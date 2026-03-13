我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

妻侵占騎手福利？湖北男「特反感」 舉報後反被控誹謗

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
金先生指控妻子張女士私拿回家的物品。（取材自荔枝新聞）
金先生指控妻子張女士私拿回家的物品。（取材自荔枝新聞）

湖北襄陽金先生近日舉報妻子張女士，稱妻子在襄陽市襄州區一配送站點擔任副站長，卻私自侵占工會為騎手發放的福利用品，包括16個桶裝食用油、8袋大米、8袋麵等，並稱自己對此「特反感」。張女士所在配送站點站長則稱，經核實不存在侵占情況，其夫妻二人間有家庭矛盾。張女士已報警稱丈夫誹謗。

據荔枝新聞報導，3月12日，金先生表示，妻子張女士擔任襄陽市襄州區一配送站點副站長，今年春節期間，妻子私自侵占工會為騎手發放的福利用品，包括16個桶裝食用油、8袋大米、8袋麵等。並稱以前站點發放的端午、中秋等過節福利也被妻子私拿回家，「我特反感， 她作為一個站點的領導，不應該把這些東西發給下邊的困難騎手（嗎）」。

張女士所在配送站點站長對此表示 ，目前張女士因手部骨折正在住院治療，經向工會核實不存在侵占情況，已將相關內容上報公司。

襄陽壹城本地生活服務科技有限公司(配送代理公司) 相關負責人則回應稱，張女士平常在站點為騎手做飯，其拿走的物品為站長與其他副站長自願轉贈所得。目前張女士已報警稱丈夫誹謗，其夫妻二人間有家庭矛盾。

此案例經媒體報導後引發網友熱議：「枕邊人有朝一日反目成仇啊，我的天」，「這是什麼家庭矛盾啊？」，「過不了就離啊，這樣過日子有啥勁」，「這是丈夫在誣告」，「要給騎手做飯，這都是做飯菜的原材料呀」，「內部矛盾內部解決，曝光報警，出於什麼心態，我過不好誰也別想好過嗎？」，「老公沒吃這些油和米嗎？不會只是一邊嘴上反感一邊吃掉了老婆帶回來的油和米吧？」。

也有網友認為不能只有站長說了算，應深入調查，質疑「其實不評價這件事情是不是真的，如果我是這個的站長，我肯定會內部溝通，讓她補錢就行，然後對外還是要維護形象，說沒偷」。

世報陪您半世紀

上一則

大連男喉嚨裡有1根金屬筷 忍8年才就醫 網友紛紛點評

下一則

廣州男報復鄰居 喇叭貼牆連3年循環播放「荒山野鬼聲」

延伸閱讀

杭州外賣小哥一個舉動救下600多戶 獎金500元網轟「太摳」

杭州外賣小哥一個舉動救下600多戶 獎金500元網轟「太摳」
「男人要有擔當」長沙男帶病妻跑網約車 1年僅2退單

「男人要有擔當」長沙男帶病妻跑網約車 1年僅2退單
比聊齋還離奇？ 河南女舉報：媽媽死後嫁給親舅舅

比聊齋還離奇？ 河南女舉報：媽媽死後嫁給親舅舅
43天寒假無休…成都男大生送外賣掙萬元 提前上「社會課」

43天寒假無休…成都男大生送外賣掙萬元 提前上「社會課」

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」