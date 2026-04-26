衝業績、「設計」6少年吸毒 南京派出所副所長被判5年
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江蘇南京一派出所副所長馬某犯欺騙他人吸毒罪，25日一審被判刑五年。判決書顯示，馬某為完成「緝毒任務」，竟找到社會人員徐某提供涉毒線索，2024年1月徐某通過他人召集6名未成年人後，馬某將含有依托咪酯（Etomidate）的電子菸交給徐某，徐某等人在一家賓館誘使六名未成年人吸食電子菸，隨後聯繫馬某將六名未成年人查獲。對此，網友痛斥馬某「喪盡天良」。
綜合新京報、大風新聞報導，2026年4月，六合區法院對此作出一審判決，除馬某外還有三名社會人員被判處有期徒刑。
據報導，判決書顯示，馬某找社會人員徐某要求提供涉毒線索。徐某沒有找到，詢問馬某「依託咪酯的線索是否可以」。在得到肯定答覆後，徐某於2024年1月，通過他人召集了六名未成年人。馬某隨後將含有依託咪酯的電子菸交給徐某，徐某等人在一家賓館內將電子菸交由六名未成年人吸食，隨後聯繫馬某將六人「查獲」。
根據公開資料，依託咪酯是一種短效非巴比妥類靜脈麻醉藥，但也被用作毒品。不法分子常將依託咪酯混入電子菸油，偽裝成合法產品售賣。人吸食後會出現渾身顫抖、步態不穩、意識恍惚、如同喪屍般行為，故被稱作「喪屍菸彈」。
在此之前，中國的公安人員就屢被揭露為「完成任務」，常藉栽贓方式「抓毒販」。這次竟向未成年者下手，被指「喪盡天良」、「無所不用其極」。
上述事件被熱議後，有網友引述傳聞，稱當年王立軍在錦州當公安局長時，為了活摘法輪功學員的器官，竟發明腦幹撞擊機來製造「腦死」。網友感嘆，「和王立軍比起來，這個派出所副所長是小巫見大巫」。
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