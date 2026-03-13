中全民瘋「養龍蝦」 OpenClaw創始人1個英文字驚嘆

OpenClaw近來在中國暴紅，不少人驚呼「中國人擁抱AI的速度和熱情令人嘆為觀止」。（新華社）

人工智慧(AI)軟體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）暴紅，全民「養龍蝦」風潮席捲中國，從學生、家庭主婦到各路AI愛好者瘋狂投入，多地官方甚至祭出高達2000萬元人民幣（約290萬美元）的高額補貼鼓勵投入，引來全球矚目。不僅多家外媒報導「如今中國幾乎人人都在『養龍蝦』」，高盛 （亞洲）全球銀行與市場部銷售Philip Sun感嘆，「中國人擁抱AI的速度和熱情令人嘆為觀止」。OpenClaw創始人史坦柏格（Peter Steinberger）也在海外社交平台發文，讚中國AI創新速度「Amazing」。

這隻被網民戲稱為「小龍蝦」的AI助理最近在中國社群平台迅速暴紅，引來中國多個城市大批民眾安裝潮，不僅深圳騰訊大廈門口排隊千餘人，百度在上海、北京線下裝「龍蝦」活動也火爆，相關線下分享活動還要限流。

他表示，中國AI公司MiniMax創新紀錄，「我從未見過一個IPO在兩個月內股價飆升了740%」。他認為，這背後的驅動力，與席捲中國的「養龍蝦」狂潮密不可分。

另據每日經濟新聞，百度12日發布全球首款手機龍蝦應用「紅手指Operator」。OpenClaw創始人史坦柏格在海外社交平台上連發兩條回覆，稱中國AI創新速度「Amazing」，並表示願與百度共同開發龍蝦。

報導並指出，除了民間興起的「養龍蝦」熱潮，各地官方也陸續投入。自深圳龍崗區發布智能體OpenClaw「龍蝦十條」後，無錫高新區、蘇州常熟市、合肥高新區、杭州蕭山區、南京棲霞高新區和江寧區相繼跟進。「養龍蝦」迅速擴散到地方政府的招商引資工作中。

其中，最早的深圳龍崗區單項最高獎勵為400萬元，此後各地陸續又有最高500萬元、600萬元、1000萬元、2000萬元的不同版本。對於辦公空間的優惠，深圳龍崗區為OPC（一人企業）提供最長18個月的辦公空間優惠期。此後跟進的地區繼續加碼，有的提供「最長兩年免費獨立工位使用期，免繳水電、物業及網路使用費」、「最長三年辦公場地『零房租』支持」等。

「養龍蝦」也和OPC支持政策緊密聯繫，深圳龍崗區提供「最高10萬元入戶補貼+最長2個月免費住宿」，跟進者提供「最高12萬元生活補貼」甚至「最高200萬元的購房補貼」。深圳龍崗區提出最高1000萬元股權投資支持。

報導認為，獎補政策要立足於「保基本」，「養龍蝦」不應變成「挑龍蝦」、「獎龍蝦」，尤其在其仍存嚴重安全風險情況下。