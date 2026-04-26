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衝業績、「設計」6少年吸毒 南京派出所副所長被判5年

中國新聞組／北京26日電
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江蘇南京市一名派出所副所長派人引誘未成年人吸食混有毒品的電子菸。圖為相關判決書。...
江蘇南京市一名派出所副所長派人引誘未成年人吸食混有毒品的電子菸。圖為相關判決書。（視頻截圖）

江蘇南京一派出所副所長馬某犯欺騙他人吸毒罪，25日一審被判刑五年。判決書顯示，馬某為完成「緝毒任務」，竟找到社會人員徐某提供涉毒線索，2024年1月徐某通過他人召集6名未成年人後，馬某將含有依托咪酯（Etomidate）的電子菸交給徐某，徐某等人在一家賓館誘使六名未成年人吸食電子菸，隨後聯繫馬某將六名未成年人查獲。對此，網友痛斥馬某「喪盡天良」。

綜合新京報、大風新聞報導，2026年4月，六合區法院對此作出一審判決，除馬某外還有三名社會人員被判處有期徒刑。

據報導，判決書顯示，馬某找社會人員徐某要求提供涉毒線索。徐某沒有找到，詢問馬某「依託咪酯的線索是否可以」。在得到肯定答覆後，徐某於2024年1月，通過他人召集了六名未成年人。馬某隨後將含有依託咪酯的電子菸交給徐某，徐某等人在一家賓館內將電子菸交由六名未成年人吸食，隨後聯繫馬某將六人「查獲」。

根據公開資料，依託咪酯是一種短效非巴比妥類靜脈麻醉藥，但也被用作毒品。不法分子常將依託咪酯混入電子菸油，偽裝成合法產品售賣。人吸食後會出現渾身顫抖、步態不穩、意識恍惚、如同喪屍般行為，故被稱作「喪屍菸彈」。

在此之前，中國的公安人員就屢被揭露為「完成任務」，常藉栽贓方式「抓毒販」。這次竟向未成年者下手，被指「喪盡天良」、「無所不用其極」。

上述事件被熱議後，有網友引述傳聞，稱當年王立軍在錦州當公安局長時，為了活摘法輪功學員的器官，竟發明腦幹撞擊機來製造「腦死」。網友感嘆，「和王立軍比起來，這個派出所副所長是小巫見大巫」。

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