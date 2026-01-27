妙可藍多創始人遭「免職」 蒙牛傳全面接管奶酪帝國

柴琇。(取材自微博)

一塊奶酪引發的資本風暴，讓妙可藍多創始人、「奶酪女王」柴琇在2026年初被「免職」。有媒體報導，蒙牛全面接管奶酪帝國。妙可藍多25日的公告措辭冰冷而直接的使用了「免職」一詞，而柴琇的個人簡介仍掛在妙可藍多的首頁。更具戲劇性的是，與免職公告同步發布的，是妙可藍多對柴琇提起的仲裁申請。

觀察者網報導，中國企業家雜誌20日還刊登了柴琇以妙可藍多創始人、CEO 身分接受專訪的稿件。

「做企業就像體操比賽，每個動作都要精準到位。」報導刊登不過數日，柴琇本人卻在資本市場的平衡木上，失去了平衡。這場切割之快，或許讓當事人都始料未及。

據報導，該公告沒有選擇使用「辭職」或「辭任」，前者意味著協商一致的體面告別，後者則是矛盾激化後的強制切割。

公告中，甚至未給柴琇保留「顧問」或「名譽董事長」的虛銜，僅保留董事席位，更具戲劇性的是，與免職公告同步發布的，是妙可藍多對柴琇提起的仲裁申請。

導火索是一筆陳年舊帳，關聯方擔保逾期，債權人正是如今的大股東蒙牛，這場看似突然的人事地震 與法律行動，實則是五年商業劇本寫就的必然終章。

26日收盤，妙可藍多報23.33元人民幣(約3.3美元)/股，較上個交易日微跌1.77%，市值為119億元。

從「奶酪女王」到被免職創始人，柴琇的離場方式在商業語境中顯得尤為引人注目。公告顯示，她的離任方式並非常見的「個人原因」或「工作調整」，而是直接被董事會免職。

接替她的蒯玉龍，是一位在首席財務官位置上觀察了五年的蒙牛系代表，這一交接被普遍解讀為控股方徹底接管運營的標誌性動作。

截至2025年9月，蒙牛持有妙可藍多約36.77%股權，柴琇及其一致行動人持股比率約為14.92%。股權結構的傾斜，早已預示了話語權的流向。

這場風暴的中心，或為一家名為上海祥民的股權投資基金，該基金投資的吉林耀禾公司，未能如期償還其對蒙牛的債務。

作為擔保方關聯人，柴琇曾出具書面承諾：由於併購基金上述擔保事項導致公司面臨直接或間接損失的（包括但不限於無法在合夥協議約定期限內足額、及時回收在併購基金中的出資及應得收益），其本人承諾將向公司足額補償，並確保公司不至於因擔保事項而出現損失。

妙可藍多方面稱，「曾多次通過口頭溝通、書面函件等形式多次敦促承諾人柴琇履行基金事項相關承諾。」

然而截至公告披露日，柴琇尚未履行上述足額補償的相關承諾，且未提供履行上述足額補償承諾的明確方案或預期。

「公司對併購基金出資形成的其他非流動金融資產，預計存在公允價值變動損失，預計將對公司淨利潤造成重大影響。」妙可藍多方面表示。

據公告，這筆爛帳預計導致妙可藍多2025年度淨利潤減少1.19億元-1.27億元。

報導指出，柴琇屬於「草莽英雄」，吉林延邊人，早年做過房地產 ，這讓她的經營風格裡天然帶著地產商的高槓桿基因——敢賭、敢衝，相信「規模就是一切」。2016年，她帶領廣澤乳業轉型奶酪賽道，立下「做到行業第一」的軍令狀，之後又敏銳地嗅到了「奶酪」這個細分賽道的機會。2018年-2021年，是妙可藍多的黃金時代。柴琇的燒錢營銷顯得大張旗鼓，她簽下「汪汪隊立大功」這個超級IP，將廣告旋律刻入大眾記憶，迅速打開兒童奶酪市場。