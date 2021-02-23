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玉林人特別愛看飛機？ 「千人接機」全國知名

記者清棠／綜合報導
近距離看飛機是玉林福綿機場的「招牌」景觀。（取材自廣西日報）
近距離看飛機是玉林福綿機場的「招牌」景觀。（取材自廣西日報）

有這樣一座人潮絡繹不絕的機場，不是因為運量大，而是因為能把飛機看得很大。

中國今年春節倡導「就地過年」，各地旅遊景區人潮火爆，其中通航近半年的廣西玉林福綿機場依舊人氣不減，甚至火到了國外。你以為這些人都是來搭飛機的嗎？那就孤陋寡聞了，在這座只有8個登機口和5座登機廊橋的網紅機場，看飛機的比坐飛機的人還多。

來這裡的人除了真正來搭乘飛機的少數旅客外，其他都是帶著相機和手機來看飛機、拍飛機和打卡的，因為在玉林福綿機場旁的小山坡上，能非常清楚的露天觀賞飛機的「起降秀」，而這個「清楚」指的是最近只有不到50米的距離。

爬上小山坡 圍觀飛機起降

這在國內難得一見的近距離觀機體驗，使得每天都有不少市民爬上小山坡圍觀飛機起降的熱鬧，成了玉林福綿機場自2020年8月28日開通後的日常。

這景象究竟有多火呢？據曾到當地打卡的遊客和飛機迷說，每天清晨就有許多人爭相爬上小山坡占位，即使豔陽高照或下著雨也要打傘來看，小山坡上視野良好又能站立的地方基本上都站滿了人，幾乎人手一台相機或手機跟著起降的飛機拍照、錄影再打卡。

近距離看飛機是玉林福綿機場的「招牌」景觀。（取材自北京青年報）
近距離看飛機是玉林福綿機場的「招牌」景觀。（取材自北京青年報）

全家一起來 小販吆喝吃喝

其中許多人是全家大小一起來，父母帶著孩子來「長見識」，或是學校組團來這裡科普「戶外教學」，也有人純粹只是喜歡拍飛機，是飛機迷或攝影愛好者。現場有好幾個賣小吃、飲料的攤販，不時可見有人在土坡上為占位和看到每一架飛機而搭帳蓬過夜，他們很認真的記錄每架飛機，有的熟到只要看上一眼，就能說出飛機的型號、航班號和機場代碼。

當飛機降落進入停機坪時，在場民眾會品頭論足談著機長的駕駛技術是老鳥還是菜鳥，接著大家自動地各做各的事，等待飛機起飛。當飛機滑出停機坪時，一群人不約而同的火速就定位開始拍照拍視頻；這蜿蜒如海浪般的壯觀人龍，會在飛機離地的剎那激動歡呼，即使飛機飛上了半空，這群人仍跟著飛機小跑步舞動，手上繼續拍照錄影，大喊「真是激動人心的一刻」。

小山坡上隨處可見小吃攤。（取材自北京青年報）
小山坡上隨處可見小吃攤。（取材自北京青年報）

這人山人海的「看飛機」盛況，被當地人形容為「千人接機」、「千人送機」，在2021年春節更上了微博熱搜。小山坡上的人潮背後，是機場附近從一早就大塞車和爆滿的停車位，外面的道路都變成了停車場。有人形容，「全家大小爬山坡一起來送機」也是一種團圓的方式，尤其人潮多，能拍照打卡，還有攤販提供吃吃喝喝，這場猶如「機場市集」的現場充滿了喜慶的氣氛，是過年的好去處。

據附近民眾說，玉林福綿機場的接送機人潮最早都來自當地，有網民說，這是因為當地人沒看過飛機又沒見過世面，才連看飛機都成了當地民眾的「休閒活動」。

為什麼說玉林人沒看過飛機又沒見過世面呢？這要從玉林的地理位置和發展說起。玉林的發展看起來不如廣西部分亮眼的城市，但其自然條件優越，早在清代就普遍種植雙季稻和花生等經濟作物，是廣西農業開發最早的地區之一，不僅有「廣西糧倉」、「廣西烏克蘭」之稱，還是中國進出口中藥材最大集散地的「南方藥都」，以及柴油發動機製造大宗。

