喚醒童年 老年專屬的解憂雜貨鋪

宋德龍在騎四輪腳踏車，他稱其為「卡丁車」。(取材自新京報)

一間老年人玩具店日前在北京 正式開業，店內擺放400餘種適合老年人的玩具，如投壺、鼓形鎖等，喚醒了許多老人的童年記憶，更成了他們的「解憂雜貨舖」。

新京報報導，開業那天，店門口的電子鞭炮劈哩啪啦響，路過的老年人聞聲而入。不到一個月，附近有不少老人已成為店裡的熟客。

老年人玩具店早9點亮燈，晚9點打烊。店鋪周圍多為老小區，有不少老年人居住。走在小區裡，時常會看到三五個老人坐在小區的木凳上，聊天，談笑，看著來往走過的路人。

玩具店給附近的老人們添了個新去處。在一些老年人眼裡，這裡更像是一處可供消遣的「解憂雜貨鋪」。

解悶兒 販售各式老玩藝

61歲的曹大爺，從他家到玩具店步行不到五分鐘，「新開的店，好多遛彎兒的老年人都知道。」玩具店門口的「發洩拳擊球」是曹大爺最鍾愛的玩具之一。這一天下午，他對著紅色的皮球打了近30分鐘。

曹大爺隨後玩起了投壺，「這是宮廷遊戲，興盛於戰國時期。在電視上見過，之前沒玩兒過。」他手持箭羽一側，將箭往漆壺中投擲，屢試屢敗，箭散落在壺外。

曹大爺在玩投壺。(取材自新京報)

下午，58歲的王奶奶也牽著小孫女來了，每一次來，她們都會發現一些新奇的東西。

這一次，小孫女發現了木牛流馬，好奇地拉著它在店內轉圈圈，王奶奶則在打量塑料製手動織毛衣器的平針、滾針織法，「來這裡很解悶兒。」她說，幾乎每天晚飯前，都會帶孫女來玩具店轉轉，「之前給孫女兒買過鐵皮小青蛙、小雞。這兒的有些玩具我覺得更適合她。」

老年人玩具店是營利性質的，開業以來，平均一天的銷售量為20單。目前，玩具店尚處於試營業階段，房東給店主宋德龍免了兩個半月租金 。

夜生活 從打發時間開始

北方寒冬已至，老人們在室外愈發待不住。報導指出，開張不到半個月，很多老人儼然已在這亮著燈火的溫暖之地，覓到了夜生活。

「在店裡玩玩具是不收費的，平日9點閉店。有時碰到客人玩得晚，會推遲關門。」宋德龍說，晚上8點至9點是每天最熱鬧的時間段，晚飯後，一些老年人散步時會進店待一會兒。

吃罷晚飯，曹大爺揣著一個茶杯走進店裡，宋德龍和閆大爺正在玩具店門廳抽打陀螺。隨著長鞭甩動，陀螺高速轉動著，15分鐘後，閆大爺感到有些體力不支，坐在椅子上休息，「玩兒這個挺費勁兒。」

閆大爺在玩陀螺。(取材自新京報)

閆大爺說，店裡有一些小時候喜歡玩的物件，「比如說『嘎拉哈』。」

「啊？我記得女孩子才玩這個呢，小時候我們男孩子不愛玩這個。」曹大爺接過話，盯著還轉動著的陀螺，「我們這兒叫羊拐。」

挪步至窗前，閆大爺又埋頭玩起了較熟悉的平面滾珠，用小塊木頭將白色、紅色的木珠分開。除此之外，機關盒他也愛玩，「每次要動腦，對老年人來講，很益智。」

「這個店開了之後，晚飯後我就不看電視，來這兒玩了。店主跟歲數大的也能溝通，有耐心。」工作日，閆大爺送完外孫女上幼兒園後，早上9點多到店裡溜達一會兒，有時見人嘮嘮嗑、有時玩會兒玩具打發時間。

晚飯後，再來待一會兒、回家睡覺，一天就過去了。

動腦筋 益智類最受歡迎

為防止玩具很快就被老人們「玩膩」，店裡的玩具不是一成不變的。

宋德龍對新京報說，每天，他都在絞盡腦汁找尋新奇的或消失已久的復古玩具。最近，他又在網上搜羅各種老物件，想喚醒老人們快遺忘的兒時記憶，「同時增加一些具有互動參與性的或者是益智類的玩具種類。」

