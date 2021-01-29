「墨茶」之死…B站博主掀扶貧論戰

網友在「墨茶​official」發文裡貼出的人像旁邊為他畫上了草莓。（網頁截圖）

B站博主「墨茶」近日暴紅，他住在出名的貧困區--四川大涼山，因貧病交加離世，網友知道他的身世後紛紛悼念，B站還將他的帳號列為「紀念帳號」。「墨茶」原本沒沒無聞，死去的消息卻成熱搜，甚至引發中國 扶貧是否成功的論戰。

「墨茶​official」發文稱蚊子太多讓他無法好好休息。（網頁截圖）

「墨茶」在嗶哩嗶哩（bilibili）的帳號名稱是「墨茶official」，常分享遊戰視頻，之前他沒有多少粉絲，都在100上下。過世的消息傳出後，他的粉絲數暴漲到超過10萬。這位「沒人看的B站UP主」的故事，讓全網為他落淚。

「墨茶​official」花20塊錢買的小電飯煲。（網頁截圖）

「墨茶official」到底是誰？許多網友哭紅著眼眶滑手機看到手痠，都不知道他的真實姓名和背景；網友認識的他，從他發布的一則則動態和留言拼湊出來。他的發文不多且文字平淡，看在網友眼中卻是字字血淚。

「墨茶​official」想吃草莓但覺得草莓太貴了。（網頁截圖）

悲！「沒人看的直播」

2020年4月1日，他發文 「今天是自己的生日，今晚八點開始直播」；2020年6月9日，「昨天剛找到新住處，等我處理好了就恢復沒人看的直播」；2020年6月15日，「拼多多買的小電飯煲到了，20塊錢的東西，希望能用久一點」；同日再一則「打完工回來了，終於可以吃上東西了，餓死了」，配圖是一包袋裝的統一滷肉麵。

「墨茶​official」說他從來沒在冬至吃過餃子，讓網友心疼。（網頁截圖）

而最讓網友心碎的，是他談到自己病況和經濟狀況的發文。

2020年6月16日，「大晚上的感覺不對勁，呼吸很不順暢...跑到衛生間照鏡子發現是鼻子裡的腫塊在流血...不知道能不能堅持到做手術那天...」；2020年6月20日，「左咬肌非常痛，這幾天都痛的睡不著，根本不敢張嘴，吃飯都成了問題...」；2020年11月11日，「住院了，不知道什麼時候手術」；2020年11月12日，「測血糖，一天七次，每天手指要被扎七次，痛死了」；2020年11月21日，「手術後的傷口似乎不那麼痛了，因為心更痛了」。

2020年11月26日，「墨茶official」發文「終於出院了」，但出院的他似乎病情並未明顯改善。2020年12月17日，「吸一口空氣，冷的我氣管都有些痛...珍惜我為數不多的日子吧」；2020年12月20日，「今晚播了不到一個小時...然後腦袋就栽倒桌子上了，暈了幾分鐘吧，問題不大，下次直播會注意的」。

在B站上的「墨茶official」，經由多則動態透露了他病中的症狀、手術前後的不適，而縈繞在網友心中久久無法釋懷的，是他的這兩段動態：

「墨茶​official」的訃告。（網頁截圖）

2020年12月21日，「看動態全都在吃餃子，可是我從小到大都沒有在冬至吃過餃子，第一次知道有這樣的習俗」。2020年12月29日，「我老想吃草莓了，最近被病折磨的吃什麼吐什麼，然後特別特別想吃草莓，可惜草莓太貴了」。

慘！有父有母的孤兒

沒多久，2020年12月31日，他發文「然而我還在病床上躺著，令人感嘆」；之後，「墨茶official」未再發表任何動態，這則跨年夜的動態成了他留在B站的最後一句話。

根據網友在評論區的爆料，「墨茶Official」的奶奶生病，因病致貧，父母躲債跑路，他高中輟學就打工餬口，卻檢查出鼻子長了腫瘤 ，切除腫瘤後又發現自己罹患糖尿病，他打工收入不夠付醫療費用，又沒有積蓄，最後因酮症酸中毒逝世。

「墨茶​official」的遊戰視頻。（網頁截圖）

至此，許多網友獲悉他過世的消息，經由發文勾勒出「墨茶official」的人生軌跡，認為他是因「貧病交迫」而死，紛紛湧進評論區留言。在他31日這則最後發文的下方，點讚數和留言都破數萬：「對不起，來晚了！我想請你吃草莓和餃子！」、「這些日子你都是怎麼走過的啊？」、「沒有販賣自己的苦難來生活，多麼良善的一個人！」。

