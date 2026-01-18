救嫣然醫院 「給李亞鵬捐款」火了 已超過1400萬元

躺在病床的小患者。(取材自大風新聞)

近日，男星李亞鵬 參與創辦的北京嫣然天使兒童醫院，因拖欠2600多萬元人民幣(約373萬美元)房租等費用，被法院下達強制執行令、面臨搬遷。李亞鵬說，醫院開業以來，完成1.1萬台唇顎裂手術，服務患兒超50萬人次，其中7000名患兒全額免費。事件引發關注後，「給李亞鵬捐款」突然火了，截至17日，近20萬網友捐款已超1400萬元。

新民周刊報導，李亞鵬針對醫院欠租表示，這是因為近幾年房租翻倍，醫院無力支付；而房東方面稱第一個十年租期是以市場價格一半的房租支持公益，而目前的價格是恢復正常，且價格的回調早已談妥，現在感覺自己成了「東郭先生」。

由於欠租，理論上最晚到2025年12月4日，醫院房屋就應該騰退給房東。不過，目前醫院仍在正常運營。

李亞鵬接受採訪。(取材自大風新聞)

李亞鵬14日發布名為「最後的面對」、長達30分鐘的視頻。他在視頻中提到：北京嫣然天使兒童醫院2009年租下現址，2012年開業，2019年10年租約期滿時，房東要求房租翻倍，「雖然租金 太貴，但醫院搬家不是小事。」他說，房東在2019年續約時，年租金從原每年約500萬元（月租約40萬元）上漲至1000萬元（月租約80萬元）。

他說，面對這樣的情況，「我們討論了半年，想著努努力，就簽下了。這可能是一個錯誤的選擇。」

他表示認可法院的判決：「法理上，我們就是欠人家租金了。」

李亞鵬說，在醫院真正關門之前，預約的手術還是要做完，「哪怕法院已經判決了，房東也在催。」嫣然醫院還能否運營下去？他坦言，「看有沒有公益力量提供幫助，沒了就關門，我的情懷大過了我的能力，自己內心已經和解了，可以放下了」。

李亞鵬的長視頻發布後，「給李亞鵬捐款」成為網路熱點。不少網友尋找「嫣然唇顎裂患者救助計畫」捐款入口。

目前正值寒假就醫高峰，該醫院行政副院長陳泓伊表示，目前院內約有70位患者及家屬，二、三十名兒童正在接受治療，「手術每天正常進行，許多孩子需要序列治療，我們不能不接診。」

此外，醫院裡來自十年前愛心捐贈的病床至今仍在使用，地面也仍是十年前的模樣。醫院市場合作經理張志剛稱，醫院將所有資金都用於治療，無力更新設施。他說，病房裡的空調因為使用時間太長，已經老化，效果不好，於是醫院員工自行捐款買了一些小風扇放進來。他表示，他們已經盡力了，若醫院關停，會比較遺憾，相信會有更多人的去幫助這些孩子。

嫣然醫院房東的助理吳先生透露，房東張先生是一位年近七旬的香港 居民。2010年第一個10年合同簽訂時，張先生以低於市場價格一半的價格，把房屋租給了剛剛成立的嫣然醫院。「一是基於明星們的聲望；二是對公益事業的支持；三是雙方也談妥了今後會將租金回調。」

他認為，2019年底簽訂的第2個10年合同，是從「公益特價」到「市場價格」的回歸；但在李亞鵬的敘事中，這被簡化為「租金翻倍」。