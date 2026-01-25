中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

一名29歲中國女留學生誣告英國警察性侵，被英國法院重判六年。(取材自觀察者網)

英國法院近日對一宗誣告強姦案作出判決，一名29歲中國女留學生 因虛構警察性侵事件，被重判六年。案件源自2024年11月，李女透過約會App 認識一名英國警察，雙方在首次見面當日發生性關係，半小時後兩人在警察駕車送她回家的路上發生爭執，李女隨即報警，聲稱遭警察強姦。該警察因此被拘留35小時並停職五個月。

觀察者網報導，警方在取證過程中發現，被告警員出於職業習慣全程錄音，證據顯示李女在性行為中多次主動引導，並未表現出任何拒絕、脅迫或恐懼。法官認定，李女才是當日行為的主導者，其誣告行為不僅屬於虛假指控，更涉及妨礙司法公正。

進一步調查顯示，李女曾私下向該警察發信息承認自己誣告，求對方幫忙掩蓋和撤銷，並在案件審理期間一度返回中國，企圖逃避追責。她以為能躲過去，或覺得風頭過了，2025年7月返英時被警方當場逮捕。

法官判決指出：「妳與警察的性行為是自願且主動的，誣告嚴重破壞司法公正，也可能對被誣告者的生活造成毀滅性影響。」辯護律師提出李女無前科、無毒、酒精問題，且在監獄中表現良好，請法官輕判。

法院在綜合考量後決定，判李女服刑六年，這等同她在監獄服一半刑期後，可申請假釋。刑滿後，她將被遣返 回中國。

法律專家指出，誣告強姦具高度危害性，虛假指控不僅可能摧毀無辜者的職業與生活，還會浪費司法資源，擠占辦理真實案件的精力，並削弱社會對真正性侵受害者的信任。統計顯示，英國嚴格認定的強姦誣告率僅約2%至4%，證明此類案件雖少見，但一旦成立，法律必須嚴懲。

案件也提醒社會，性侵防範與誣告懲治需平衡。公正審理應不因性別而偏袒任何一方，既要保護真正受害者的權益，也要嚴格追究誣告者責任。專家強調，「公平公正的司法判決，是對男性與女性權益的雙重保障，也是維護社會信任的重要前提」。

報導稱，此次判決引發網民熱議，多數人認為司法既糾正了個案錯誤，也對潛在誣告者起到警示作用。英國法律明確表示，任何人對警方提出虛假指控都將受到嚴肅處理，而這一判決也凸顯了錄音等證據在保護公民權益與維護司法公正中的關鍵角色。