我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

中國女房仲在泰國開奔馳帶看房 遭「同胞男」膠帶纏身搶劫

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一中國籍女中介遭膠帶纏身搶劫。（取材自錦觀新聞）
一中國籍女中介遭膠帶纏身搶劫。（取材自錦觀新聞）

一名35歲中國籍楊姓女房產中介近日在泰國芭提雅（又譯「芭達雅」）帶一名男子看房時，反遭對方以膠帶纏身捆綁搶劫，引發關注。由於該案手段殘忍、社會影響惡劣，已在當地引發一定恐慌，泰國警方表示，已鎖定一名中國籍男性犯罪嫌疑人身分，並獲得當地法院簽發的逮捕令，正全力展開追緝。

據錦觀新聞報導，目前已鎖定犯罪嫌疑人是高某（音譯，Gao Peng Gong），30歲，中國籍。芭提雅法院已正式簽發逮捕令，其涉嫌罪名包括暴力搶劫及非法拘禁。

嫌犯作案具有預謀性，他謊稱有意看房，公司隨後安排楊某於1月10日帶其看房，楊某目前在泰學習泰語，兼職擔任協調員，並無簽約或中介權限。為建立信任，嫌犯首次約見地點位於芭提雅海灘路前，雙方進行了初步接觸。

案發當晚約19:00，嫌犯通過微信再次聯繫楊某，以查看房屋周邊環境為由邀約見面。楊某駕駛奔馳車接上嫌犯。兩人步行查看房屋時，嫌犯突然持刀威脅，強迫楊某轉帳，楊某在驚恐中轉出6966元人民幣（約合31000泰銖）。

隨後，嫌犯要求繼續轉帳，由於女子身上並無更多現金，嫌犯用膠帶捆綁其全身後塞進車內駕車逃離。其間有路人干預，嫌犯因受驚，駕車逃跑時失控撞上圍牆，隨後棄包逃離。受害女子的好友稱楊某仍處於嚴重驚恐狀態，不敢獨自一人待著，且身上留有多處傷痕。

警方在車內發現嫌犯遺留的黑色手提包，內有護照、手機、氣槍、剪刀及360泰銖現金等物品。經楊某確認，護照確屬嫌犯本人。警方研判，嫌犯目前可能仍在泰國境內。經核查，嫌犯於2025年12月23日持60天旅遊簽證從素萬那普機場入境，申報住址為曼谷。

泰國 護照 微信

上一則

港西九高鐵1.26起直達內地110站 將推高鐵+航空優惠

下一則

交警護航開道…廣西小車時速近百狂奔6小時 駕駛崩潰

延伸閱讀

2026全球最強護照最新排名 美擠進前10 台列33 中國排59

2026全球最強護照最新排名 美擠進前10 台列33 中國排59
中國投資泰國高鐵工程事故32人死 中：泰企施工

中國投資泰國高鐵工程事故32人死 中：泰企施工
泰中高鐵事故致32死 承建商與2025曼谷倒塌大樓相同

泰中高鐵事故致32死 承建商與2025曼谷倒塌大樓相同
泰中高鐵工程釀嚴重死傷 中國企業參與角色受關注

泰中高鐵工程釀嚴重死傷 中國企業參與角色受關注

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議