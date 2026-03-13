妻侵占騎手福利？湖北男「特反感」 舉報後反被控誹謗

金先生指控妻子張女士私拿回家的物品。（取材自荔枝新聞）

湖北襄陽金先生近日舉報妻子張女士，稱妻子在襄陽市襄州區一配送站點擔任副站長，卻私自侵占工會為騎手發放的福利用品，包括16個桶裝食用油、8袋大米、8袋麵等，並稱自己對此「特反感」。張女士所在配送站點站長則稱，經核實不存在侵占情況，其夫妻二人間有家庭矛盾。張女士已報警稱丈夫誹謗。

據荔枝新聞報導，3月12日，金先生表示，妻子張女士擔任襄陽市襄州區一配送站點副站長，今年春節期間，妻子私自侵占工會為騎手發放的福利用品，包括16個桶裝食用油、8袋大米、8袋麵等。並稱以前站點發放的端午、中秋等過節福利也被妻子私拿回家，「我特反感， 她作為一個站點的領導，不應該把這些東西發給下邊的困難騎手（嗎）」。

張女士所在配送站點站長對此表示 ，目前張女士因手部骨折正在住院治療，經向工會核實不存在侵占情況，已將相關內容上報公司。

襄陽壹城本地生活服務科技有限公司(配送代理公司) 相關負責人則回應稱，張女士平常在站點為騎手做飯，其拿走的物品為站長與其他副站長自願轉贈所得。目前張女士已報警稱丈夫誹謗，其夫妻二人間有家庭矛盾。

此案例經媒體報導後引發網友熱議：「枕邊人有朝一日反目成仇啊，我的天」，「這是什麼家庭矛盾啊？」，「過不了就離啊，這樣過日子有啥勁」，「這是丈夫在誣告」，「要給騎手做飯，這都是做飯菜的原材料呀」，「內部矛盾內部解決，曝光報警，出於什麼心態，我過不好誰也別想好過嗎？」，「老公沒吃這些油和米嗎？不會只是一邊嘴上反感一邊吃掉了老婆帶回來的油和米吧？」。

也有網友認為不能只有站長說了算，應深入調查，質疑「其實不評價這件事情是不是真的，如果我是這個的站長，我肯定會內部溝通，讓她補錢就行，然後對外還是要維護形象，說沒偷」。