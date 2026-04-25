我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

才說加州不好 Bed Bath & Beyond又回來開店了

河北一男大生戴假髮潛入女宿 藏廁所隔間「偷笑」當場被抓

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
華北電力大學保定校區一名男生戴假髮潛入女生宿舍樓廁所，被當場抓住。（影片截圖）
華北電力大學保定校區一名男生戴假髮潛入女生宿舍樓廁所，被當場抓住。（影片截圖）

華北電力大學保定校區多名學生24日在社群平台發文爆料，該校一名男生戴假髮潛入女生宿舍樓廁所，被當場抓住後，當地派出所已將其帶走調查。

中國新聞周刊報導，此事發生於23日晚11時許，有學生透露，學校女生宿舍配有「刷臉」門禁，但一般在晚上11時才啟動，涉事男生可能趁宿舍大門還未關閉時，頭戴假髮混入15號女生宿舍樓，「聽說他在3樓廁所隔間笑出了聲音，才被同學揪出來」。

另據三湘都市報報導，現場視頻也顯示，涉事男生頭戴假髮，捂臉走出廁所隔間後企圖逃走，在場女生將其攔截後求助了宿管人員。該男生最初辯稱，錯進了女生宿舍，只是拿點東西，並沒有偷拍。有女生質問：「你沒有偷拍，你來幹嘛的？」他接連道歉並求放過。

隨後，該男生又向學校保安交代，自己本想等女生們休息後去宿舍一樓浴室，看是否有二手貼身衣物能拿走轉賣，「就是拿走賺錢。我知道這是女生宿舍，對不起」。

該校女生還提到，涉事男生手機裡除了偷拍照片，疑似有專門分享、倒賣偷拍視頻的群聊。不過，該信息未能得到證實。

新黃河報導，華北電力大學保定二校區保衛處工作人員表示，目前，當地公安機關已介入此事，學校相關部門也正在排查涉事男生先前的行蹤，看有無其他違法行為。一旦公安機關查明其犯罪行為，學校也將據此做出相應的處理。

保定市公安局蓮池分局韓莊派出所工作人員也稱，目前此事還在調查中，具體情況不便透露，「他（涉事男生）暫時回不了學校，這個不是什麼小事，後續我們還要處理」。

世報陪您半世紀

上一則

全球10大最繁忙國際線 港占4條 香港-台北航線蟬聯榜首

下一則

00後律師告上海迪士尼「授權肖像權」公告 還堅拒和解

延伸閱讀

雲南初三女生被5舍友狂毆4次 官方處理方式惹怒全網

雲南初三女生被5舍友狂毆4次 官方處理方式惹怒全網
認錯廁所？ 中女在韓青旅遇日本露鳥俠 對她床鋪小便

認錯廁所？ 中女在韓青旅遇日本露鳥俠 對她床鋪小便
山東中學男廁「大通間」一眼看到底 校方稱1原因拆擋板

山東中學男廁「大通間」一眼看到底 校方稱1原因拆擋板
陝高校機器人突轉身抱住女生 網驚：有獨立意識？

陝高校機器人突轉身抱住女生 網驚：有獨立意識？

熱門新聞

一名河南男子在洛杉磯擺攤賣磨刀器、老花鏡等中國生產小物件，周末生意好時一天能賺500美元。（視頻截圖）

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

2026-04-19 09:30
全球最大零食店「零食王國」吸引大批人潮打卡。（取材自紅星新聞）

生意好到受不了 全球最大零食店開業3天就被「擠停售」

2026-04-20 02:21

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

2026-04-18 07:20
中國女子搭乘亞航時與鄰座乘客爆衝突。（視頻截圖）

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時…下場慘

2026-04-23 07:30
中國駐美大使謝鋒。（路透檔案照）

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

2026-04-22 11:53
全球汽車玻璃龍頭福耀導入智慧化製造，汽車玻璃除了遮風擋雨，還可以用於投影、通訊、觸控等。圖為4月13日，福耀玻璃位於安徽合肥市肥西縣的自動化生產線。（中新社）

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

2026-04-22 17:30

超人氣

更多 >
補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康
拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」

拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」
陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目
「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發

「中國、印度是鬼地方」播客節目猛批出生公民權 川普轉發