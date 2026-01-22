我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

32歲程序員周末赴公司途中猝死 搶救時還被拉入工作群

中國新聞組／廣州22日電
高廣輝生活照。(取材自紅星新聞／受訪者供圖)
高廣輝生活照。(取材自紅星新聞／受訪者供圖)

中國近年不時傳出程序員因工時長、工作壓力大致過勞死事件，近日在廣東又有一名32歲程序員周六欲往公司加班途中，在電梯裡暈倒猝死。他落魄時曾以撿垃圾維生，卻在進入自己理想中的公司後送命。他在醫院搶救時，被拉入了一個微信技術群要他「幫忙處理一下這個訂單」；而在他被宣告死亡八小時後，他的微信又收到了一條私聊，提醒他有臨時工作且周一一早有急任務。目前他所在公司已向當地人社局提交工傷認定申請並被受理。

來源：YouTube

據紅星新聞報導，32歲的高廣輝的家人李女士（化姓）表示，事發在2025年11月29日上午，高廣輝起得很早，「他說他有點不舒服，要到客廳那坐一會兒，順便處理一下工作」，後來高廣輝叫她稱他好像暈倒還尿失禁了。她決定帶他去醫院，沒想到走進電梯後，「他說他好像要暈了，就倒在我身上，抽搐」。

就醫紀錄顯示，高廣輝「反覆意識障礙後至昏迷」，9時46分，他被轉送至廣東省第二中醫院，「考慮已臨床死亡，患者家屬要求積極搶救」，「起病急，病程短，病情兇險」；搶救至下午1時，宣告臨床死亡，死亡原因「呼吸心跳驟停，阿斯綜合症？」阿斯綜合症即心源性腦缺血綜合症，但2024年6月3日的體驗紀錄，高廣輝診斷為正常心電圖。

李女士稱，當天，高廣輝至少五次訪問了公司OA系統。29日是周六當天他有4項任務，且其的私人微信仍在接收工作消息。10時48分，在醫院積極搶救中，他被拉入了一個微信技術群中，11時15分，一名群成員發消息，提及「高工幫忙處理一下這個訂單」。在他被宣告死亡八小時後，當晚9時9分，他的微信又收到了一條私聊，稱「周一一早有急任務，今天驗貨不過，要把這個改下」。

李女士認為，高廣輝是在工作時突發疾病後去世。決定書顯示，他所在的公司已向廣州市黃埔區人社局提交工傷認定申請，人社局已受理該申請。工作人員稱依據時間看，目前還未得出結果。

高廣輝在2021年，即28歲時被晉升為部門經理。幾乎每天，李女士都會催他回家。猝死前一周的工作日，他最早到家時間為晚上9時38分，最晚為10時47分。他獲得過一座獎杯、一塊「編程馬拉松」獎牌，九張獎狀。他曾經提起校招時就想加入現在的公司，但沒有通過，在畢業積累經驗後，通過社招進入公司。

高廣輝在河南長大，十歲跟家人來到廣東，「以前家裡條件困難，沒有零花錢了，是撿垃圾去賣錢」。他大學就讀廣州軟件學院，16歲曾在日記裡寫：「命運和挫折讓我慢慢成長，心理和生理的變化讓我清醒，看透生活，分析未來，是努力，努力再努力」。讀書時見義勇為，曾和同學摁下了搶包的小偷。

高廣輝幫忙摁住小偷照片。(取材自紅星新聞／受訪者供圖)
高廣輝幫忙摁住小偷照片。(取材自紅星新聞／受訪者供圖)

微信 猝死 河南

上一則

寧夏上萬人口小區禁臨停、「包銷」車位 車主回家堵6小時

下一則

眼神給出去…「中國性商教母」開辦魅力修煉班賺2400萬

延伸閱讀

美貿易代表：美國、宏都拉斯有意儘速展開貿易談判

美貿易代表：美國、宏都拉斯有意儘速展開貿易談判
府否認賴清德訪宏都拉斯 綠營：4月前過境美可能性不高

府否認賴清德訪宏都拉斯 綠營：4月前過境美可能性不高
賴清德擬訪宏都拉斯？總統府否認

賴清德擬訪宏都拉斯？總統府否認
宏都拉斯選委會拒重新計票 阿斯夫拉月底就任總統

宏都拉斯選委會拒重新計票 阿斯夫拉月底就任總統

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