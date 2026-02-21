貝加爾湖冰裂 司機硬闖車墜湖 7中客溺亡1生還

俄羅斯貝加爾湖20日發生觀光車墜湖事故，造成7名中國遊客溺斃。圖為現場搜救畫面。（路透）

一輛載有8名中國遊客的車輛昨在俄羅斯 貝加爾湖觀光 時，疑因司機強闖冰面裂縫墜湖沉沒，7名中國遊客溺亡，僅1名來自江蘇省的遊客逃生，中領館 已派員趕赴事發地。俄官方表示，涉事俄羅斯司機是非法接單，已發現7具遇難者遺體，將展開打撈作業。這已是貝加爾湖一個月內發生第二起涉中國遊客安全事故。

綜合多家中俄媒體報導，前一天經過事發地的中國遊客稱，「那邊冰面到處都是冰裂」，暴露風險似早存在。貝加爾湖冰面因近期升溫出現裂縫，通往奧爾洪島的冰上通道尚未開放，駕車上冰極度危險，但這輛車還是上了冰，且司機看到冰上裂縫後沒有停車或轉向，而是試圖加速通過，導致事故發生。當地政府已啟動刑事調查，並嚴格禁止汽車在貝加爾湖冰面行駛。

事故發生在奧利洪島薩甘-胡順角附近，俄緊急情況部已派出救援力量前往現場，警方正在現場調查。目前救援人員已發現7具遺體，通過水下攝像頭可見，事發區域水深度約18米，裂縫寬約3米，水下打撈作業正在進行中。伊爾庫茨克州州長伊戈爾·科布澤夫通過社交平台表示，州檢察機關已就立案偵查事故發生原因。

涉事司機為44歲當地男子，曾擔任兒童足球教練，據稱他直接私下接單非法組織此次冰上游覽，非正規旅行社，其受旅遊組織者僱傭，以遠低於市場價接單中國遊客。

當地已確認4名遊客身分（含1名生還者）為來自中國的一家人，包括夫妻2人和一個14歲的孩子，另有一名女性親屬，生還者是來自江蘇省一名男性，目前健康狀況穩定。

中國駐伊爾庫次克總領事館表示，已立即啟動應急機制，緊急聯繫俄方請其盡全力進行救援打撈並盡快查明事故原因。

據報導，該旅遊行程的風險可能早已存在。前一天也曾去過事發地的中國遊客表示，那邊冰面到處都是冰裂，為了避開，司機返回時找了好久才找到來時的路，她在附近拍照時還聽到冰裂的聲音，嚇得趕緊跑開。

貝加爾湖位於西伯利亞山巒中，面積3.15萬平方公里，蓄水量約佔世界湖泊淡水總量10%，平均深度為730米，是世界最深湖泊。自俄羅斯去年對中國免簽以來，貝加爾湖成為中國遊客熱門目的地。

昨天這起事故已是貝加爾湖一個月內發生的第二起涉中國遊客的安全事故。1月28日，一輛載有遊客的汽車在貝加爾湖冰面上翻車，導致一名中國遊客死亡，4人受傷。為此，中國駐俄羅斯伊爾庫次克總領事館上月底發布提醒稱，提醒冬季赴俄羅斯貝加爾湖旅遊的中國公民注意冰上行車安全，提高安全防範意識。