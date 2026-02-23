春運前20天流動50.8億人次 歷史新高 較去年同期增5.6%

我的頻道

記者謝守真／北京23日電
春節假期，天津楊柳青古鎮「到楊柳青 過吉祥年」主題活動持續升溫，為遊客帶來多維度、沉浸式的新春年俗盛宴。（新華社）

2月22日是中國春運第21天，隨著農曆新年假期接近尾聲，全國各地返程客流快速攀升。中國交通運輸部統計，春運前20天全社會跨區域人員流動量累計達50.8億人次，日均2.5億人次，相較2025年同期增長5.6%，創下歷史同期新高。同時，公路、鐵路、水路與民航均迎來高峰運輸壓力。

央視新聞指出，2月21日中國全社會跨區域人員流動量預計超3.6億人次，各地返程客流攀升。全國鐵路預計發送旅客1680萬人次，鐵路部門加密開行務工專列和夜間高鐵。其中北京地區發送量超50萬人次，抵達旅客約74萬人次。國鐵北京局計畫增開哈爾濱、長春、瀋陽、鄭州、武漢、長沙、太原、西安等地區方向的客運列車169列。

同時，西南鐵路加開北京、上海、廣州等方向旅客列車551列；國鐵武漢局加開旅客列車335列，並為集中返崗的務工人員開設候車專區和專用通道；國鐵南寧局從2月20日到27日，將連續八天在興義站開行至長三角、大灣區的返崗列車。

此外，2月21日的公路人員流動量預計超3.39億人次，較2025年同期增長12%。而水路客運量預計181萬人次，較2025年同期增長27.6%。民航客運量預計263萬人次，比2025年同期增長8.3%。

報導提到，近日內蒙古、新疆等地出現大風天氣。為確保行車安全，國鐵呼和浩特局對2月21日途經張呼高鐵、集大原高鐵、包銀高鐵部分區間的列車實行限速運行，同時加強車輛防溜檢查和沿線設施排查。新疆鐵路部門也根據天氣動態調整列車運行方案，採取限速、停運、折返等措施。各車站增派工作人員，增設服務引導，全力為旅客辦理退票、改簽，盡可能減少天氣對大家出行的影響。

今年農曆春節假期從2月15日（農曆12月28日）放到23日（農曆正月初七），共九天。2月22、23日，中國各地迎來返程大客流，全國道路交通流量特別是高速公路交通流量大幅增加。

中國交通運輸部統計，春運前20天，全社會跨區域人員流動量累計達50.8億人次，日...
中國交通運輸部統計，春運前20天，全社會跨區域人員流動量累計達50.8億人次，日均2.5億人次，相較2025年同期增長5.6%，創下歷史同期新高。（新華社）

