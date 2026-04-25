河北一男大生戴假髮潛入女宿 藏廁所隔間「偷笑」當場被抓

華北電力大學保定校區一名男生戴假髮潛入女生宿舍樓廁所，被當場抓住。（影片截圖）

華北電力大學保定校區多名學生24日在社群平台發文爆料，該校一名男生戴假髮潛入女生宿舍樓廁所，被當場抓住後，當地派出所已將其帶走調查。

中國新聞周刊報導，此事發生於23日晚11時許，有學生透露，學校女生宿舍配有「刷臉」門禁，但一般在晚上11時才啟動，涉事男生可能趁宿舍大門還未關閉時，頭戴假髮混入15號女生宿舍樓，「聽說他在3樓廁所隔間笑出了聲音，才被同學揪出來」。

另據三湘都市報報導，現場視頻也顯示，涉事男生頭戴假髮，捂臉走出廁所隔間後企圖逃走，在場女生將其攔截後求助了宿管人員。該男生最初辯稱，錯進了女生宿舍，只是拿點東西，並沒有偷拍。有女生質問：「你沒有偷拍，你來幹嘛的？」他接連道歉並求放過。

隨後，該男生又向學校保安交代，自己本想等女生們休息後去宿舍一樓浴室，看是否有二手貼身衣物能拿走轉賣，「就是拿走賺錢。我知道這是女生宿舍，對不起」。

該校女生還提到，涉事男生手機裡除了偷拍照片，疑似有專門分享、倒賣偷拍視頻的群聊。不過，該信息未能得到證實。

新黃河報導，華北電力大學保定二校區保衛處工作人員表示，目前，當地公安機關已介入此事，學校相關部門也正在排查涉事男生先前的行蹤，看有無其他違法行為。一旦公安機關查明其犯罪行為，學校也將據此做出相應的處理。

保定市公安局蓮池分局韓莊派出所工作人員也稱，目前此事還在調查中，具體情況不便透露，「他（涉事男生）暫時回不了學校，這個不是什麼小事，後續我們還要處理」。