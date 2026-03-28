2驢友冒雪登北京豹子嶺 引發「最難救援」…被追償1萬餘元

事發時，救援隊員冒險轉移傷者。（取材自極目新聞）

今年1月，一對夫妻「驢友」冒雪進入北京門頭溝區的豹子嶺，卻受傷被困，求助消防人員前往救援，官方近日向被救「驢友」追償救援費用1萬餘元人民幣，目前已專項交由藍天救援隊，用於採購救援裝備、補充物資。據悉，這是門頭溝區首次依法啟動救援費用追償程序。

極目新聞報導，該事件發生於今年1月17日，一對夫妻在風雪天氣中進入未開發的豹子嶺山區登山，因積雪路滑不慎墜落受傷，其中男性傷勢較重、無法行動。門頭溝區消防救援力量聯同藍天救援隊展開搜救，在黑夜、大雪及懸崖等極端環境下連續作業近40小時，最終成功將兩人安全轉運下山。

據介紹，豹子嶺地形險峻，山脊綿延且多為峭壁，被戶外圈稱為「京西小鰲太」。此次救援過程中，消防救援人員多次面臨滑墜風險，部分人員出現凍傷及體力嚴重透支情況，需依靠隊友攙扶甚至背負返回，成為當地山岳救援史上持續時間最長、難度最大、環境最惡劣的一次行動。

依據2025年11月出台的《門頭溝區戶外登山涉險救援及追償管理辦法（試行）》，對擅自進入未開發、未開放區域等違規行為引發的救援，可依法向被救援人員追償相關費用，包括嚮導及第三方救援人員勞務費、院前救治費等合理支出。門頭溝區應急管理局據此對本次事件啟動追償程序。

官方表示，此舉旨在形成「規範行為、有償責任、反哺救援」的機制，提升社會救援力量保障能力。與此前北京市昌平區以捐贈物資作為替代補償的做法不同，本次採取直接費用追償方式。

隨著春季來臨，登山踏青活動增多，門頭溝區應急、消防及社會救援部門聯合提醒市民，切勿擅自進入未開發野山區域，違規冒險不僅危及自身安全，亦會增加救援風險並占用公共應急資源。