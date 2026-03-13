我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

廣州男報復鄰居 喇叭貼牆連3年循環播放「荒山野鬼聲」

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
男子為報復鄰居，每天用喇叭循環播放鬼聲音十多小時。(取材自羊城晚報)
男子為報復鄰居，每天用喇叭循環播放鬼聲音十多小時。(取材自羊城晚報)

廣州一小區李某萍、盧某輝與隔壁鄰居謝某存因矛盾產生糾紛，兩人為了報復謝某，每天早上8點45分至中午12點、下午3點半至晚上10點，將喇叭緊貼隔間牆壁撥放「荒山野鬼聲」，該噪音雖然未超標，但卻令鄰居飽受困擾。最後在申請禁止令後，男子才拆除播放設備，承諾不會再製造噪音。

春城晚報引述中國普法11日發布一起2022年的案例，自2018年12月起，崔先生就發現在每天8時45分至12時、15時30分至22時間，會有古怪的「荒山野鬼」叫聲不間斷地出現。

經查，原來是鄰居李某萍、盧某輝因為與謝某因為雨棚、監視器的糾紛產生衝突，李某萍、盧某輝為了報復，於是想到用循環播放「荒山野鬼聲」干擾謝某一家。

而與李某、盧某相隔兩層的鄰居崔某也跟著遭殃，日復一日飽受噪音折磨，尤其影響到家裡即將高考的孩子，無法安心備考。此現象持續了三年。

經監測，該聲音在崔某居住房屋為36分貝，未達到噪聲限值晝間60分貝、夜間50分貝標準，行政執法部門無法予以處罰。周圍居民投訴，街道辦、居委會多次主持調解未果。崔某認為李某萍、盧某輝故意製造噪聲，嚴重影響家人正常學習生活，遂向人民法院申請訴前禁止令。

報導指出，法院最終適用《最高人民法院關於生態環境侵權案件適用禁止令保全措施的若干規定》，果斷採取禁止令措施，責令行為人立即停止播放擾民錄音。並提示如果繼續擾民可能會在後續訴訟中被認定為惡意侵權，適用懲罰性賠償。

裁定送達後，李某等在法院工作人員的見證下拆除錄音播放設備，刪除「荒山野鬼」錄音文件，並承諾不會再製造噪聲擾民。

據中國普法，3月5日，《中華人民共和國生態環境法典（草案）》提請十四屆全國人大四次會議審議。這一成功的司法實踐被吸收進生態環境法典草案，明確設立生態環境侵權禁止令制度。

世報陪您半世紀

上一則

妻侵占騎手福利？湖北男「特反感」 舉報後反被控誹謗

下一則

大唐不夜城「不倒翁小姐姐」辭職 嫁入豪門？她回應了

延伸閱讀

中國人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」

中國人大會議閉幕 正式通過「十五五規劃綱要」
「你投訴10分鐘後我就知道了」上海市民舉報違建先接威脅電話

「你投訴10分鐘後我就知道了」上海市民舉報違建先接威脅電話
73歲楊烈死訊頻傳 認「兩度生大病」玩命開唱現況曝光

73歲楊烈死訊頻傳 認「兩度生大病」玩命開唱現況曝光
非裔租屋不成索賠5000元 華人房東被指涉歧視付和解金

非裔租屋不成索賠5000元 華人房東被指涉歧視付和解金

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」