在玉林福綿機場，近距離看飛機不是件難事。（取材自百度百科）
在玉林福綿機場，近距離看飛機不是件難事。（取材自百度百科）

為了促進當地的發展，官方闢建了當地第一座民用機場，也就是玉林福綿機場，玉林因為這座機場從此成為集合陸空交通於一身的城市，這對發展早的玉林和當地居民來說是一件大事，生活形態也隨之改變。

玉林確實有很多居民此前沒看過飛機，但也就是因為他們毫無修飾的「土」，以及玉林機場獨特的設計以及視野，造就了這隨飛機起降而人頭攢動的景觀，有國外遊客因此慕名而來，也有遊客專程開車400公里只為了來這裡感受「飛機就在我身邊」的感動。

一位攝影愛好者就說，他跑了好幾個機場想拍飛機，但那些機場外都有防護網，他和其他攝影者只能在防護網外或是爬上網拍攝，有人告訴他玉林機場拍攝飛機的位置更好，他來一看果真很好，不但沒被擋在網外，還能站在飛機旁拍攝，許多攝影愛好者後來也都跟著他來玉林拍照和拍視頻了。

如今，來看飛機的不只玉林人，還有來自國內外各地的遊客和飛機迷，使得玉林機場成為網紅機場，還帶動了當地的商機。但隨著知名度大開所帶來的飛航安全及環境等問題，也逐漸引來關注。

玉林福綿機場建在丘陵地形上，附近有多個小山坡，距離機場最近只有50米的就是其中一個小山坡。如此近距離看飛機，又是人聲鼎沸，不會波及飛安嗎？而正副機長面對每天的接送機人潮，是早已習慣了，還是操作飛機時的情緒也會受到影響呢？

玉林福綿機場的美麗夜景。（取材自百度百科）
玉林福綿機場的美麗夜景。（取材自百度百科）

對此，有機場工作人員曾在2020年機場通航後不久表示，這對機場有一定影響，正想辦法解決。另有機場工作人員對北京青年報說，市民拍攝飛機的位置都在安全區域，機場核心區域有防護網，是絕對不會讓人們進來的，而且機場方面也增加了安保人員，保證機場的運營安全。

「其實機場建設時期，周圍的人就非常關心，通航那天機場周圍來了很多人，大家就在機場附近的山上看飛機起降」，報導引述機場工作人員說，「很多人可能之前都沒有接觸過飛機，現在可以這麼近距離地看到飛機還是很興奮的，所以機場周圍一整天都是人」。

湧進小山坡看飛機的人潮。（取材自玉林日報）
湧進小山坡看飛機的人潮。（取材自玉林日報）

玉林機場工作人員介紹，機場原本的位置是山地丘陵，後來平整土地後修建了機場，周圍依舊是小的山地和丘陵，在機場周圍的這些小山上面看飛機起降非常清晰。「能有這麼多人關注新機場我們是歡迎的，不過也要提醒大家在看飛機起降的時候要注意安全，我們機場也安排了安保人員，避免出現意外」，機場工作人員說。

儘管看飛機的民眾不會影響機場的正常運行，但還是希望機場周圍的人能因為大家看習慣了就會少下來，而且不要亂丟垃圾。

不過，從今年春節玉林機場依舊人擠人來看，看飛機確實會看習慣，而養成來玉林看飛機習慣的人也越來越多了。

廣西玉林福綿機場因每天有不少民眾到機場附近圍觀飛機起降而成為網紅機場。（取材自澎...
廣西玉林福綿機場因每天有不少民眾到機場附近圍觀飛機起降而成為網紅機場。（取材自澎湃新聞）
小山坡上滿滿都是等著看飛機的人潮。（取材自廣西大勇視頻）
小山坡上滿滿都是等著看飛機的人潮。（取材自廣西大勇視頻）
玉林福綿機場內部。（取材自澎湃新聞）
玉林福綿機場內部。（取材自澎湃新聞）

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