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婚鬧？胡鬧？川男遭扒衣綁樹、潑醬油扔蛋 當局發聲了

中國新聞組／北京23日電
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四川一名新郎被扒去外衣綁在樹上，多人向其身上潑灑醬油、投擲生雞蛋，引發關注。(取...
四川一名新郎被扒去外衣綁在樹上，多人向其身上潑灑醬油、投擲生雞蛋，引發關注。(取材自大象新聞)

四川瀘州古藺縣某小區門口22日發生一起引發廣泛關注的婚鬧事件。一段視頻顯示，一名男子被扒去外衣，僅穿著短褲被綁在樹上，多人向其身上潑灑醬油、投擲生雞蛋，現場圍觀者不斷發出笑聲和拍照聲。

視頻發布者表示：「活了幾十年，第一次見古藺人結婚有這種鬧婚的，太恐怖了。」評論區大量網友對此表示反感，認為該行為已超出正常婚鬧範疇，涉嫌低俗與侮辱人格。

大象新聞報導，針對此事，古藺縣民政局一名工作人員受訪表示，當地並無此類婚鬧風俗習慣，該行為確實不文明。但該工作人員同時指出，從法律角度看，涉事行為目前「沒犯法」，只是「慶祝方式不一樣」。

值得關注的是，古藺縣民政局曾發布「古藺縣文明婚俗新風倡議書」，其中明確倡議：堅決抵制勸酒酗酒、低俗婚鬧、阻塞交通、擾亂秩序等不文明行為，不以「湊熱鬧」、「沾喜氣」為名進行惡搞或索要財物，守護婚禮的莊重與浪漫。

陝西恆達律師事務所高級合伙人、知名公益律師趙良善認為：將新郎捆綁在樹上並潑灑髒東西的惡俗婚鬧行為，已違反中國「民法典」中關於人身自由、人格尊嚴及身體權、名譽權受法律保護的相關規定，若當事人追究，鬧婚者需承擔賠禮道歉、賠償損失及精神損害撫慰金等民事侵權責任。

同時該行為觸犯「治安管理處罰法」，涉嫌公然侮辱他人、尋釁滋事，當事人追究的，公安機關可對鬧婚者處以罰款、行政拘留；若情節惡劣、嚴重損害當事人權益或擾亂公共秩序，還可能觸犯「刑法」相關規定，構成侮辱罪或尋釁滋事罪，依法承擔刑事責任。

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