滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

中國新聞組／北京26日電
不少貼文打著「私家偵探」的旗號招攬生意。（取材自新聞坊）
上海一名女子因懷疑丈夫與閨密有婚外情，花費9000元(人民幣，下同)委託他人安裝GPS定位器進行追蹤，最終涉案人員因侵犯公民個人資訊罪被判刑。案件近日由上海市寶山區人民檢察院披露，引發外界對所謂「私家偵探」合法性的關注。

大象新聞報導，2024年11月，陳女士懷疑丈夫王先生與公司員工劉小姐關係曖昧。劉小姐原本與陳女士是閨密，曾在找不到工作時由陳女士介紹至王先生公司任職。隨著兩人互動漸趨親密，陳女士陷入婚姻危機，向好友丁先生傾訴，丁先生聽聞後十分氣憤，決定協助蒐證。

丁先生想到多年前曾一起經營網吧、熟悉電子設備的錢某，遂委託對方協助安裝GPS定位器追蹤劉小姐行蹤，並支付9000元報酬。錢某從網路購買磁吸式GPS定位器，將其安裝在劉小姐車上。其間，丁先生還曾駕車載錢某前往定位地點，試圖拍攝王先生與劉小姐會面的照片。然而，連續兩個月並未發現異常。直到2025年1月，定位器因電量耗盡，事情暫告一段落。

2025年9月，陳女士得知丈夫將攜家屬出席10月一場婚禮，懷疑會帶劉小姐同行，再次委託錢某安裝GPS定位器。不久後，劉小姐察覺異常，在例行檢查車輛時發現定位器並將其拆除，隨後在自家車庫加裝監控。10月16日，錢某因定位器故障前往車庫更換設備時，被劉小姐當場發現並報警。

寶山區檢察院經審查認為，錢某違反國家規定，非法獲取並提供他人行蹤軌跡資訊，情節嚴重，犯罪事實清楚、證據確實充分，遂以侵犯公民個人資訊罪提起公訴。法院近日判處錢某拘役4個月，緩刑4個月，並處罰金3000元。丁先生與陳女士則另案處理。

值得注意的是，辦案人員指出，中國行業分類中並不存在「私家偵探」這一合法職業。然而，大象新聞記者在網路平台搜尋發現，仍有不少個人或公司打著「私家偵探」、「調查取證」旗號招攬生意，聲稱可提供「離婚取證」、「調查外遇」、「全國尋人」等服務，甚至有人表示可透過跟蹤、拍照、調取銀行流水、房產資訊等方式蒐集資料，收費從每日3500元至15萬元不等。

法律界人士提醒，所謂「私家偵探」在調查過程中，若非法使用竊聽、竊照設備，或出售公民軌跡、住址等個人資訊，均可能觸犯刑法。律師指出，出售行蹤或住址資訊達一定數量，或明知雇主將資訊用於違法犯罪活動，均可能構成侵犯公民個人資訊罪；即使違法所得金額不高，也可能入罪。

