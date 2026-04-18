「1個針頭為15人採血」杭州通報：涉事診所已停業整頓

事發義診台。（影片截圖）

杭州市濱江區一間診所到當地社區義診時，遭網友反映用同一個針頭給多個人採血。居民擔心，這會帶來疾病傳染的風險。

新華社報導，網友發布影片顯示，在義診台處居民詢問採血的針頭有沒有換，工作人員表示「換了」。居民檢查現場的垃圾袋，卻沒有找到廢棄的針頭，於是質問：「你們換下的針頭在哪裡？這麼多人採血，就一個針頭？針頭重複使用，有病會傳染，這是嚴重違規的。」工作人員未能在現場給出有效回應。

影片發布者稱，「測血糖 時，用一針給多人採血」，後續可能感染的病毒潛伏期長達半年，「我們要在高度焦慮的情緒下捱日子，生活和工作都要受很大影響」。

極目新聞報導，診所負責人稱，此事發生於幾天之前，採血的大約是15人，「他們有些焦慮，我們已幫助他們做了體檢，並打了AIDS阻斷針、乙肝疫苗 等」。

該負責人還表示，那是診所的一場公益義診活動，本意是為居民健康著想、沒收錢，「那名員工不懂，亂操作，我們已把他開除了。」為何讓一名不懂專業知識的員工給居民採血？對此，該負責人稱：「當時忙，疏忽了。」

負責人也稱，事發後當地相關部門多次和他聯繫，他也在配合進行後續處理，不會逃避責任。不過，有居民提出了賠償高額精神損失費的要求，他並沒有答應。

另外，社區工作人員稱，此次義診是小區物業組織的便民活動，後續物業會配合處理此事。

居民在現場垃圾桶裡找不到針頭。（影片截圖）

據報導，杭州市濱江區衛生健康局日前已發布情況通報：「我局工作人員當天下午前往現場進行調查處置。經核查，現場採血操作人員未取得相應衛生專業技術執業資質，嚴重違反手指末梢血採血操作規範，存在一次性採血針違規重複使用問題。」

衛生健康局通報內容指出，「當晚，本局聯合屬地社區、小區物業全面摸排所有參與本次檢測人員，並於4月11日組織受檢居民前往省級醫療機構開展血液傳播疾病專項檢測，檢測結果均為陰性。為最大限度排除感染風險、保障人員安全，我局將會同屬地街道、社區持續追蹤隨訪，同時，本局已對涉事機構立案調查、給予警告，並處罰款，責令整改，目前該診所已停業整頓。後續我局將根據檢測結果，依法作出進一步處理」。