我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文捍衛經濟政績 預言關稅收入將取代所得稅

想瘦小腹 學者揭每周「爬樓梯當運動」最佳時長

內蒙6旬繼父強吻摟腰10歲女童 親媽竟稱「家庭玩笑」

中國新聞組／北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。（取材自微博）
示意圖。（取材自微博）

近日，內蒙古包頭一名10歲女童遭六旬繼父強行摟腰、親吻並拍攝視頻事件引發網友關注，尤其女童肢體動作明顯抗拒的畫面引發公眾對未成年人保護的強烈擔憂；目前，女童生父已接回孩子並啟動撫養權變更程序。不過，包頭市婦聯回應此為「家庭日常互動」，女童生母也說「只是家庭玩笑」，讓全網氣炸。據最新消息，女童目前已由生父接回照顧。

新黃河報導，涉事男子疑似60歲，他在個人短視頻帳號多次發布與一名年約10歲女童日常互動片段。畫面中可見，該男子做出摟住女童試圖親吻其臉頰的動作，女童肢體動作顯示極為抗拒，男子還發布過女童身穿緊身連衣短裙和高跟鞋的視頻。

2025年9月16日的一段視頻顯示，女童拿起一個透明的玻璃罐玩耍，玻璃罐上折射的倒影顯示，對面疑似為一名成年男性裸露的身體。視頻顯示，畫面中另有一名年約40多歲的中年女性，疑似為男子妻子、女童母親。

該視頻引起不少網友關注，紛紛質疑男子言行尺度，已造成女童心理傷害，直呼「根本就是猥瑣男」、「把這老不正經拘留吧」、「估計娶媽是奔著女孩去的」、「按照歐美律法，這個老不死的早就進去踩縫紉機了」。

還有網友譴責女童母親不但未制止還辯解為「玩笑」，根本是「犧牲孩子換取利益」，還有人說「這媽也太離譜了，居然默許」、「別人一眼就能看出來的問題，當母親的怎麼可能發現不了」、「離婚女帶女兒再婚太危險了」。

對此，包頭市婦女聯合會工作人員稱，經多方了解到，女童今年10歲，由其離異母親撫養。今年1月份，該老年男子與女童母親領證，視頻只是一家人拍著玩，拍攝時其母親就在現場，不存在網友擔心的情況。此番回應令網友炸鍋，紛紛痛斥「婦聯果然沒什麼用」、「變相維護犯罪」。

據悉，在農曆春節前，女童因與母親、繼父矛盾激化，主動聯繫生父後被接回，生父以「成長環境不利」向法院申請變更監護權，警方核查暫未發現性侵證據，但認定繼父行為越界。

男子還發布過女童身穿緊身連衣短裙和高跟鞋的視頻。（取材自微博）
男子還發布過女童身穿緊身連衣短裙和高跟鞋的視頻。（取材自微博）

世報陪您半世紀

春節

上一則

憑什麼？遼寧草莓1斤360元人民幣 「牛奶澆灌」被打臉

延伸閱讀

借鍬賒苗開始…內蒙「沙地之花」北大分享40年治沙奇蹟

借鍬賒苗開始…內蒙「沙地之花」北大分享40年治沙奇蹟
內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎
世界最大「會飛的電站」 在內蒙開傘試驗

世界最大「會飛的電站」 在內蒙開傘試驗
孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金