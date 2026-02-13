曾是章子怡、孫紅雷老師 中戲前主任陳剛涉違法投案

中央戲劇學院表演系前主任陳剛主動投案，他曾是章子怡、孫紅雷、佟麗婭等明星老師。(取材自江南晚報)

據中央紀委國家監委駐教育部 紀檢監察組、河南 省紀委監委消息，中央戲劇學院表演系前黨總支書記、主任陳剛涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組紀律審查和河南省許昌市監委監察調查。而陳剛曾是章子怡 、孫紅雷、佟麗婭等明星老師。

江南晚報報導，中央戲劇學院官網顯示，陳剛，中央戲劇學院表演系前系主任、教授、博士生導師、中國首位表演專業博士後合作導師。現為全國藝術專業學位研究生教育指導委員會委員、中國曲藝家協會理事、北京電影家協會理事。曾獲首屆文化部創新獎、曹禺戲劇導演獎、霍英東優秀青年教師獎。主持和作為主要成員參與的「精品課程——完整舞台人物形象創造」、「話劇演員培養及演劇風格新探索」、「當代中國演劇體系構建的人才培養教學模式探索」三次榮獲北京市高等教育教學成果獎一等獎。獲評北京高等學校優質本科課程（重點）及優秀專業課主講教師、全國藝術碩士研究生優秀畢業成果指導教師和北京市高等學校教學名師獎等。導演的電影榮獲中央宣傳部精神文明建設「五個一工程」獎、金雞獎最佳兒童片提名、中美電影節「金天使」最佳兒童片獎、巴黎中國電影節最佳喜劇片獎和歐洲萬象國際華語電影節最佳青年影片獎等。

據報導，章子怡、孫紅雷、王千源、佟麗婭等明星，都曾是身為中央戲劇學院表演系教授的陳剛的學生。

另據上觀新聞報導，此前，中戲已有人被查。去年12月19日消息，中央戲劇學院黨委副書記、院長郝戎主動投案。