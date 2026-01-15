中國女房仲在泰國開奔馳帶看房 遭「同胞男」膠帶纏身搶劫

一中國籍女中介遭膠帶纏身搶劫。（取材自錦觀新聞）

一名35歲中國籍楊姓女房產中介近日在泰國 芭提雅（又譯「芭達雅」）帶一名男子看房時，反遭對方以膠帶纏身捆綁搶劫，引發關注。由於該案手段殘忍、社會影響惡劣，已在當地引發一定恐慌，泰國警方表示，已鎖定一名中國籍男性犯罪嫌疑人身分，並獲得當地法院簽發的逮捕令，正全力展開追緝。

據錦觀新聞報導，目前已鎖定犯罪嫌疑人是高某（音譯，Gao Peng Gong），30歲，中國籍。芭提雅法院已正式簽發逮捕令，其涉嫌罪名包括暴力搶劫及非法拘禁。

嫌犯作案具有預謀性，他謊稱有意看房，公司隨後安排楊某於1月10日帶其看房，楊某目前在泰學習泰語，兼職擔任協調員，並無簽約或中介權限。為建立信任，嫌犯首次約見地點位於芭提雅海灘路前，雙方進行了初步接觸。

案發當晚約19:00，嫌犯通過微信 再次聯繫楊某，以查看房屋周邊環境為由邀約見面。楊某駕駛奔馳車接上嫌犯。兩人步行查看房屋時，嫌犯突然持刀威脅，強迫楊某轉帳，楊某在驚恐中轉出6966元人民幣（約合31000泰銖）。

隨後，嫌犯要求繼續轉帳，由於女子身上並無更多現金，嫌犯用膠帶捆綁其全身後塞進車內駕車逃離。其間有路人干預，嫌犯因受驚，駕車逃跑時失控撞上圍牆，隨後棄包逃離。受害女子的好友稱楊某仍處於嚴重驚恐狀態，不敢獨自一人待著，且身上留有多處傷痕。

警方在車內發現嫌犯遺留的黑色手提包，內有護照 、手機、氣槍、剪刀及360泰銖現金等物品。經楊某確認，護照確屬嫌犯本人。警方研判，嫌犯目前可能仍在泰國境內。經核查，嫌犯於2025年12月23日持60天旅遊簽證從素萬那普機場入境，申報住址為曼谷。