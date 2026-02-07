我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道瓊攻上5萬點 為何史坦普500破不了7千點？

任內開放報禁 台灣前新聞局長邵玉銘過世 享壽87歲

應酬？ 河北男被女友查到凌晨開房2小時 怒控酒店洩隱私

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為全季酒店。（取材自大風新聞／華住會供圖）
圖為全季酒店。（取材自大風新聞／華住會供圖）

河北石家莊33歲趙姓男子近日入住當地華住集團下的中高端品牌全季酒店，稱自己因和朋友有「應酬」自凌晨5點多入住了約2個小時候退房。其女友獲知後，逐一打電話過濾當地酒店查問他的入住紀錄，其他酒店都以非當事人查詢不願透露，僅全季酒店洩露了他的住房隱私，以致他和女友大吵一架。趙男氣得向全季酒店索賠，酒店方卻稱「這是員工個人責任」、「不是故意的」，讓他氣炸。

據華商報大風新聞報導，趙男稱，1月11日凌晨4時許，「我在全季石家莊天山大街天山海世界酒店辦理入住，凌晨5點多朋友來找我，但朋友沒有登記。早上7點多，我退房離開酒店。工作上的應酬，就沒有告訴我女朋友」；1月27日晚，女友在他手機上看到有酒店瀏覽信息，問他是不是住酒店了，他僅說是推送的廣告點開了。

沒想到第二天女友聯繫他，「讓我好好想想1月11日凌晨5點到7點人在哪，在幹啥，到底住沒住酒店？我就知道，全季酒店洩露我信息了」，趙男說，後來才知1月28日凌晨3時許，女友聯繫了瀏覽紀錄裡的幾家酒店，「說她是我的同住人，報了我的名字和電話，說想查一下我最近的入住信息，只有全季酒店洩露了我的隱私」。

女友當天一氣之下就開車回老家了，他忙到1月30日才能開車連夜趕到張家口去找女友解釋，後來還請出了那天的朋友一起去解釋，二人才和好。他向全季酒店、華住會投訴並要求賠償去張家口向女友說明的兩輛車路費、兩天住宿、餐飲等費用共3422.77元（人民幣，下同）」。但讓他生氣的是，全季酒店將責任推給了前台員工。

據趙男提供與全季石家莊天山大街天山海世界酒店溝通錄音中，一位李姓負責人說，「這個責任我們都培訓過了，是個人失誤，個人的原因。有錯就認，確實是她洩露了入住時間」；「員工不是故意的，主要是太有引導性了」，現在員工認為3000多元賠償不合理，懷疑趙男想敲詐員工，要求報警處理，「酒店能做的就是找第三方見證」。

此事經媒體報導後，2月5日晚，趙男稱，已接到全季天山大街天山海世界酒店回覆，「他們說願意協商處理，我要求他們道歉並賠償我的實際費用共計3422元」。

相關報導昨上了微博熱搜，網友們紛紛歪樓：「所以是啥工作，早上5點出門，7點結束，還要瞞著女朋友啊」，「凌晨5點的工作應酬…」，「朋友是男是女？」，「工作應酬，5點朋友去找，7點離開，離了個大譜」，「到底是什麽工作耐人尋味啊」，「酒店洩露個人隱私絕對是大問題」，「為什麼不敢實話實說？」。

微博

上一則

印度甩餅師傅在湖南被認定「外籍專家」還發錢 網炸鍋

延伸閱讀

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
談楊丞琳太尷尬……許瑋甯四兩撥千金：別成為標題

談楊丞琳太尷尬……許瑋甯四兩撥千金：別成為標題
唐治平「女友」不滿被當工具人 供食衣住養「巨嬰」痛哭

唐治平「女友」不滿被當工具人 供食衣住養「巨嬰」痛哭
唐治平遭「女友」公布吻照 她又怨又憤：撇得一乾二淨

唐治平遭「女友」公布吻照 她又怨又憤：撇得一乾二淨

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險

馬年4生肖正月翻身大吉 屬牛職涯步步升、他遇關鍵貴人避風險