內蒙6旬繼父強吻摟腰10歲女童 親媽竟稱「家庭玩笑」

示意圖。（取材自微博）

近日，內蒙古包頭一名10歲女童遭六旬繼父強行摟腰、親吻並拍攝視頻事件引發網友關注，尤其女童肢體動作明顯抗拒的畫面引發公眾對未成年人保護的強烈擔憂；目前，女童生父已接回孩子並啟動撫養權變更程序。不過，包頭市婦聯回應此為「家庭日常互動」，女童生母也說「只是家庭玩笑」，讓全網氣炸。據最新消息，女童目前已由生父接回照顧。

新黃河報導，涉事男子疑似60歲，他在個人短視頻帳號多次發布與一名年約10歲女童日常互動片段。畫面中可見，該男子做出摟住女童試圖親吻其臉頰的動作，女童肢體動作顯示極為抗拒，男子還發布過女童身穿緊身連衣短裙和高跟鞋的視頻。

2025年9月16日的一段視頻顯示，女童拿起一個透明的玻璃罐玩耍，玻璃罐上折射的倒影顯示，對面疑似為一名成年男性裸露的身體。視頻顯示，畫面中另有一名年約40多歲的中年女性，疑似為男子妻子、女童母親。

該視頻引起不少網友關注，紛紛質疑男子言行尺度，已造成女童心理傷害，直呼「根本就是猥瑣男」、「把這老不正經拘留吧」、「估計娶媽是奔著女孩去的」、「按照歐美律法，這個老不死的早就進去踩縫紉機了」。

還有網友譴責女童母親不但未制止還辯解為「玩笑」，根本是「犧牲孩子換取利益」，還有人說「這媽也太離譜了，居然默許」、「別人一眼就能看出來的問題，當母親的怎麼可能發現不了」、「離婚女帶女兒再婚太危險了」。

對此，包頭市婦女聯合會工作人員稱，經多方了解到，女童今年10歲，由其離異母親撫養。今年1月份，該老年男子與女童母親領證，視頻只是一家人拍著玩，拍攝時其母親就在現場，不存在網友擔心的情況。此番回應令網友炸鍋，紛紛痛斥「婦聯果然沒什麼用」、「變相維護犯罪」。