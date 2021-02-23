玉林人特別愛看飛機？ 「千人接機」全國知名

近距離看飛機是玉林福綿機場的「招牌」景觀。（取材自廣西日報）

有這樣一座人潮絡繹不絕的機場 ，不是因為運量大，而是因為能把飛機看得很大。

中國 今年春節倡導「就地過年」，各地旅遊景區人潮火爆，其中通航近半年的廣西玉林福綿機場依舊人氣不減，甚至火到了國外。你以為這些人都是來搭飛機的嗎？那就孤陋寡聞了，在這座只有8個登機口和5座登機廊橋的網紅機場，看飛機的比坐飛機的人還多。

來這裡的人除了真正來搭乘飛機的少數旅客外，其他都是帶著相機和手機來看飛機、拍飛機和打卡的，因為在玉林福綿機場旁的小山坡上，能非常清楚的露天觀賞飛機的「起降秀」，而這個「清楚」指的是最近只有不到50米的距離。

爬上小山坡 圍觀飛機起降

這在國內難得一見的近距離觀機體驗，使得每天都有不少市民爬上小山坡圍觀飛機起降的熱鬧，成了玉林福綿機場自2020年8月28日開通後的日常。

這景象究竟有多火呢？據曾到當地打卡的遊客和飛機迷說，每天清晨就有許多人爭相爬上小山坡占位，即使豔陽高照或下著雨也要打傘來看，小山坡上視野良好又能站立的地方基本上都站滿了人，幾乎人手一台相機或手機跟著起降的飛機拍照、錄影再打卡。

近距離看飛機是玉林福綿機場的「招牌」景觀。（取材自北京青年報）

全家一起來 小販吆喝吃喝

其中許多人是全家大小一起來，父母帶著孩子來「長見識」，或是學校組團來這裡科普「戶外教學」，也有人純粹只是喜歡拍飛機，是飛機迷或攝影 愛好者。現場有好幾個賣小吃、飲料的攤販，不時可見有人在土坡上為占位和看到每一架飛機而搭帳蓬過夜，他們很認真的記錄每架飛機，有的熟到只要看上一眼，就能說出飛機的型號、航班號和機場代碼。

當飛機降落進入停機坪時，在場民眾會品頭論足談著機長的駕駛技術是老鳥還是菜鳥，接著大家自動地各做各的事，等待飛機起飛。當飛機滑出停機坪時，一群人不約而同的火速就定位開始拍照拍視頻；這蜿蜒如海浪般的壯觀人龍，會在飛機離地的剎那激動歡呼，即使飛機飛上了半空，這群人仍跟著飛機小跑步舞動，手上繼續拍照錄影，大喊「真是激動人心的一刻」。

小山坡上隨處可見小吃攤。（取材自北京青年報）

這人山人海的「看飛機」盛況，被當地人形容為「千人接機」、「千人送機」，在2021年春節更上了微博熱搜。小山坡上的人潮背後，是機場附近從一早就大塞車和爆滿的停車位，外面的道路都變成了停車場。有人形容，「全家大小爬山坡一起來送機」也是一種團圓的方式，尤其人潮多，能拍照打卡，還有攤販提供吃吃喝喝，這場猶如「機場市集」的現場充滿了喜慶的氣氛，是過年的好去處。

據附近民眾說，玉林福綿機場的接送機人潮最早都來自當地，有網民說，這是因為當地人沒看過飛機又沒見過世面，才連看飛機都成了當地民眾的「休閒活動」。

為什麼說玉林人沒看過飛機又沒見過世面呢？這要從玉林的地理位置和發展說起。玉林的發展看起來不如廣西部分亮眼的城市，但其自然條件優越，早在清代就普遍種植雙季稻和花生等經濟作物，是廣西農業開發最早的地區之一，不僅有「廣西糧倉」、「廣西烏克蘭」之稱，還是中國進出口中藥材最大集散地的「南方藥都」，以及柴油發動機製造大宗。

在玉林福綿機場，近距離看飛機不是件難事。（取材自百度百科）

為了促進當地的發展，官方闢建了當地第一座民用機場，也就是玉林福綿機場，玉林因為這座機場從此成為集合陸空交通於一身的城市，這對發展早的玉林和當地居民來說是一件大事，生活形態也隨之改變。

玉林確實有很多居民此前沒看過飛機，但也就是因為他們毫無修飾的「土」，以及玉林機場獨特的設計以及視野，造就了這隨飛機起降而人頭攢動的景觀，有國外遊客因此慕名而來，也有遊客專程開車400公里只為了來這裡感受「飛機就在我身邊」的感動。

一位攝影愛好者就說，他跑了好幾個機場想拍飛機，但那些機場外都有防護網，他和其他攝影者只能在防護網外或是爬上網拍攝，有人告訴他玉林機場拍攝飛機的位置更好，他來一看果真很好，不但沒被擋在網外，還能站在飛機旁拍攝，許多攝影愛好者後來也都跟著他來玉林拍照和拍視頻了。

如今，來看飛機的不只玉林人，還有來自國內外各地的遊客和飛機迷，使得玉林機場成為網紅機場，還帶動了當地的商機。但隨著知名度大開所帶來的飛航安全及環境等問題，也逐漸引來關注。

玉林福綿機場建在丘陵地形上，附近有多個小山坡，距離機場最近只有50米的就是其中一個小山坡。如此近距離看飛機，又是人聲鼎沸，不會波及飛安嗎？而正副機長面對每天的接送機人潮，是早已習慣了，還是操作飛機時的情緒也會受到影響呢？

玉林福綿機場的美麗夜景。（取材自百度百科）

對此，有機場工作人員曾在2020年機場通航後不久表示，這對機場有一定影響，正想辦法解決。另有機場工作人員對北京青年報說，市民拍攝飛機的位置都在安全區域，機場核心區域有防護網，是絕對不會讓人們進來的，而且機場方面也增加了安保人員，保證機場的運營安全。

「其實機場建設時期，周圍的人就非常關心，通航那天機場周圍來了很多人，大家就在機場附近的山上看飛機起降」，報導引述機場工作人員說，「很多人可能之前都沒有接觸過飛機，現在可以這麼近距離地看到飛機還是很興奮的，所以機場周圍一整天都是人」。

湧進小山坡看飛機的人潮。（取材自玉林日報）

玉林機場工作人員介紹，機場原本的位置是山地丘陵，後來平整土地後修建了機場，周圍依舊是小的山地和丘陵，在機場周圍的這些小山上面看飛機起降非常清晰。「能有這麼多人關注新機場我們是歡迎的，不過也要提醒大家在看飛機起降的時候要注意安全，我們機場也安排了安保人員，避免出現意外」，機場工作人員說。

儘管看飛機的民眾不會影響機場的正常運行，但還是希望機場周圍的人能因為大家看習慣了就會少下來，而且不要亂丟垃圾。

不過，從今年春節玉林機場依舊人擠人來看，看飛機確實會看習慣，而養成來玉林看飛機習慣的人也越來越多了。