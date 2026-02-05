「河南礦山」 App是假的…河南最愛發錢企業遭假冒 公司發聲了

我的頻道

中國新聞組╱北京5日電
河南「最愛發錢企業」遭遇「李鬼」，有不法分子偽造公司重要證照，用AI合成虛假視頻，假冒河南省礦山起重機有限公司及員工名義，藉「App下載」、「無償幫扶」等噱頭實施詐騙活動。(取材自大象新聞)
河南省礦山起重機有限公司日前發布一則官方聲明稱，近期有不法分子偽造公司重要證照，用AI合成虛假視頻，假冒河南省礦山起重機有限公司及員工名義，藉「App下載」、「無償幫扶」等噱頭實施詐騙活動，公司將依法保留追究其全部法律責任的權利。

大象新聞報導，河南省礦山起重機有限公司（以下簡稱「河南礦山」）近日遭遇了「李鬼」，河南礦山3日發布一則官方聲明稱，近期有不法分子偽造公司重要證照，用AI合成虛假視頻，假冒河南礦山及員工名義，誘導網民填寫手機號、密碼註冊，甚至要求填寫上級邀請碼（虛假官方邀請碼：888888），企圖實施詐騙。相關虛假信息通過網絡平台傳播，對公眾財產安全構成威脅。

經與河南礦山官方確認，公司從未授權任何組織或個人開發、運營「河南礦山」相關App，網傳App、註冊鏈接、專屬客服等均與公司無任何關聯，純屬虛假信息，提醒大家切勿輕信受騙，如發現類似詐騙行為，可及時向有關部門舉報，守護自身財產安全。

河南礦山是全國知名的民營起重機製造商，以其「豪橫」的年終獎和企業文化廣為人知。網友形容公司創始人崔培軍「一言不合就發錢」，其員工也被稱為「製造業最幸福的員工」，公司也被笑稱為「最愛發錢企業」。

河南 詐騙 App

