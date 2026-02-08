潑油點火、安排砂石車撞人 山東「黑老大」被處死

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
「黑老大」段效靈被執行死刑，圖為山東省高級人民法院。（取材自九派新聞）
山東省菏澤市一名作惡多端的「黑老大」段效靈，近日被法院公告執行死刑。段效靈生前涉及的案件包含用獵槍殺害與他發生矛盾的人、指使共犯駕車衝撞他人、與共犯潑汽油點火燒傷受害者等。法院最終判刑段效靈死刑定讞，於近日執行。

九派新聞報導，今年69歲的男子段效靈，是菏澤市本地人，長期在當地發展黑社會性質組織。根據菏澤市中級人民法院發布的布告，段效靈1989年擔任菏澤地區公路局公路賓館科長時，與一名李姓被害男子發生矛盾，於是夥同共犯李某尾隨李男與其妻子到家門外，段效靈持雙管獵槍對被害夫妻開槍，李男身亡，李妻輕傷。

段效靈2000年時，得知段姓被害人在外辱罵自己，又找共犯李某、王某某計畫駕車衝撞段姓被害人。他們在被害人回家的路上埋伏，等被害人騎自行車經過時，李某遂駕渣土車（砂石車）加速衝撞被害人，導致其多處受傷。2001年，段效靈得知武姓被害人批評他，懷恨在心，與李某、王某某攜帶汽油、打火機等工具來到武姓被害人家，以「賣狗」為名騙其開門後，將汽油澆在武姓被害人頭面部並點燃，致其重傷。

除了上述三項罪行，段效靈還被控組織成立黑社會性質組織，實施了敲詐勒索、尋釁滋事、聚眾鬥毆等違法犯罪69次，其中犯罪60次，違法9次，涉及14個罪名。

菏澤市中級人民法院2022年一審判段效靈死刑，並處沒收個人全部財產。段效靈提出上訴，山東省高院二審駁回上訴，維持原判，並經最高人民法院核准，於近日對段效靈執行死刑。

