團圓收場是快樂的，但隨著相隔28年的陌生，以及錯換人生而來的種種問題，也不時困擾著情緒經過劇烈起伏的兩家人。

對郭威來說，在見面之前，親生父母就是個陌生人。郭威從小幫家裡賣盒飯，因為年齡被改小，他晚上學三年，畢業後四處打工，後來為照顧家庭，放棄在大城市發展的機會，回到駐馬店成為工資只有2000元（人民幣 ，下同，約310美元）的輔警，一件衣服穿七年的他，名下沒有房產，只能租房住。

在郭威之前，郭杜夫婦曾生了三個女兒，只有一個智力障礙的女兒活了下來，好不容易生了兒子郭威，杜新枝知道自己的肝有問題，可能遺傳給孩子，於是在郭威出生後就為他接種了乙肝疫苗 。

接種了乙肝疫苗的郭威是健康的，而有遺傳性肝功能有問題的姚策，卻因為被「抱錯」沒有接種乙肝疫苗，以致後來罹患肝癌，隨時有生命危險，這讓姚策難以接受。而姚策享受了原本該屬於郭威的人生，未能接受完整教育的郭威，無法完成親生母親希望他成為軍官的心願。這究竟是誰的錯？

追求真相 向醫院討公道

為求真相，兩家人都通過法律向當年涉嫌「抱錯」兩個孩子出生的醫院討公道。郭杜夫婦及姚策追究河南大學淮河醫院侵權責任，河南省開封市鼓樓區人民法院一審判決河南大學淮河醫院賠償郭希寬、杜新枝精神損害撫慰金20萬元、姚策精神損害撫慰金20萬元等。三人上訴，2021年2月8日，二審維持一審原判，再判決醫院賠償姚策醫療費、營養等費用共60餘萬元。

許敏一家人起訴河南大學淮河醫院的進度較郭杜夫婦的案件慢，據報導，原定2021年2月24日的開庭日期延遲。許敏的說法是，開庭延期是「因為我們家案件疑點太多，相關部門要深入調查取證」。

原本逐漸沉寂的話題，隨著許敏方代理律師在2021年2月直播中的一句話又掀波瀾。許敏律師在直播裡質疑「錯換」人生事件是「偷換」。許敏接受媒體訪問時也說：「我個人認為，既然醫院認為是人為的，非人為這個事情，這個小孩子是不能夠換的，肯定是偷偷摸摸換的。」

郭希寬對此回應稱偷抱一說天方夜譚，已起訴許敏律師；姚策也喊話養母盡快開庭查清真相。杜新枝則認為許敏律師背後肯定有人引導他利用改字來炒作，她現在只想全力陪伴姚策治療，享受親情的美好，希望質疑「偷換」的人停止傷害姚策。許敏和她的律師的說法則是他們從未說過是郭家偷換了嬰兒。

疑點雖多 外人無權苛責

但網上的質疑聲浪並未稍歇，反而愈滾愈大；是「錯換」還是「偷換」，相關話題在微博閱讀量幾天之中就迅速破億，引來熱議。不久，姚策被曝出已被多家籌款平台因過度籌款而拉入黑名單，姚策隨後表示他會退還存在問題的捐款。

姚策與親生母親杜新枝相見。（取材自澎湃新聞）

網友和媒體則是紛紛成為「鍵盤偵探」，列出此案中各種疑點，試圖釐清是「錯換」抑或「偷換」。除了各種疑點的猜測，網上也各自出現支持或指責姚家和郭家的聲音。

有人認為，整件事中最該被同情的是許敏，她自責了28年全心照顧姚策，卻因治病籌款及房產等摩擦致母子關係今非昔比；但也有人為姚策說會將名下的房產歸還給許敏叫屈，認為許敏太無情。有人覺得郭威最無辜，名下沒房產的他，從未在媒體上抱怨；也有人認為不該在事實未明前就對郭杜夫婦肆意謾罵。

從法律的觀點來看，這起事件目前最需要的就是查出當年「錯抱」孩子的真相，並追究涉事人員的責任；就道德的方面來說，姚家、郭家人都承受人生中的巨變所帶來的大喜大悲，以及可能這輩子都不易消逝的心結與遺憾。如何繼續用愛與付出，來修補生、養的親情，對兩家人都是考驗，其他人請多些體諒，無權苛責。