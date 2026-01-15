川男受邀幫忙「按年豬」被踢傷癱瘓 邀約者判賠52萬

隨著重慶合川「殺豬宴」在網路走紅，體驗殺年豬、吃「刨豬湯」等年俗再度受到關注；資料圖。（取材自紅星新聞／視覺中國提供）

隨著重慶合川「殺豬宴」在網路走紅，體驗殺年豬、吃「刨豬湯」等年俗再度受到關注。不過，相關活動暗藏風險。中國裁判文書網近日披露一起因幫忙「按豬」引發的重大人身損害賠償案件，為傳統年俗安全敲響警鐘。

紅星新聞報導，中國裁判文書網指出，四川省合江縣一名66歲男子方某甲，應同村70歲村民方某丙邀請，前往其家中幫忙殺「過年豬」。2024年1月29日下午，在殺豬過程中，年豬激烈掙扎並踢倒方某甲，致其摔倒受傷。方某甲隨即被送醫救治，住院至3月11日出院。出院診斷顯示，其出現頸椎脫位、頸椎及脊柱骨折、頸部脊髓損傷，並造成四肢癱瘓。

2025年2月，司法鑑定機構出具鑑定意見，認定方某甲屬「頸椎骨折脫位伴頸脊髓損傷致截癱」，傷殘等級為四級。同年5月，另行鑑定其目前屬部分護理依賴，護理期評定為5年。事故發生後，方某丙已先行墊付醫療等費用8萬餘元（人民幣，下同）。

因雙方就賠償問題協商未果，方某甲向四川省合江縣人民法院提起訴訟，要求方某丙承擔賠償責任。法院審理認為，農村殺年豬請鄰里幫忙屬常見習俗，幫工人系無償提供勞務。依法，幫工人在勞務活動中受傷，應根據幫工人與被幫工人各自過錯承擔相應責任。

法院指出，被告方某丙明知殺豬過程中存在較大風險，未提供必要的安全環境及防護措施，對事故發生存在過錯；同時，原告方某甲作為成年人，明知殺豬具有高度危險性，未採取任何防護措施，亦未盡到充分注意義務，自身亦存在過錯。

綜合考量雙方過錯程度及農村互助實際，法院酌定由方某丙承擔70%的賠償責任，方某甲自行承擔30%。經核算，方某甲因事故產生的有效經濟損失共計74萬餘元，其中由方某丙承擔52萬餘元。扣除已墊付費用後，方某丙仍需賠償方某甲43萬餘元。法院最終判決，被告須在判決生效之日起十日內履行賠償義務。