益智類的玩具中，鎖環很受老人們喜愛。

55歲的趙大爺，來自黑龍江。白天他在西海子公園打掃衛生，下午6點下班，從公園騎25分鐘的自行車回家吃飯，家住玩具店附近，吃完晚飯就愛過來轉悠。

起初，趙大爺以為玩具店是打牌的場所。後來發現，裡面有各種各樣可以上手的物件。他笑著說，自從有了這家開在「家門口」的老年人玩具店，晚上他就不窩在家裡看電視了。

有些玩具，趙大爺覺得價格偏貴，便愛在店裡鼓搗，「這裡挺樂呵的，就算不買，老闆也讓我們免費玩。」

前一日來，趙大爺未將銀馬蹄鎖環解開。翌日，在公園掃地時，他邊掃邊琢磨，總算想出些眉目。一到店，他便取下銀馬蹄鎖環，坐在屏風旁鼓搗了20分鐘，「看，我解開了。」他站起來，手持鎖環展示給大家看。

店裡的鎖環。(取材自新京報)

曹大爺隨即稱讚：「腦袋瓜真好使，我就沒這個耐心。」

宋德龍將鎖頭環遞給趙大爺，讓他繼續解。曹大爺也好奇，走近認真看了看鎖頭環，搖搖頭，「這用錘子一敲，環兒不就出來了嗎？當了半輩子電工，我也不會解。」

趙大爺沒吱聲，一心撲在解環上，不到五分鐘，他對曹大爺喊道：「老哥老哥，您的錘子還是別用了。」又解開了。

「老闆，還有啥智力類的沒？」趙大爺問宋德龍。宋德龍挑了一個ABC的字母環給他，他又埋頭解起來。曹大爺笑了笑，拿著保溫杯去收銀台旁加了點開水。

高齡化 老年玩具潛力大

看到店裡其樂融融，宋德龍很欣慰。

宋德龍說，他今年41歲，生活在北京通州區，父母遠住在吉林白城老家。等玩具店步入正軌，他想接父母來這裡看看。這是他開店的初衷之一。

店內裝飾。(取材自新京報)

他曾在央視的夕陽紅欄目從事過三年的廣告運營。宋德龍提到，自己長期與消費群體以老年人為主的企業打交道，深諳老年人內心深處的需求。「許多老年人退休生活比較單調，他們的精神需求太需要被關注。」

報導指出，據「北京市老齡事業發展報告（2019）」顯示，截至2019年年底，北京市60歲及以上常住人口總量達371.3萬人，占常住人口比例的17.2%。戶籍老年人口總量為367.7萬人，占戶籍總人口比例的26.3%。

這意味著，每四名北京市戶籍人口中就有一名60歲及以上老年人。

中國 人民大學副校長、校老年學研究所所長杜鵬在老年學領域深耕多年，他表示，老年人玩具店能引起關注，在一定程度上說明中國老年玩具市場在整體上處於起步階段。

杜鵬說，許多人對玩具的定義還停留在兒童玩具上，實際上，隨著老齡化、老年人口群體結構的變化，一些老年人會對玩具產生新的需求，更多的人將去關注這個新興的市場，「老年玩具市場將來會有很大的發展。」

老年玩具中，益智類的積木、拼圖、九連環等，有益於活動大腦，在尋求答案的過程中鍛煉分析問題的能力，「這對老年人而言，是非常重要的，能提高他們的專注度，有利身心健康。」

另外，一些可鍛煉手腳、技巧類的玩具有助於老年人開動腦筋、延緩衰老，「一些平時不太常做的動作，通過這些玩具可以得到鍛煉，它們其實和兒童玩具有類似之處。小孩處於成長發育階段，需要開發智力、鍛煉靈活性。而老年人需要保持這種靈活性。」

老年人玩具店內部。(取材自新京報)

懷舊風 治癒孤獨解憂鬱

光顧這家玩具店的顧客以老年男性為主，女性較少，「回頭客裡，老頭也比較多。一些老奶奶晚上喜歡去跳廣場舞。」宋德龍說。

尤其在夜間，店鋪裡不停歇地放著懷舊歌曲、評書、戲曲，一屋子老頭聚在一起談天說地、玩遊戲，京腔和各地口音交織。不少老人專注投入的神情宛如孩童。

天氣越來越冷，一位老大爺感觸頗深。他希望為老年人亮燈的溫暖之地能遍地開花。有更多的治癒場所能夠接納他們，可讓他們排解孤獨和憂慮，尋覓到更多善意和理解。