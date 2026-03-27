老天爺行「老天奶」不行 「女性向」魁首晉江文學禁用掀波

晉江將方言詞「老天奶」列為違禁詞，並鎖定熱門小說「女主角對此感到厭煩」。(取材自微博)

被稱為中國網文界「女性向」的魁首的晉江文學城，近日將方言「老天奶」列為違禁詞並鎖定熱門小說「女主角對此感到厭煩」，引發超過25萬用戶集體維權。平台管理人員解釋，該作品因涉挑動對立情緒，隨後又稱初步核查發現無明顯違規行為，作品恢復上架。但平台提出審核標準已引發巨大爭議。

觀察者網報導，北京晉江原創網絡科技有限公司（簡稱「晉江文學城」）發布說明，平台近期審核發現個別作品及評論存在美化反人類內容、侮辱性標籤及煽動對立言論，嚴重影響創作與閱讀環境，因此24日在站內發布公告，重申對前述行為管控標準。

例如，嚴禁無差別掃射某一群體、嚴禁通過侮辱性描述、惡意標籤等方式污蔑化、妖魔化某一類群體、嚴禁強迫他人使用非經漢語權威機構承認的生造字詞或短語（如「老天奶」)，嚴禁利用內容挑動對立情緒。

其中，關於「嚴禁強迫他人使用非經漢語權威機構承認的生造字詞或短語」表述，公告首次發布時誤寫為「嚴禁使用」引發用戶的不滿，認為平台禁止使用該詞彙，限制創作自由。隨後，不少用戶「有組織地」發起集中申請歷史消費發票，將小額訂單拆分申請以增加財務壓力來報復平台。

儘管官方修正，但用戶並未平息怒火，有網友質疑，晉江官方帳號先前曾在宣傳博文中使用「老天奶」一詞，卻在爭議發生後刪除相關博文，被指「只許州官放火」。還有用戶反映，雖然公告改為「禁止強迫」，但仍有普通用戶評論使用「老天奶」被管理員判定為「推銷生造詞」並刪除評論，甚至暱稱包含「威武雌壯」等詞彙也被清空，顯示審核標準依然模糊且嚴苛。

對此，也有不少網友大喊離譜，稱「老天奶」只是河南方言感嘆詞，意為「我的天啊」，此用語契合民間「皇天后土」信仰，封禁被批割裂傳統文化。還有人直指，「禁用女性化表達『老天奶』，卻保留男性化『老天爺』，根本是『厭女』。

據悉，晉江文學城成立於2003年，是中國女性網路文學的領導平台，占據約80%的女性市場分額，涵蓋言情、同人、純愛（BL）、奇幻等多種題材。