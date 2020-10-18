假靳東、偽楊冪向你問好 大媽追星背後 你只看見妄想？

靳東人氣高，平台上出現千餘個他的高仿帳號。（圖：中天娛樂台提供）

想像一下，手機裡的「靳東」每天向你道聲早安是什麼感覺？近日，一位六旬女子「要嫁靳東」的報導引發熱議。一時間，專坑大媽的「東弟」、收割大爺的「冪妹」紛浮上水面。而你，別只看到這些中老年人追星的妄想。

靳東人氣高，平台上出現千餘個她的高仿帳號。（取材自微博）

「我要嫁靳東，勇敢活一次」六旬女子黃月沉迷於在抖音 平台和「靳東」談戀愛，為了追隨「靳東」，每一場直播帶貨她都花錢支持，而「靳東」的噓寒問暖，成為她最大的精神支柱。為此，她不惜與丈夫衝突，還從江西離家到長春尋找「靳東」。然而，她心心念念的「靳東」，不過是個利用視頻剪輯配音等三腳貓技術手段做出的「李鬼」帳號。

紅星新聞報導，「靳東」的高仿帳號在網上掀起波瀾，所謂的「靳東」帳號，只是剪輯了一些靳東的訪問，然後配音合成一段視頻，製作水平較為業餘，口型都對不上。經查詢，短視頻平台上假靳東帳號就有2000多個，著實讓人震驚。

網友留言質疑沈騰的帳號真偽。（取材自紅星新聞）

在抖音、快手等短視頻平台上搜索其他明星的名字，比如岳雲鵬、沈騰、楊冪 、王耀慶、張譯等，除了可以搜索到平台官方認證加V的帳號，還會搜索到眾多名字為該明星，但是卻並未被平台加V認證的帳號，疑似明星的高仿帳號。

隨機點開其中一個高仿「沈騰」帳號，該帳號有7000多粉絲，發布的視頻內容均為沈騰在各平台的視頻或是在電視節目畫面。在視頻的評論區中有不少網友留言問「這是真的沈騰嗎？」、「那麼少讚我都懷疑這是個假號」等。另一個高仿「楊冪」的帳號則是不斷提醒網友「幫我點亮右邊的小紅心和加號，我今天非常想看看你」。

抖音平台上的假靳東帳號，滿嘴甜言蜜語。（視頻截圖）

審核監督失職 平台有責任

北京日報報導，靳東工作室已發表聲明，從未在抖音開設帳號，並將對冒充者追究法律責任。

但這事顯然不能只靠同是受害者的靳東自己來打假，一個不能忽視的角色，就是短視頻平台。客觀上看，平台為五花八門的「李鬼」帳號提供了行騙空間，也從流量熱度中賺得盆滿缽滿，卻沒有盡到起碼的審核與監督之責。

網友發現，目前短視頻平台上的「假靳東」帳號已批量刪除，但大量「馬雲」、「楊冪」們還在。不曝光不審核，推一下動一步。

目前中國網路視聽產業各細分領域中，短視頻市場規模占比最高，人均單日使用時長達110分鐘。有學者直言，視頻平台不當內容的公然傳播，是審核不力與有意放水兩者的綜合結果。如何處理惡劣內容和帶毒流量，已不僅僅是平台自身的經營態度問題，而是遵規守法的原則立場問題。

四川君益律師事務所徐斌律師表示，在未經同意的情況，使用任何公民或者明星的名字、圖片作為頭像，用於營利為目的（姓名權除外）都構成對明星肖像權、姓名權的侵權。

明星仿冒帳號出現對粉絲的詐騙 、索取財物行為時，平台是否有責任？徐斌指出，侵權責任法上有「避風港」的保護。平台在接到屬實侵權舉報後，若未及時斷開連結或者刪除，將承擔擴大損失的連帶賠償責任。若平台及時斷開了，就不承擔責任。

泰和泰律師事務所江露仙律師說明，若高仿號以該明星的身分要求或誘導粉絲轉帳、購買產品等，則屬於故意欺騙他人，使他人陷於錯誤判斷從而作出了錯誤的意思表示，該行為涉嫌詐騙。她建議若粉絲遭遇這些帳號詐騙，應當及時收集和保留證據，同時向平台服務提供者投訴反映甚至提起訴訟。

