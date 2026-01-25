我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女留學生告英警強姦 事件反轉…她被判6年

H-1B更難抽？申請人與雇主應把握關鍵規畫時機

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國新聞組╱北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名29歲中國女留學生誣告英國警察性侵，被英國法院重判六年。(取材自觀察者網)
一名29歲中國女留學生誣告英國警察性侵，被英國法院重判六年。(取材自觀察者網)

英國法院近日對一宗誣告強姦案作出判決，一名29歲中國女留學生因虛構警察性侵事件，被重判六年。案件源自2024年11月，李女透過約會App認識一名英國警察，雙方在首次見面當日發生性關係，半小時後兩人在警察駕車送她回家的路上發生爭執，李女隨即報警，聲稱遭警察強姦。該警察因此被拘留35小時並停職五個月。

觀察者網報導，警方在取證過程中發現，被告警員出於職業習慣全程錄音，證據顯示李女在性行為中多次主動引導，並未表現出任何拒絕、脅迫或恐懼。法官認定，李女才是當日行為的主導者，其誣告行為不僅屬於虛假指控，更涉及妨礙司法公正。

進一步調查顯示，李女曾私下向該警察發信息承認自己誣告，求對方幫忙掩蓋和撤銷，並在案件審理期間一度返回中國，企圖逃避追責。她以為能躲過去，或覺得風頭過了，2025年7月返英時被警方當場逮捕。

法官判決指出：「妳與警察的性行為是自願且主動的，誣告嚴重破壞司法公正，也可能對被誣告者的生活造成毀滅性影響。」辯護律師提出李女無前科、無毒、酒精問題，且在監獄中表現良好，請法官輕判。

法院在綜合考量後決定，判李女服刑六年，這等同她在監獄服一半刑期後，可申請假釋。刑滿後，她將被遣返回中國。

法律專家指出，誣告強姦具高度危害性，虛假指控不僅可能摧毀無辜者的職業與生活，還會浪費司法資源，擠占辦理真實案件的精力，並削弱社會對真正性侵受害者的信任。統計顯示，英國嚴格認定的強姦誣告率僅約2%至4%，證明此類案件雖少見，但一旦成立，法律必須嚴懲。

案件也提醒社會，性侵防範與誣告懲治需平衡。公正審理應不因性別而偏袒任何一方，既要保護真正受害者的權益，也要嚴格追究誣告者責任。專家強調，「公平公正的司法判決，是對男性與女性權益的雙重保障，也是維護社會信任的重要前提」。

報導稱，此次判決引發網民熱議，多數人認為司法既糾正了個案錯誤，也對潛在誣告者起到警示作用。英國法律明確表示，任何人對警方提出虛假指控都將受到嚴肅處理，而這一判決也凸顯了錄音等證據在保護公民權益與維護司法公正中的關鍵角色。

遣返 留學生 App

上一則

男子尿道有「結石樹」 廣西醫師夾出存留20年大量異物

下一則

雙邊關係緊張之際 中國海警向菲方移交17名獲救船員

延伸閱讀

傳裸露照給重刑犯 英國28歲女獄警判刑6個月坐牢

傳裸露照給重刑犯 英國28歲女獄警判刑6個月坐牢
曼哈頓華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅

曼哈頓華埠大型監獄計畫 居民冒嚴寒抗議 籲改建低收入住宅
中國女碩士生誣告英國警察性侵 性愛錄音揭她主動 下場慘了

中國女碩士生誣告英國警察性侵 性愛錄音揭她主動 下場慘了
台灣零食成國際社交神器 留學生盤點最熱門5大名單

台灣零食成國際社交神器 留學生盤點最熱門5大名單

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
黑草莓堪稱草莓界的「愛馬仕」。 （取材自游民星空）

草莓界愛馬仕…中農民種出深紫「隱藏款」 1斤賣300元

2026-01-18 05:30

超人氣

更多 >
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