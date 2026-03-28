查老公出軌 新疆女扒貨車車尾跟蹤 交警這處理讓全網炸鍋

新疆一名女子為抓丈夫出軌，鋌而走險扒掛在丈夫駕駛的小型貨車尾部跟車。（取材自微博）

新疆 一名女子懷疑丈夫出軌，趁丈夫不注意，偷偷扒掛在丈夫駕駛的小型貨車車尾跟蹤，結果出軌沒抓到，先被在路上執勤的交通民警發現了，將車攔下開罰，丈夫不知自己哪裡違規，下車才發現妻子就掛在車後。奇葩的是，民警沒罰女子，而是給了其丈夫一張罰單，開罰理由是，丈夫玉某未繞車一周檢查車輛周圍安全狀況後就開車，對其罰款200元（人民幣，下同）。

據新疆法治報報導，這起驚險事件發生在3月24日21時許，地點位於新疆喀什巴楚縣友誼路與銀花路交會路口。巴楚縣公安局交管大隊執勤民輔警在路口執勤時，發現一輛行駛中的小型貨車尾部扒著一名女子，雙手緊緊抓住車箱後擋板，身體掛在車外，沒有任何防護措施。執勤民警當即示意貨車靠邊停車。

車輛停穩後，民警立刻將女子從車後扶下。經核實，該女子是貨車駕駛人玉某的妻子，玉某下車後一臉錯愕，表示對妻子扒車一事毫不知情。

而妻子扒車的原因，她表示，是因懷疑丈夫出軌，就趁丈夫準備駕車離開時，偷偷扒上貨車尾部，想用這種極端方式跟蹤丈夫。

警方表示，這名女子因猜忌丈夫，竟鋌而走險扒掛在丈夫駕駛的小型貨車尾部，好在事發路段車流量較小，且車輛行駛距離短、車速不快，未造成嚴重後果。

根據法律規定，玉某上車前未繞車一周檢查車輛周圍安全狀況、未觀察車輛後方人員，公安交管部門依法對玉某作出記3分、罰款200元的處罰。

這起事件經媒體報導後衝上微博熱搜，截至3月8日上午已有超過2500萬閱讀量，網友們炸鍋，紛紛為這名開貨車的丈夫叫屈：「就抓著繞車一圈男不放，女的抓車不罰」、「交警瞎判，司機又不知道後面有人趴著，交警要罰你罰他老婆啊，罰司機幹嘛？如果是不認識的人偷偷扒車呢？也罰司機嗎？」「此人是不是未繞一圈被處罰第一人？」「這處罰理由也太清奇了」。

有不少網友點評這位女子想抓丈夫出軌的決心：「這臂力真真是賽李逵」，「這女人也太虎了吧」，「頗有007風格」，「當家庭主婦屈才了，這是邦德（龐德）女主角啊」，「這跟蹤方式也太硬核了」，「大姐，你起碼打個車呀，掉下來，他真的就換老婆了」，「「這種極端行為不可取」。

也有網友看衰這段婚姻：「日子都這樣了，還有一起過下去的必要嗎？」，「看得我覺得女性好心酸，不得不說婚姻裡猜忌上頭真的會讓人失去理智」，「誰遇上誰倒楣」。