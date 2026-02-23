8歲男童在虎跳峽墜崖亡 遊客目擊過程 景區：未開放區域

男童在虎跳峽墜崖遇難，圖為事發現場。（取材自極目新聞）

雲南香格里拉市虎跳峽在春節 期間發一起8歲男童失足墜崖致死的意外，虎跳峽景區工作人員表示，意外發生的地方不在景區內，是附近的未開放區域，目前已經封閉。

極目新聞報導，當時剛好在虎跳峽導覽的領隊表示，事發地離當地最近的客棧不到3公里，是中虎跳峽一段野外的徒步路段，道路僅1米多寬，當時山上風很大，小孩跟著家長來玩，不慎墜落後，滾到20多米的山下。

該領隊說，「我們趕到小孩身邊時，小孩趴在地上不能動，但還能哭出聲來」，他說，他們立刻通報救護和警察，隨後警方和醫療救援人員趕到，將小孩接走。

出事的是中虎跳峽一段野外路段。（取材自極目新聞）

另有一名目擊的女遊客表示，當時聽到有人大叫一聲，「我回頭就看到一個影子掉下去了。然後我往懸崖邊一看，就看到一個小孩滾下去了」，救援人員趕到後才將小孩抬到路面，孩子的爸爸在一旁號啕大哭。

根據現場視頻顯示，一 名男童躺在遍布亂石的山崖底部，被大人抱著，但孩子並無動靜。

有知情人士表示，21日下午5時許醫護人員到現場時，男孩因頭部受傷嚴重已無生命體徵，是和爸爸、奶奶一起來玩的。

根據香格里拉市文旅局消息，該男童已不幸遇難，他們已接到了家長的反映，後續問題在調查處理中。

迪慶州應急管理局工作人員則表示，事發地並不在虎跳峽景區內，是附近的未開放區域。

虎跳峽景區工作人員稱，景區只開放上虎跳峽部分，該處沒有危險，目前正常開放，意外發生的地方不是上虎跳峽。