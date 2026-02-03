鬧大了 中籍非法移民義大利奪槍襲警 頭部中彈昏迷

我的頻道

中國新聞組／北京3日電
義大利米蘭爆發警匪槍戰，一名劉姓中國籍嫌犯因搶奪槍枝並攻擊警察，遭警方開槍射中頭部。(視頻截圖)
米蘭1日爆發警匪槍戰，一名劉姓中國籍嫌犯因搶奪保全槍枝並攻擊警察，遭警方開槍射中頭部，送醫急救後陷入重傷昏迷狀態。中國籍非法移民犯罪現象，因為該事件鬧大了，引發義大利輿論關注，紛籲當局採取行動。

中央社引述義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，在距離米蘭冬季奧運體育館僅2公里處，一名年約30歲的劉姓中國籍男子（Liu Wenham），1日下午以棍棒襲擊一名保全並搶奪其配槍，義大利警方試圖攔截劉姓嫌犯，雙方在大街上交火。

據報導，該非法居留在義大利的中國籍男子近四天內已是第三度作案，先前曾多次以棍棒攻擊他人。劉姓嫌犯1日至少向警方開了3槍，擊中警方巡邏車，但隨即遭警方還擊，頭部與肩膀中槍，送醫急救後陷入重傷昏迷。義大利警方無人受傷。

媒體報導，劉姓中國男子身高約160多公分，非法居留在義大利，沒有登記住處，曾多次遭到警方盤查。1日案件爆發，是該名男子四天內第三度被警方攔檢，第一次是因為試圖偷竊一把折疊刀，第二次是因揮舞兩支掃帚結合成的武術武器威脅他人。

劉姓嫌犯事件引起義媒關注，他曾短暫被送往精神病院，也曾多次被居民舉報可疑或威脅行為，但被捕後總是很快被釋放，導致中國籍非法移民犯罪引發輿論關注。媒體報導，劉姓嫌犯似乎在近日多次「尋找槍枝」，他前幾天也曾嘗試靠近攻擊其他的義大利鐵路警察或保全奪槍，案件目前正由義大利檢警調查中。

