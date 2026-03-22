「等了10多年」 梅姨案被拐童剛領結婚證：雙喜臨門

申聰與妻子領證。（取材自極目新聞）

「張維平等人拐賣兒童案」中的關鍵人物「梅姨」、犯嫌謝某某終於落網，該案被拐者申聰21日在社交平台發布視頻表示，「等這一天等了十多年」，他說自己剛領了結婚證，隔天就收到這個消息，「簡直是雙喜臨門」；被拐童鐘彬的父親鍾丁酉接到廣州警方的通知後，也同樣難掩激動。

極目新聞報導，申聰21日表示，上午有警方告訴他，拐賣多名兒童的「梅姨」已落網，得知消息後他既驚喜又開心，他說過段時間會去廣東，親眼見一見這個改變他命運的人究竟是長什麼樣子，「我想當面質問她，拐賣了這麼多的小孩良心不會痛嗎？為什麼要幹這種喪盡天良的事？」

申聰媽媽也發文稱，看到梅姨落網這個好消息，又激動又哽咽，手有點抖。15年尋子路上，想盡各種辦法尋找線索。今天，曾經讓多少父母聞風喪膽的「梅姨」終於落網了。

申聰的父親申軍良則表示，「10年，我找了梅姨10年。兒子曾問我，是不是追不到梅姨，這輩子都不安心？我說，當然。」他聲音哽咽，情緒難平，「我找孩子找了15年，找到之後，每年都還要去廣東找梅姨的線索，在她住過的村子挨家打聽，幾次差點把命搭進去，不找到她這輩子不甘心。」

另據新黃河報導，另一名被拐兒童鍾彬得知消息後激動到吐了，「對她的怒火一直壓在心裡，她應得到懲罰」，父親鍾丁酉同樣心緒難平，談及當下的訴求，鍾丁酉表示，堅信梅姨參與拐賣的兒童絕非僅有梅姨案中已知的九名，希望警方能讓梅姨如實交代拐賣兒童的具體數量與下落，「撬開她的嘴，把那些被拐的孩子全部找回來」。

從鍾彬社交帳號上看到，20日他剛發了一個「人販子就該受懲罰」的視頻，沒想到21日「梅姨」就被抓了。該視頻評論區有網友評論：「你這個建議很及時啊，拐賣你的人販子終於落網了」。

2005年1月4日，一歲的申聰在廣東增城沙莊街江龍大道的一間出租屋內被搶走，直到2020年3月才被警方找回。鐘彬則是2004年12月31日失蹤，當時年僅一歲半，2024年9月在廣東河源被發現。兩人均已和家人團圓。

申軍良尋找兒子和梅姨。（取材自極目新聞）

鍾彬發布視頻截圖。（取材自極目新聞）