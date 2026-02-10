滬女1個月結2次婚 周旋2「老公」間 孩子爹是第3個男人

林歡歡和李文龍在浙江舉辦婚禮。(取材自揚子晚報)

山東小伙趙鑫（化名）畢業後就去了北京獨自打拚。而千里之外的上海，浙江商人李文龍（化名）經營著一家民宿。原本，趙鑫和李文龍的生活如同兩條平行線，毫無交集。然而，他們在2024年末先後向上海警方報案，警方調查發現，他們口中的妻子林歡歡（化名）竟然是同一個人。而趙鑫和李文龍所謂的妻子和孩子在法律意義上都是屬於第三個男人的。而這個已婚女子一月內，竟和兩個「老公」結婚。她說自己只是婚外情，但受害者堅決不原諒。

揚子晚報報導，2021年的十一假期，上海姑娘林歡歡和網戀男友趙鑫在男方老家舉辦婚禮，林歡歡的父母並未出席，只有一個朋友跟林歡歡參加婚禮。而一個月之後，林歡歡又和另一個男友李文龍在浙江舉辦婚禮。

據報導，2021年，趙鑫通過網絡認識了在上海經營寵物 店的林歡歡，兩人迅速墜入愛河。不久，趙鑫辭去了北京的工作，找了一份在上海嘉定區的工作，而林歡歡則多在浦東、奉賢、崇明等，他們過的是一種周末夫妻式的生活。

2021年6月，林歡歡告知趙鑫自己懷孕了，趙鑫將結婚提上日程。雙方父母在上海見了面，兩人也在山東老家舉辦了婚禮。婚禮過後，趙鑫提出領證，林歡歡則以各種理由推脫。

而另一位「老公」李文龍在上海經營一家民宿，他於2021年6月和林歡歡相識，兩人感情迅速升溫。很快李文龍的父母也從浙江老家趕來跟對方父母商議結婚事宜，李文龍父母還主動給林歡歡8萬8000元人民幣(約1.2萬美元)的彩禮。對於領證，林歡歡一方一推再推，但李文龍看來，領證只是遲早的問題。

調查發現，林歡歡還跟第三個男人程偉（化名）已領證結婚，兩人還在2023年生了一個女兒。

報導指出，2017年，面對父母的催婚，林歡歡在網絡上找到了同樣被催婚的程偉，兩人一拍即合，為應付父母領證結婚。婚後兩人約定互不干涉，但一段時間後，林歡歡又在網絡上認識了趙鑫，兩人同居後有過一次流產，出於報復心理，林歡歡並未告知趙鑫流產的事情，而是在網上下載了別人的懷孕檢查單，謊稱懷孕。

後來，林歡歡又結識了李文龍，當時趙鑫正好在外地出差。林歡歡也覺得經濟條件更好的李文龍更適合，於是和趙鑫提出了分開。

林歡歡和李文龍結婚沒多久，李文龍就和共同經營民宿的合夥人產生矛盾，他被迫回到浙江老家，夫妻兩地分居。

林歡歡的父母並不知道女兒已經結婚了還在外面找男友，於是林歡歡在安排和男友父母見面時，花3000元雇傭了臨時演員假扮父母，和男友一家見面。為了不穿幫，林歡歡在見趙鑫和李文龍家人的時候，雇用的還是不同的演員。

也正是因為雇用的假父母，最終讓她這場婚姻騙局被揭穿。為了吊著男方，林歡歡給回到浙江老家的李文龍發去了孩子的視頻。視頻中，林歡歡的父親在畫面外逗孩子開心。

而李文龍聽出，視頻中男子的聲音和自己見過的「岳父」不是同一人，認為林歡歡家中有其他男人，因此產生了懷疑。

與此同時，被「分手」的趙鑫也產生了懷疑。他從林歡歡處得知，分開後林歡歡告訴他生下了一個兒子，而林歡歡帶孩子跟趙鑫見面時，卻是個女兒。趙鑫當時沒察覺出異樣。