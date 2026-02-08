我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

金晨肇逃「不構成犯罪」 警方通報罰1500元 全網炸鍋

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
金晨被曝肇事逃逸，被認定不構成犯罪案，引發網友熱議。（取材自微博）
金晨被曝肇事逃逸，被認定不構成犯罪案，引發網友熱議。（取材自微博）

中國女星金晨日前被爆去年涉肇事逃逸並要求助理頂罪事件，引來輿論撻伐。官方7日對此事件發布處理通報，指金晨在事故中「尚不構成犯罪」，但因肇事逃逸對其罰款1500元人民幣（約216美元）。通報一出，全網炸鍋，將金晨和官方都罵上了熱搜，群嘲「看來後台不是一般的硬」，「肇事逃逸無刑責還只罰1500元，當明星就是好啊」。媒體也指出，此通報未能解釋助理涉頂包等重重疑點，將加劇明星利用影響力規避責任以及對公權力的質疑。

▲ 影片來源：YouTube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據新黃河報導，浙江政務服務網公開資訊顯示，金晨去年3月16日下午3時07分，駕駛一輛小型自用車行經浙江省紹興市柯橋區湖塘街道嶺下村公車站附近時，發生造成他人輕微受傷或財物損失的交通事故後逃逸，尚不構成犯罪的行為。根據道路交通安全法，決定給予罰款1500元的行政處罰。處分書載明，當事人須於收到決定書15日內繳清罰款，逾期未繳將按日加收罰款金額3%的滯納金，加處金額以原罰款數額為上限。

金晨這起事故是在今年1月下旬在網路上被爆料，稱金晨駕車肇事逃逸，讓自己的助理徐某某頂包，同時涉嫌騙保。金晨隨後發文致歉，稱她因傷勢較重人第一時間趕往醫院，助理留下處理事故，金晨還發了一張自己滿臉是血的照片「佐證」。

不過媒體本月7日披露官方通報，又引來許多網友不滿，因為內容提及金晨涉肇事逃逸卻只罰1500元，助理是否頂包也未提及，批評通報避重就輕，質疑和嘲諷：「以後大家記住這個判例就是標準」、「看來後台不是一般的硬」、「不疼不癢，下次還敢」、「果然背後有推手，欲蓋彌彰」、「果然厲害，無論是公關還是運作能力真的是無敵了」。

極目新聞也發出評論指出，事故發生於2025年3月，而交警這一行政處罰的作出日期是今年1月30日，也就是說，若是沒有網路爆料，金晨助理在事故後謊稱是自己駕駛一事，或許就會被掩蓋，而公眾的持續質疑也正源於此。而另一方面，金晨助理的謊言，也應承擔相應法律後果，但目前公開的處罰結果都未涉及，令人備感不解。

紅星新聞引述陜西恒達律師事務所高級合夥人趙良善指出，金晨被判定「尚不構成犯罪」，核心是未達「刑法」造成重傷或死亡或重大財產損失等「重大事故」標準。另金晨因傷就醫且有同伴處置，無證據證明其主觀上為逃避法律追究而逃離。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，構成交通肇事罪必須造成重大事故，例如致人重傷、死亡、重大財產損失才構成交通肇事罪。本案中人員僅輕微傷，且金晨不構成保險詐騙罪，僅須承擔行政處罰。

河南 保險 詐騙

上一則

搶科技人才? 印度飛餅師傅成「外籍專家」 湘發錢挨轟

下一則

中加外交也解凍 中國最高法院撤銷涉毒加男死刑判決

延伸閱讀

中國女星金晨肇事逃逸 警：不涉犯罪、罰1500元

中國女星金晨肇事逃逸 警：不涉犯罪、罰1500元
印度甩餅師傅在湖南被認定「外籍專家」還發錢 網炸鍋

印度甩餅師傅在湖南被認定「外籍專家」還發錢 網炸鍋
金晨車禍毁容動手術 15年「美顏4階段」進化史曝光

金晨車禍毁容動手術 15年「美顏4階段」進化史曝光
金晨車禍毁容動手術 五官變超立體 15年美顏4階段進化

金晨車禍毁容動手術 五官變超立體 15年美顏4階段進化

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能