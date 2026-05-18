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部落客「龍哥講電車」又翻車 詆毀比亞迪判賠200萬

中國新聞組／北京18日電
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自媒體部落客「龍哥講電車」因發布對新能源車不實評論，遭法院判決須賠償道歉。（視頻...
自媒體部落客「龍哥講電車」因發布對新能源車不實評論，遭法院判決須賠償道歉。（視頻截圖）

中國自媒體部落客「龍哥講電車」又翻車了。「龍哥講電車」16日發影片向比亞迪公開道歉，稱其之前在視頻中說了一些不當言論，對比亞迪構成商業詆毀，現在「官司二審判決下來了，判我們賠比亞迪200萬，並發視頻消除影響」。據了解，「龍哥講電車」此前也曾遭賽力斯、小鵬汽車提告，截至目前，三起案件合計判賠金額為226萬元（人民幣，下同，約33萬美元）。

綜合大風新聞、界面新聞報導， 「龍哥講電車」16日發布公開致歉視頻，承認此前在維修比亞迪電池、電機、電控系統的相關視頻創作中，發表了缺乏事實依據的不當言論，編造傳播虛假信息，對比亞迪的品牌形象、商業信譽造成嚴重損害，對此深感愧疚並鄭重道歉。

回溯案件審理過程，早在2023年10月，比亞迪便針對「龍哥講電車」 及其關聯帳號發起維權訴訟，指控其長期透過短視頻平台捏造比亞迪三電系統質量缺陷、虛構安全事故等不實信息，並使用移花接木、片面對比等方式誤導公眾，惡意貶低品牌聲譽，索賠500萬元。

據了解，「龍哥講電車」並非僅針對比亞迪一家車企發布負面內容，他以新能源汽修從業者身分，營運多個網路帳號，在多個平台批量輸出內容，刻意發布針對中國國產新能源車企的貶損、不實信息，以此博取流量、吸引關注，最終接連遭到比亞迪、賽力斯、小鵬汽車的起訴維權，三起訴訟均以「龍哥講電車」敗訴告終，累計判賠金額達226萬元。

5月11日，「龍哥講電車」向賽力斯汽車發出致歉聲明，承認曾透過多個網路平台帳號，多次發布貶損賽力斯汽車及問界品牌的視頻，其行為已被法院判定構成侵權，目前已刪除全部侵權內容並履行16萬元賠償義務。

小鵬汽車維權案件則更早宣判。2025年9月12日，廣州互聯網法院作出一審判決，認定「龍哥講電車」 所屬營運主體北京滿格電科技有限公司，透過旗下多個關聯帳號，發布大量針對小鵬汽車車型的不實評測、惡意詆毀言論，捏造車輛存在設計缺陷、安全隱患等虛假信息，超出正常產品測評範疇，已侵犯小鵬汽車名譽權。小鵬汽車該案初始索賠金額為100萬元，法院依法判令被告立即下架所有侵權內容、發布致歉聲明，並賠償小鵬汽車經濟損失10萬元，該判決現已生效。

比亞迪

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