武漢男做核磁共振 被「綁」機器一整晚 涉事醫師下場慘

涉事現場。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

「怎麼還沒做完？」、「有沒有人？」、「醫師在不在？」、「有人在機器上啊」，被「綁」在湖北武漢華中科技大學同濟醫院附屬同濟醫院（下稱同濟醫院）核磁共振機器上的唐先生，26日斷斷續續喊了一整晚6小時，直到清晨保潔員發現，他才脫困。對此，涉事醫師12日表示，由於交接失誤，她和同事對此負有責任，兩人均被停職，科室已整改。

上游新聞報導，因頸部疼痛，唐先生預約了核磁共振檢查。2月25日晚10時許，他來到同濟醫院漢口院區17棟1樓叫號。26日凌晨0時許，他躺在2號檢查室核磁共振機器上，其手機放在檢查室窗台邊桌上，醫師固定了其頭部，臉部罩著有面罩。

唐先生怎麼也沒想到，這一躺就是六小時。他表示，半小時後，他喊道：「怎麼還沒做完。」無人應答；他又喊：「有沒有人。」還是無人應答；他接著喊：「醫師在不在？」依舊是無人應答；他繼續喊：「有人在機器上啊。」仍無人應答。

唐先生說，他本想自己脫困，但聽到核磁共振機仍在作響，便不敢動彈。就這樣，他重複喊著上述話語，累了就歇下，有力氣又繼續喊。直到清晨6時許，他聽到檢查室外有動靜，他又喊了，接著醫院工作人員趕來，他這才落地。

唐先生說：「6點，保潔員來打掃衛生，是保潔員喊來保安，我頭部被鬆開，我才落地。」

唐先生妻子見丈夫檢查遲遲未回家，電話不接，趕到醫院並報警。保安拿著就診紀錄告訴民警和唐先生妻子，紀錄顯示，唐先生26日凌晨0時10分，已做完檢查。

唐先生說：「民警調取監控沒看到我，保安又說我做完了檢查，我老婆沒找到我。直到我脫困拿到手機，她才曉得我一直被困著。」

報導指出，涉事醫師12日稱，她把唐先生「綁」在機器上後，因其他工作急著做，便離開了。離開之前，她在系統上記下唐先生檢查已完成，並告訴同事唐先生還在機器上。沒想到，同事忘了檢查機器上還有沒有人。「我們兩個都有責任都被停職了。事發當天，我們就開會了，整頓了，現在都會仔細檢查，還有沒有患者。我們給唐先生做了檢查，被困一事對健康沒有影響。」

此外，該醫師稱，唐先生的檢查所需時間約20分鐘。但核磁共振機器一般不關機，所以他會聽到機器在響。核磁共振對身體健康無影響。

據報導，同濟醫院已向唐先生賠禮道歉。賠償金額雙方未談攏，院方建議唐先生起訴。