從法律角度來看，平台如未盡到信息審核義務，甚至因之侵犯用戶權利，必須承擔責任。目前諸多違規平檯面臨的處罰，多半是約談及短時間內下線，這與惡劣內容造成的社會危害、與平台獲取的巨額收益相比極不相稱，更無法喚醒「裝睡的人」。

抖音上搜索沈騰，出現眾多帳號。(取材自紅星新聞)

騙子日常送暖 大媽吐心聲

「你們是天上的星星，我只是地上的塵土」、「姐一生受苦為了這個家，我是他家老黃牛」在「假靳東」的溫情攻勢下，女粉絲們紛紛在討論區吐露心聲，有人喊靳東一聲弟弟，有人單純的表達自己的喜歡，但也有人入戲很深，無法自拔。

受騙的黃月在接受訪問時深情的表示，「靳東會回覆我的留言，還會在視頻裡稱呼我的網名表示感謝和愛意」。靳東在影視劇作品中的形象太美好，對於這些姐姐來說，網路上的「靳東」就是她們內心的對美好的嚮往，也是孤寂時的一份寄託。

也有粉絲表示，不管她關注的「靳東」是真是假，只要是對方提出的要求，她能做到都會幫忙完成。

看完這些留言後，法律博主李浩源難過的寫道「我們不要責備和嘲笑他們」。他指出很多阿姨是在5、60年的侷促、閉塞生活之後，突然闖進網路世界。而全民向的短視頻平台，是他們主要認識到的網絡。他們哪裡知道還有PS，還有這種技法卑劣的偽造？他們在自己的認知裡，選擇相信陌生人難得的善意。有的阿姨說「自己不配弟弟靳東這麼溫暖的愛」；有的阿姨寫下「自己怕自己的老公」，有的阿姨相信靳東在等自己，每天早安晚安。

國家二級心理諮詢師張銀玲表示，對於熟悉網路的人來說，這些假冒明星的營銷帳號製作十分粗糙，一眼就能看出真假，但對於沒有網上衝浪經驗的中老年女性來說，她們對虛假信息的辨識能力較差，很容易相信包裝下的騙子。

張銀玲建議，在加強這類群體對網絡信息的分辨能力和應對層出不窮的網路詐騙手段時，也要更關心她們的精神世界，「她們需要用愛和溫暖去填補缺失」。

她們涉網不深 痴狂踏陷阱

新京報評論指出，如果剔除「大媽追星」事件中的狗血成分，跟其他精準收割老年人的騙局打包審視，會讓人覺得荒謬中透露出一種辛酸。「黃大媽」可能是身邊的任何一個親人，甚至是自己的父母。

隨著智能手機、上網套餐變得便宜，中國網民數量仍在快速增加，相當大的新增網民，就是老年人。互聯網給他們打開了一扇新世界的大門，但這個世界裡沒有任何地圖或路標，他們對叢林裡的陷阱知之甚少。

對於黃大媽的被騙，很多人歸因於她的婚姻問題，認為她迷戀上假靳東是「空虛」導致的，這或許是一方面原因，但更普遍的背景是技術因素帶來的認知鴻溝。

在朋友圈經常看到群發短信的截圖，比如「我是靳東，因為×××被拘留了，現在急需要1000元繳納保證金」年輕人可能都當笑話看，但許多人可能不知道，這種群發短信總能找到那些「涉網不深」的人。

抖音出現許多楊冪高仿帳號。（取材自紅星新聞）

類似的社會新聞中，大眾的關注點往往放在痴狂的黃大媽身上，但其實那些「假靳東」們才是始作俑者。如果不去真正追究高仿帳號的責任，這樣的騙子不但會前赴後繼，還會掀起更大的風浪。人們該做的，不是嘲笑和鄙夷，而是協力推動防騙知識的下沉與精準推送。

報導指出，黃月尋找靳東追愛的消息在網上引發討論，網友紛紛留言鼓勵阿姨「剛看覺得好笑又匪夷所思，後來越看越覺得辛酸」、「要是阿姨們生活幸福快樂，身邊人能多關注她們，怎麼會相信屏幕裡面虛無縹緲的弟弟呢」、「阿姨也只是相信了愛情的美好」、「永遠不要苛責被騙的人，受害者不應該承受這些」。