廣州男報復鄰居 喇叭貼牆連3年循環播放「荒山野鬼聲」

男子為報復鄰居，每天用喇叭循環播放鬼聲音十多小時。(取材自羊城晚報)

廣州一小區李某萍、盧某輝與隔壁鄰居謝某存因矛盾產生糾紛，兩人為了報復謝某，每天早上8點45分至中午12點、下午3點半至晚上10點，將喇叭緊貼隔間牆壁撥放「荒山野鬼聲」，該噪音雖然未超標，但卻令鄰居飽受困擾。最後在申請禁止令後，男子才拆除播放設備，承諾不會再製造噪音。

春城晚報引述中國普法11日發布一起2022年的案例，自2018年12月起，崔先生就發現在每天8時45分至12時、15時30分至22時間，會有古怪的「荒山野鬼」叫聲不間斷地出現。

經查，原來是鄰居李某萍、盧某輝因為與謝某因為雨棚、監視器的糾紛產生衝突，李某萍、盧某輝為了報復，於是想到用循環播放「荒山野鬼聲」干擾謝某一家。

而與李某、盧某相隔兩層的鄰居崔某也跟著遭殃，日復一日飽受噪音折磨，尤其影響到家裡即將高考的孩子，無法安心備考。此現象持續了三年。

經監測，該聲音在崔某居住房屋為36分貝，未達到噪聲限值晝間60分貝、夜間50分貝標準，行政執法部門無法予以處罰。周圍居民投訴，街道辦、居委會多次主持調解未果。崔某認為李某萍、盧某輝故意製造噪聲，嚴重影響家人正常學習生活，遂向人民法院申請訴前禁止令。

報導指出，法院最終適用《最高人民法院關於生態環境侵權案件適用禁止令保全措施的若干規定》，果斷採取禁止令措施，責令行為人立即停止播放擾民錄音。並提示如果繼續擾民可能會在後續訴訟中被認定為惡意侵權，適用懲罰性賠償。

裁定送達後，李某等在法院工作人員的見證下拆除錄音播放設備，刪除「荒山野鬼」錄音文件，並承諾不會再製造噪聲擾民。

據中國普法，3月5日，《中華人民共和國生態環境法典（草案）》提請十四屆全國人大四次會議審議。這一成功的司法實踐被吸收進生態環境法典草案，明確設立生態環境侵權禁止令制度。