網紅店黃牛囤號牟利 等位3200多桌 女子排隊到崩潰

一位消費者正在與黃牛交易號碼。(取材自河北交通廣播)

用餐高峰等位動輒兩、三千桌，線上預約排至一個月後，黃牛囤號倒賣、坐地起價，一個就餐號售價最高達300元人民幣(約43美元)……連日來，浙江杭州某網紅迴轉壽司店因黃牛亂象頻發，引發消費者強烈不滿。大家紛紛質疑門店取號規則存在漏洞，商場及門店消費秩序混亂。據中媒實地走訪調查，揭開了這一網紅店周邊的黃牛囤號牟利黑幕。

綜合光明網、潮新聞報導，12日該網紅壽司店杭州一門店，等候區坐滿排隊消費者。消費者王女士手持3532號排隊碼，從上午11點等到下午2點，前方仍有3200多桌待叫號，苦不堪言。就在王女士焦急等待時，一名黃牛主動上前兜售就餐號，開價120元一個，稱「不用久等，隨買隨吃」，雙方最終以80元成交。王女士憑藉黃牛提供的預約頁面和取號小票，順利通過核驗進店就餐。

經調查發現，黃牛囤號倒賣已形成完整產業鏈，分工十分明確。首先通過多帳號線上速搶、雇人線下代排，批量囤積靠前號源；其次根據時段靈活加價，線上在閑魚等平台售賣，月銷超100單，線下隱蔽兜售；為應對門店管控，黃牛還升級手段，安排人員現場簽到後轉賣號碼，規避身分核驗，讓門店核驗流程形同虛設。

面對黃牛亂象，門店已採取多項措施，實行現場與線上雙通道取號、一人一號、巡查報警等方式，門口也張貼「嚴厲打擊黃牛」的告示，但因號源不透明、消費者排隊焦慮，加之黃牛手段不斷翻新，管控效果並不理想，黃牛號源依舊能順利進店。

商場方面同樣陷入管控困境。杭州湖濱銀泰in77商場巡邏人員多次驅趕黃牛，卻屢禁不止，黃牛團夥往往驅趕一批又來一批，甚至囂張投訴工作人員。

商場工作人員表示，僅能做到現場驅趕，無更強執法權限，對此十分無奈。

律師表示，黃牛囤號、高價轉售行為，違反治安管理處罰法，擾亂正常經營與公共場所秩序，可依法處以警告、罰款。

業內人士指出，網紅餐廳黃牛亂象屢禁不止，核心根源是供需失衡與監管缺位。

杭州湖濱銀泰in77電梯口路的黃牛們。(取材自河北交通廣播)

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