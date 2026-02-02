我的頻道

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

河北老人獄中亡 孫相信爺清白、讀法律專業 14年後翻案

中國新聞組／北京2日電
張坤宇（中）和李金寶律師（左）、李長青律師（右）。（取材自澎湃新聞）
張坤宇（中）和李金寶律師（左）、李長青律師（右）。（取材自澎湃新聞）

山西太原市迎澤區人民法院近日宣判一紙無罪判決，為一場橫跨20幾年的漫漫申訴畫上句點，但當判決出爐時，被告人張寶財已在獄中離世14年。當初張寶財被捲入一起合同詐騙案，雖然他堅稱自己無罪，仍被判處有期徒刑14年。孫子張坤宇為了證明爺爺的清白，高考後報考了律師專業，從中國政法大學研究生畢業後，在律師的幫助下成功翻案。

綜合九派新聞、澎湃新聞報導，張寶財是河北霸州市南孟鎮南孟村人，在霸州經營一家五金沖壓件廠。案宗顯示，2006年張寶財被捲入一起合同詐騙案，4人指控他虛構事實、騙取隔離柵欄款項，張寶財堅稱自己無辜，錢款都交給了上線「孫雙」，自己也是受害者。但據偵查機關出具證明稱，查不到「孫雙」該人及其公司，為此，2007年太原市兩級法院認定張寶財犯詐騙罪，判處有期徒刑14年。

2000年前後的張寶財。（取材自澎湃新聞）
2000年前後的張寶財。（取材自澎湃新聞）

孫子張坤宇和家人並未放棄申訴，他們始終堅信老人無罪，後來在一起詐騙案中發現「孫雙」真有其人，原名孫玉飛，案件出現一絲曙光。

2011年，孫玉飛涉嫌詐騙罪被捕，隨著「真兇再現」，2012年張寶財曾被北京警方告知有翻案的可能，張坤宇表示，他記得那時他正準備高考，去獄中探望爺爺時，70歲的孫寶財眼裡依然帶著光，囑咐他高考加油，說等著他出來，看他東山再起。但沒想到這竟是最後一別，2012年7月11日，張寶財在山西晉城監獄服刑期間因病死亡，該案也不了了之。

因為此案，張坤宇一家承受了莫大的精神壓力，在村子裡常被人指指點點。張坤宇說，「也是因為我爺爺的案子，我高考才想要就讀法學專業，我一直堅信爺爺是清白的。」他們曾奔走山西超過60次，為此傾注了莫大的努力與心血，哪怕張寶財去世，也沒有放棄。

張坤宇攻讀完中國政法大學刑法學的在職研究生，而後在北京京谷律師事務所李長青律師的幫忙下，開啟案件調查。2018年，張坤宇收到一則系統提醒：其監控的孫雙的一家公司突然上了失信名單，理由是孫雙未支付35萬元賠償金，才以此找到了該案的執行依據，為一起2013年北京市大興區法院的刑事附帶民事判決。

張坤宇。（取材自澎湃新聞）
張坤宇。（取材自澎湃新聞）

據判決書，2001年至2005年間，孫玉飛虛構已被註銷的澳大利亞(澳洲)天聖國際商貿財團有限公司，為慰諾(華營進出口集團)總公司生產隔離柵欄的事實，在國內招收生產商，以收取培訓費、會議費、檢測費等名義，騙取一家公司及兩名人員71萬餘元。張家人提交這份判決書後，很快引起了太原中院領導的重視，並促成案件重審。最終在2026年1月14日，太原市迎澤區法院宣判張寶財無罪。

張坤宇說，收到無罪判決書的那一刻，他並沒有第一時間拿給81歲的奶奶看，怕她太過激動，試探性地告訴她這一消息時，她先是陷入了沉默，然後大哭。

第二天，張坤宇和家人驅車趕回了河北霸州，他們拿著幾份彩印膠裝判決書來到了張寶財的墳頭，告訴他，案子平反了。

張坤宇將無罪判決書帶到爺爺墳前。（取材自澎湃新聞）
張坤宇將無罪判決書帶到爺爺墳前。（取材自澎湃新聞）

張坤宇說，「其實我們內心沒有太多的喜悅，更多的是一種沉重，包括無言。因為根本就沒有人能夠理解這個申訴之路的艱難，以及這二十多年的心情。那一刻的心情百感交集，但絕對不是喜悅。」他表示，希望類似的司法悲劇永遠不要再上演。

