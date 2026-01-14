90元商品分兩次結帳 川女控店家嘲諷還關人 網質疑「太誇張」

女子表示自己仍在住院。（取材自微博）

近日一名四川IP的女網友稱，自己在成都「零食有鳴」商店購買93.25元（人民幣，下同，約13美元）的商品，她要求分兩次支付，雙方因此發生爭執。女子指控，店家將她關在店內40多分鐘，導致她暈倒，但店家「見死不救」，且始終沒向她道歉。店家表示，涉事女子的講述與事實不符，店方已報警，警方查看監控後調解，但對方不願意，「她的心態不是很好，我們不想激怒她」。

大風新聞報導，近日網路上出現一則影片，影片中一名女子躺在病床上，稱自己1月10日晚上10時25分，在零食有鳴商店購買93.25元的商品，因發現有優惠券，故詢問店員能否分兩次支付。女子稱，當時店員態度特別不好，說「我都結算完了你才說」，女子當時沒有爭辯，付錢後便出門了，結果聽到店員嘲諷：「這女的真好笑，90塊錢的東西分兩次支付。」

女子認為，「嘲笑我的人沒有給我真誠道歉，這件事就不算解決」；並稱店家故意關燈，將她關在店裡40多分鐘，「我被關在店內，他們還言語刺激我，導致我在店裡暈倒。他們沒有打120，我在店內，他們還言語刺激我，導致我在商店裡暈倒。他們沒有打120，我在店內撥打10105」。

影片中女子控訴，自己如今在醫院住院，已兩天不吃不喝，生活自理能力受影響，醫生表示是創傷壓力反應。她認為，自己生命受到威脅，稱店方對她「見死不救」，始終沒人向她道歉，還被店方威脅。

店鋪工作人員表示，涉事女子的講述與事實不符，店方已報警，警方查看監控後調解，但對方不願意，「她的心態不是很好，我們不想激怒她，隨便讓她發嘛。」

該工作人員表示，1月10日晚，女子來收銀台結帳時，並沒有說要分兩次支付，「她如果提前說，我們肯定會給她分兩筆結帳的。顧客離開後，我和店員說此事時，對方聽到了，然後折返回來開始理論。我們給她賠禮道歉，勸她回家，她也不回家。」

該工作人員強調，他們查看監控，店員沒有嘲諷該女子，說話也沒有帶髒字；對方情緒激動，店員也不敢與其理論。

針對將女子關在店內的指控，店員表示，當時時間已是晚上10時30分，店裡要下班，由於該女子不願離開，「我們一直陪著她」、「沒有把她關在店裡，一直有人陪她。期間，店員和她的朋友出去說話，但沒有鎖店門。」