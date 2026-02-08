1條評論惹殺機 河南孕婦與婆婆遭殺害 兇手是初中同學

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
網友對案件發表評論。（取材自上觀新聞）
網友對案件發表評論。（取材自上觀新聞）

河南開封畢橋村日前發生一起重大刑事案件，一名21歲男子持尖刀闖入一農家小院，殘忍殺害一對婆媳，其中遇害的兒媳懷有7個月身孕，行凶過程還被兩名分別6歲、不足2歲的幼童目擊。據了解，凶手與遇害兒媳是初中同班同學，近五年沒有通話紀錄，但近期在抖音平台有互動；受害者曾評論兇手視頻，提到「這麼些年了，你還沒個女朋友」，可能因此讓兇手感到被侮辱，而引發殺機。

上觀新聞報導，遇害婆婆的大兒媳表示，案發後，她接到6歲女兒哭著打來的電話，說「奶奶和嬸嬸被殺了」、「媽媽妳快點來，我特別害怕」，並透露兇手是一個男的。

事發後，凶手主動投案自首，並供稱他從隔壁鄰居家穿行至死者家中行凶。被害者家屬認為，凶手有意躲避監控拍攝。

河南省開封市畢橋村村民委員會工作人員表示，凶手與遇害兒媳曾為初中同班同學，兩人近五年沒有通話記錄，但近期在抖音平台有過互動。「遇害者曾評論其視頻，可能言語間提到『這麼些年了，你還沒個女朋友』之類的內容，凶手感覺自己受到侮辱。」

北京萬典律師事務所合伙人律師管眾主動聯繫家屬，表示願意無償為他們提供全程法律援助。目前該案仍在公安機關偵查階段，正在對凶手進行精神疾病鑒定，管眾指出，犯罪嫌疑人雖在作案後主動投案，構成自首情節，但由於其犯罪手段極為殘忍、後果特別嚴重，且自首動機並非真誠悔罪，很可能是預留後路。被害者家屬強調：「我們的訴求就是死刑，立即執行。」

河南 抖音 死刑