嘆！死後微博 衝第一

對照「墨茶official」2020年7月31日的發文：「沒想到不知不覺已經一百粉絲了，這是好的開始」。在他去世的多天以後，曾自嘲是「沒人看」的「墨茶official」，似乎完成了粉絲多一點的心願。沒多久，他去世的消息又登上了微博熱搜第一。只是，這些他都看不到了。

嗶哩嗶哩彈幕網官方微博23日發文稱，當地政府核實「墨茶official」於2021年1月10日在居所因病去世，家屬同意將UP主的帳號列為「紀念帳號」；充電與直播打賞收入，將在取得家屬同意的前提下，全額原路返還。關於「墨茶official」有關信息，以當地政府發布為準。

「墨茶Official」死亡引發的效應同時仍在持續。微博管理員公告稱，有帳號借「墨茶offical」去世的新聞，發布挑動性別對立的內容，激化網友情緒，進行惡意營銷，已對多個帳號禁言、清空評論區處罰。

媒體報導指出，有人翻出「墨茶official」生前曾接受捐款的信息，質疑他靠著賣慘來收割利潤。「墨茶official」的家鄉四川大涼山也成為箭靶，許多人憤怒指責「都是大涼山的草莓賣太貴，讓『墨茶official』臨終前還吃不到草莓」，甚至發起抵制大涼山草莓。

四川涼山被形容為中國脫貧攻堅戰中的「硬仗中的硬仗」。圖為涼山著名的斷崖村。(路透)

對於「墨茶official」存在騙錢後消失的行為指控，大涼山州委宣傳部表示，網傳的墨茶經歷或有誇張，是否有騙錢行為有待調查。

諷！「脫貧」救不了他

由於時值中國官宣「全面脫貧」後不久，「墨茶因貧病交迫而死」話題不斷再被擴大；尤其官媒人民日報在2021年1月20日剛發表了「脫貧高質量，大步奔小康」的文章，部分媒體開始提問「高質量的脫貧卻救不了一個貧病的墨茶？」、「有人連草莓都吃不起，如何能說是全面脫貧？」

外媒則嘲諷稱，官方稱中國民眾的基本生活已全面實現「兩不愁三保障」，「墨茶official」卻活生生餓死；並將同時間傳出的藝人張恒、鄭爽代孕生子事件相提並論，指「有人隨便花幾千幾百萬就能讓別人代替自己生孩子，有人卻被棄養，因為治不起病吃不起飯而去世，實在讓人心痛」。

「墨茶official」生前究竟過著怎樣的生活，川觀新聞22日到他戶籍所在地西昌市經久鄉莊潘村，找到了他的母親和外公。據報導，「墨茶official」的母親證實他已於1月10日在會理縣的出租屋內死亡並於12日安葬。「墨茶official」姓陳，男，生於1998年，父母在他3歲時因個性不合離婚，他和母親生活，家裡有車有房還開了足浴店，非貧困戶。

「墨茶official」的母親告訴媒體，兒子在她和丈夫離異後，性格變得孤僻，最大喜好就是網路，職高肄業後輾轉多地，曾要她給生活費，但因她要求自食其力致母子關係較緊張。2020年「墨茶official」因鼻腫瘤由其父帶往醫院進行手術並支付手術費，期間又發現患糖尿病、高血壓等病症。手術後，「墨茶official」因與父親不和，獨自外出，不接父母電話，直到去世。

哀！因貧病交迫而亡

網友從動態文字裡感受到「墨茶official」的貧病交加，對照人民日報在「脫貧高質量」一文中描述「一張張笑臉，一個個好消息，匯聚成決勝全面小康的脫貧答卷」，確實讓人對中國是否真的已經全面脫貧畫上問號。

「墨茶official」如何走完人生最後這段日子，眾說紛紜，實情只有他清楚；但這背後潛藏的離異家庭、學校教育和輔導系統是否健全，全面脫貧是否有死角，以及在追求物質生活之外，是否疏於照顧到精神層面的脫貧等議題，相關部門在擬定相關政策、配套制度與落實檢討上，應做更進一步的思考與完善。

如果真如他母親所說，「墨茶official」最大的喜好是網路，那麼面對此前的網暴，想必曾經讓病中的他格外悲痛和難以承受。「墨茶official」的一生，匯集了各方的溫暖，也暴露了人性的陰暗，但相信留在世間的，是他從不怨天尤人的樂觀，和一直努力活下去的堅強。