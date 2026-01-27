我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

妙可藍多創始人遭「免職」 蒙牛傳全面接管奶酪帝國

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
柴琇。(取材自微博)
柴琇。(取材自微博)

一塊奶酪引發的資本風暴，讓妙可藍多創始人、「奶酪女王」柴琇在2026年初被「免職」。有媒體報導，蒙牛全面接管奶酪帝國。妙可藍多25日的公告措辭冰冷而直接的使用了「免職」一詞，而柴琇的個人簡介仍掛在妙可藍多的首頁。更具戲劇性的是，與免職公告同步發布的，是妙可藍多對柴琇提起的仲裁申請。

觀察者網報導，中國企業家雜誌20日還刊登了柴琇以妙可藍多創始人、CEO身分接受專訪的稿件。

「做企業就像體操比賽，每個動作都要精準到位。」報導刊登不過數日，柴琇本人卻在資本市場的平衡木上，失去了平衡。這場切割之快，或許讓當事人都始料未及。

據報導，該公告沒有選擇使用「辭職」或「辭任」，前者意味著協商一致的體面告別，後者則是矛盾激化後的強制切割。

公告中，甚至未給柴琇保留「顧問」或「名譽董事長」的虛銜，僅保留董事席位，更具戲劇性的是，與免職公告同步發布的，是妙可藍多對柴琇提起的仲裁申請。

導火索是一筆陳年舊帳，關聯方擔保逾期，債權人正是如今的大股東蒙牛，這場看似突然的人事地震與法律行動，實則是五年商業劇本寫就的必然終章。

26日收盤，妙可藍多報23.33元人民幣(約3.3美元)/股，較上個交易日微跌1.77%，市值為119億元。

從「奶酪女王」到被免職創始人，柴琇的離場方式在商業語境中顯得尤為引人注目。公告顯示，她的離任方式並非常見的「個人原因」或「工作調整」，而是直接被董事會免職。

接替她的蒯玉龍，是一位在首席財務官位置上觀察了五年的蒙牛系代表，這一交接被普遍解讀為控股方徹底接管運營的標誌性動作。

截至2025年9月，蒙牛持有妙可藍多約36.77%股權，柴琇及其一致行動人持股比率約為14.92%。股權結構的傾斜，早已預示了話語權的流向。

這場風暴的中心，或為一家名為上海祥民的股權投資基金，該基金投資的吉林耀禾公司，未能如期償還其對蒙牛的債務。

作為擔保方關聯人，柴琇曾出具書面承諾：由於併購基金上述擔保事項導致公司面臨直接或間接損失的（包括但不限於無法在合夥協議約定期限內足額、及時回收在併購基金中的出資及應得收益），其本人承諾將向公司足額補償，並確保公司不至於因擔保事項而出現損失。

妙可藍多方面稱，「曾多次通過口頭溝通、書面函件等形式多次敦促承諾人柴琇履行基金事項相關承諾。」

然而截至公告披露日，柴琇尚未履行上述足額補償的相關承諾，且未提供履行上述足額補償承諾的明確方案或預期。

「公司對併購基金出資形成的其他非流動金融資產，預計存在公允價值變動損失，預計將對公司淨利潤造成重大影響。」妙可藍多方面表示。

據公告，這筆爛帳預計導致妙可藍多2025年度淨利潤減少1.19億元-1.27億元。

報導指出，柴琇屬於「草莽英雄」，吉林延邊人，早年做過房地產，這讓她的經營風格裡天然帶著地產商的高槓桿基因——敢賭、敢衝，相信「規模就是一切」。2016年，她帶領廣澤乳業轉型奶酪賽道，立下「做到行業第一」的軍令狀，之後又敏銳地嗅到了「奶酪」這個細分賽道的機會。2018年-2021年，是妙可藍多的黃金時代。柴琇的燒錢營銷顯得大張旗鼓，她簽下「汪汪隊立大功」這個超級IP，將廣告旋律刻入大眾記憶，迅速打開兒童奶酪市場。

房地產 地震 CEO

上一則

汶川地震倖存義肢舞者 產女譜重生篇章 網看哭讚勇敢

下一則

粵港澳大灣區去年GDP料破2.1兆美元 媲美日本東京灣區

延伸閱讀

搶市場先機 阿里切入核電賽道 催動AI資料中心擴張

搶市場先機 阿里切入核電賽道 催動AI資料中心擴張
放話「對盧秀燕開三槍」警專第一名女警遭起訴 恐被免職

放話「對盧秀燕開三槍」警專第一名女警遭起訴 恐被免職
中移動、中聯通 搶進AI眼鏡賽道

中移動、中聯通 搶進AI眼鏡賽道
爾灣華裔高中生 建微型賽車團隊遠征新加坡

爾灣華裔高中生 建微型賽車團隊遠征新加坡

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