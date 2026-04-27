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1分鐘為3人「看病26次」上海醫師誘長者空刷醫保卡套現

中國新聞組／上海27日電
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上海金山警方近日破獲一宗醫保詐騙案，一名醫師1分鐘內給3人看病多達26次，實際是...
上海金山警方近日破獲一宗醫保詐騙案，一名醫師1分鐘內給3人看病多達26次，實際是誘騙長者「空刷醫保卡」套取牟利。（取材自央視新聞）

上海金山警方近日破獲一宗醫保詐騙案，一名醫師1分鐘內給3人看病多達26次的異常現象，實際是醫師藉著免費診療、刷卡返利當成誘餌，誘騙長者「空刷醫保卡」套取牟利。

央視新聞報導，上海市公安局金山分局刑偵支隊三隊民警顧佳奇稱，一名楊姓醫師在2025年8月20日18時52分一分鐘時間內，對史姓患者開具大量的醫療項目，有中醫拔罐、針具針法、頸部推拿、四肢疾病推拿、背部疾病推拿、紅外線治療等項目。刷完史姓患者的醫保卡後，他緊接著在18時52分30秒，對徐姓患者的醫保卡進行空刷套刷。他所開具的項目跟上面史姓患者的項目也如出一轍。在18時52分52秒，他又使用方姓患者的醫保卡，對剛才類似的項目進行空刷套刷。

據報導，在一分鐘時間裡，這名醫師給3名患者持續看病26次。經調查，警方發現，涉案民營醫院類似的異常醫保帳戶共有70餘個。

在掌握和固定了大量證據後，警方展開收網行動，抓獲宗某、李某等32名犯罪嫌疑人，涉案共計300餘萬元（人民幣，下同，約43.8萬美元）。經查，自2023年1月至今，犯罪嫌疑人宗某組織授意診所醫師以「免費診療」為誘餌，騙取一些老年人在無實際診療及購買藥品的情況下，空刷醫保卡。

報導指出，警方表示，32名犯罪嫌疑人中，涉及多名醫保卡出借者，他們年齡均超過60歲，涉案金額最高超過6萬元。

顧佳奇稱，大多數犯罪嫌疑人都是因為貪圖蠅頭小利，被醫師說的免費醫療、借醫保卡可以返利等話術誘惑，從而將自己的醫保卡出借給不法分子。

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